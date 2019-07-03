高校毕业生就业搭上“顺风车”

近日，人力资源和社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布13个新职业信息。

新华社发 徐 骏作

直播面试提供精准服务

随着“互联网+”的深入推进，高校毕业生就业也搭上了顺风车。互联网为高校大学生获取就业信息资源拓宽了渠道，还创造了新的工作岗位和更多可能。

“当时还在国外念书，没办法回国参加秋招笔试面试，应聘公司很贴心地为我准备了线上试题和视频面试。”留学生周齐说。由于国内外高校的毕业日期存在“时间差”，许多像周齐一样的留学生都会面临是否回国参加校园招聘的两难选择。不过如今，这不再是个问题。越来越多的招聘公司采取线上笔试、面试的方式，招聘渠道也不再局限于线下招聘会，而是通过官网、微信公号等各种方式传播，打破了时间和空间的限制。

不止是企业招聘方，高校和毕业生也开始积极适应“互联网+”模式。今年4月，天津市开展高校毕业生直播招聘面试活动，组织毕业生通过网络直播面试的方式应聘。早在2017年，京津冀地区也开展过高校毕业生“猎英计划”直播面试活动，阿里巴巴、百度、北京银行、联想集团等数百家企业参与。

在专家看来，通过快捷、简便的网络直播面试，能为高校毕业生与用人单位的对接提供精准服务。“互联网+”的介入使学生的简历投递意愿和企业的招聘意愿变得有迹可循，有助于引导高校完善毕业生求职意向数据库和用人单位岗位需求信息数据库，搭建供需服务平台。对于高校来说，学校能因此准确掌握毕业生就业创业大数据，准确把握毕业生求职意愿、就业困惑、择业进度等信息；企业也能够节省招聘成本，精准寻找符合条件的毕业生。这也意味着，未来，就业招聘会朝着越来越精准的方向发展。

新职业带来新潮之风

2019年，全国普通高校毕业生总数预计达834万人，庞大的毕业生数量使就业市场竞争越来越激烈。与此同时，伴随移动互联网、5G、物联网等科技的发展，与互联网相关的行业也成了毕业生就业时最常关注的招聘方之一。互联网展示出极强的人才虹吸效应，也因不断拓宽的生产生活需要而衍生出新的岗位需求。

“互联网+医疗”“互联网+教育”“互联网+旅游”……如今，越来越多的传统行业引入“互联网+”，不仅改变了行业形态，也催生出新的职业需求。快车司机、旅游体验师、试睡员、陪跑师、网络主播、电竞选手……越来越多的新型工种出现，也为毕业生就业拓宽了渠道。

今年4月，京东电子竞技俱乐部发布了一则招聘信息——“百万薪酬悬赏民间高手”。除了电子竞技员之外，京东校招还设有食材买手岗位，专门探访全球优质的生鲜产地，直采到店。阿里人工智能实验室授权标贝科技发布招聘“天猫精灵声音模特”，薪资待遇700元每小时。腾讯则开设“未来之眼”文娱研究训练营，招聘峡谷王者、摄影狂热者、追星女孩等，由这些领域的重度用户以学院式的姿态对该领域加以商业分析和需求洞察。女装买手设计师、无人机飞行员、机器人训练师，甚至是剥虾师……在今年互联网企业校招目录中，这些新职业的需求量激增。

2019年4月，人社部、市场监管总局、统计局联合发布了数字化管理师、人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员等13个新职业信息，其中也包括电子竞技运营师和电子竞技员。首批新职业主要集中在高新技术领域，这也为就业市场带来了一股方兴未艾的新潮之风。

创业拉动就业增长

随着新职业需求的增长，高校也因势利导，陆续开设新专业，为学生更好地开展就业提供教育或培训。拿近些年兴起的无人机专业来说，2013年，中国只有两所院校设立了无人机相关专业，2015年，教育部公布新增“无人机应用技术”专业，2016年设立该专业的院校开始激增。从2016年的49所院校增加到2019年的229所。今年，数十所院校迎来首批无人机专业毕业生。电竞相关专业同样如此。近几年，在国际赛事的推动下，基于计算机的竞技项目发展迅猛，电子竞技已成为巨大的新型产业。目前，南昌工学院、四川传媒学院、中国传媒大学南广学院等均开设了电竞相关专业。

与此同时，高校师生团队研发的基于互联网的创业项目也越来越多。长久以来，国内都面临着这样的问题，一方面食品安全问题层出不穷，消费者苦于买不到放心菜；另一方面，许多地区较为闭塞，农产品相对绿色天然，却苦于没有销路。基于此背景，厦门大学师生创建了“我知盘中餐”大数据应用平台，对接农村地区原生态产品到消费者，利用大数据解决农产品产、供、销的难题，为农村与农户提供农产品价值链四大核心环节的服务：种植规划服务、种植技术服务、市场营销服务和品牌建设服务。基于生产生活实际需要的“互联网+”创业项目不仅解决了实际问题，也在创业中拉动了就业增长，实现了双赢。

(责编：郝孟佳、熊旭)