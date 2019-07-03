2018全国高考实际录取率达81.13% 物理地位提高

长期以来，高考是所有学生和家长关心的重要话题。如今，2019年高考招生已经进入了志愿填报收尾阶段。那么，2019年的高考发展趋势如何？

近日，中国教育在线发布的《2019年高招调查报告》（以下简称《报告》）显示，2019年高考报名人数突破千万大关，2018全国高考实际录取率达81.13% ，部分地区突破90%。与此同时，随着高考改革进程的深入，教育部对特殊类型招生工作进行规范，自主招生政策收紧，部分院校计划缩减超六成。

高考报名人数突破千万大关，实际录取率超八成

2019年，高考报名人数历经10年再次回归千万量级。

教育部公布的最新数据显示，2019年全国高考报名人数1031万，再次突破千万，创下了2010年以来的历史新高。不过，自2007年至今，高考实际录取率一直保持着上升的趋势。

《报告》指出，高考实际录取率在2017年突破了80%，这也意味着绝大多数高考生拥有了接受高等教育的机会。2018年，全国普通本专科招生790.99万人，比上年增长3.87%，高考实际录取率达到了81.13%。虽然部分地区高考实际录取率出现小幅度下降的情况，但仍保持在较高水平。此外，还有部分地区高考实际录取率超过了90%，如河北、江苏等地。

值得注意的是，近些年来，部分地区未完成招生计划的情况较为突出。《报告》显示，以江苏、河北两地为例，江苏地区2016年未完成招生计划人数达到4.2万，2017、2018年则控制在了2万左右；河北地区2014年未完成招生计划人数达到2.8万，但2017年已回落到0.75万。

随着高等教育办学规模不断扩大，高等教育将迈入普及化阶段。《报告》指出，可以说，我国已建成了世界上规模最大的高等教育体系，高等教育毛入学率迅速提高，即将进入普及化阶段。1978年，高等教育毛入学率仅为1.55%，到2002年，仅仅24年的时间，就提高到15%，由精英化阶段进入大众化阶段。

高校特殊类型招生政策趋紧

随着高考改革进程的深入，教育部从着力促进公平、科学选才出发，对特殊类型招生工作进行规范。

不少人将2019年称为自主招生史上“最严”的一年，教育部对自主招生作出了10项严格要求，剑指公平正义，严格控制招生规模即为其中之一。

《报告》指出，在往年的自主招生中，大多数高校实际录取人数低于招生计划人数。在2018年公开招生人数信息的79所自主招生高校中，有76所高校未完成自主招生计划，总缺额超过了5200。通过对70所开展自主招生的高校进行了数据采样，仅两所高校自主招生计划与去年持平，其余高校均缩减了计划。其中，有13所学校的自主招生计划缩减了60%，上海大学缩减了80%。

此外，2019年高校自主招生的要求普遍提高。《报告》指出，清华、北大2019年自主招生最低要求明显提高，并且缩小了目标生源范围，最大优惠幅度也均由2018年60分下降至20分。体质测试成高校自主招生考核“标配”，26所高校在自主招生简章中明确规定，未参加体测或者体测成绩未合格将影响考生的自主招生资格。

而随着高考改革的深入推进，综合评价改革试点工作逐步展开，范围不断扩大，招生人数也不断上升。《报告》不完全统计，2019年全国共有99所高校开展综合评价招生试点，其中有14所高校面向多地区进行综合评价招生，剩余85所高校在其省内进行综合评价招生。

值得注意的是，综合评价已经成为个别高校的主要招生方式。据可统计数据显示，2018年，在浙江实施“三位一体”综合评价招生的9所部委及外省高校中，除浙江大学以外的8所高校“三位一体”招生计划总人数为1014，而这8所高校的统招总计划人数仅78人。

如今，保送生门槛进一步提高。《报告》指出，从2014年起全国保送生人数开始大幅瘦身，现已连续下降5年；保送生人数从2013年的6759人减少到2018年的2091人（不含英烈子女及退役运动员）。招收保送生的院校也减少到2018年的78所。

高考改革向中西部推广，物理地位升高

2019年4月，第三批8个省市的高考改革方案最后公布。此次试点范围进一步扩大到了中西部。《报告》显示，从报名人数上看，此前启动的6个省市，除山东、浙江，考生总量都相对较少。而此次启动的省市基本都是高考大省，考生数量庞大。

据了解，第三批八省市高考改革方案与此前启动的六省市方案有所不同，选考科目模式由“3+3”转向“3+1+2”，物理、历史为首选科目，必选其一；在招生录取时，按物理、历史两个类别分列计划、分开划线、分别投档、分开录取。这一举措强调了物理、历史学科的基础性地位，有望解决此前其他省份高考改革方案执行过程中出现的物理选考人数下降的问题。

对此，《报告》分析指出，选考物理科目的学生，将拥有更多选择机会，引导更多学生选择物理。

《报告》显示，此前启动高考改革的六省市已公布了2020年高校招生专业选考科目要求。其中，要求必选物理的专业数量增长非常明显。以上海本地40所本科院校的2020年高校专业选科要求为例，共有558个专业涉及选考物理的要求，其中必须选择物理的专业有380个，而2017年必须选择物理的专业仅有65个。

基于物理在科学研究中的基础地位，高水平大学对于物理的重视程度往往更高。《报告》通过分析九校联盟（C9）及中国科学院大学这10所中国顶尖高校发现，有7所高校要求必选物理的专业占比超过了50%。其中，中国科学技术大学的全部专业均要求必选物理，中国科学院大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、浙江大学、清华大学、上海交通大学的这一比例分别为76.92%、74%、72.72%、72.2%、60%、51.16%。（叶雨婷）

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