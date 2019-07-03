杭州凤凰小学“任性”决定 下学期每节课减少5分钟

原标题：下学期每节课减少5分钟 多出来的课时去运动和阅读

对于小学生来说，增加体育锻炼肯定是好事。资料图片 陈熙春 摄

都说现在的小学生学习压力大，没时间运动。很多家长们争分夺秒督促孩子学习，恨不得一天有25小时。

可是，杭州凤凰小学却决定“反其道而行之”：下学期，全校每节课的时间从原来的40分钟改成35分钟。这样一来，每周能“多”排出4节课。本来语文和数学老师都想“抢”,但校长大手一挥，全部拿来给孩子们开展体育运动和主题阅读。

先来简单介绍一下这件事的背景。凤凰小学分秋涛和钱江两个校区，一二年级在秋涛校区上课，三～六年级在钱江校区。这个暑假，秋涛校区进行改建，因此下学期一二年级的学生都要临时搬到钱江校区。但是，一二年级的孩子因为年龄小，专注度差一些，每节课只安排了35分钟。钱江校区的高年级孩子，每节课是40分钟，这就起了冲突。为了作息同步，学校决定将三～六年级的课时也改成35分钟。

这样问题就来了。这样做改变后，三～六年级的时间就“多”了出来，每周能多排4节课。

“对于这4节课怎么安排，学校开会的时候，有人提议上课文，有人提议上数学。我想了很久，决定全部改成小学生最重要的两堂课——体育活动和全科主题阅读。”学校缪校长说。

目前，下学期的课程表已经出炉。三～六年级，在原先的课程安排上，多了3节体育活动课和一节全科阅读课。钱报记者在课表上看到，原先每周3节体育课仍然保持。不过，这多出来的3节体育活动课，学生可以在老师指导下，自主选择喜欢的体育项目，比如羽毛球、篮球、足球、排球等等适合在校内开展的运动。这些课程，通常安排在上午第三、四节或下午第六、七节课。比如学校六年级的一个班，这四节课都安排在了周一到周四的第七节课。

“我们想把体育活动穿插在文化课之中，一静一动、先静后动，让学生动静结合地学习，这样对他们专注力的培养很有帮助。”缪校长解释说。至于主题阅读课，学校会安排孩子们一起分科目阅读一些书籍，提高他们的阅读理解能力。

那么，其他学科的上课时间因此减少，会不会影响教学质量呢？

缪校长认为，这是学校提高教师教学质量的一个契机，如果教师能够在课堂上提高“学生参与”的有效性，五分钟时间是完全可以挤出来的。过几天凤凰小学将举办暑期师德培训，就特别安排了这方面的培训。

目前，学校已将新的课表发给家长，家长们基本没有异议。

五年级学生家长郑女士说，一开始听到消息，还有点兴奋，“我家孩子身体弱，小时候经常生病，比起学习我更担心她的身体健康。马上要进入六年级，学习压力增加，我怕女儿身体吃不消。现在学校增加了体育锻炼，我安心很多。”

最开心的要数孩子。“本来学校上午和下午都有体艺大课间，现在又多了体育活动课，我和同学一起踢足球、打篮球的时间又多了。”一名五年级男生说。

二年级家长徐爸爸说，体育锻炼也是一种减压方式，多让孩子们在操场上流流汗，是一件有利无害的事。

“我一直觉得，课堂学习的质量不在于老师讲课的时间，而在于学生听课的效率。如果老师能提高学生的课堂参与度，缩短上课时间，提高孩子学习的专注力，就不会有问题。”徐爸爸说。（梁建伟）

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