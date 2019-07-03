原标题：不给家长布置代劳作业 也需家长不主动代劳

暑假将至，教育部办公厅印发《关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知》，就做好暑期安全教育、合理布置暑假作业、开展多样活动、加强校外培训机构监管等工作做出一系列具体部署。《通知》要求合理布置暑假作业，学校要统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，由学科组、年级组集体研究布置学生暑假作业。鼓励布置活动性、实践性、探究性作业，严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业。

要求家长完成的作业，是指直接布置给家长的作业，如要求家长每天听写孩子英语单词，检查孩子每门功课完成情况等等；需要家长代劳的作业，则是难度较大，由孩子独立完成不了，家长不得不“代劳”的作业，比如一些手工作业。教育部做出以上要求，是想扭转中小学拍脑袋布置作业，既增加学生负担，又增加家长焦虑的现象，以让每个学生能度过有意义的假期生活，而不是整个假期生活就围着作业转。

这不仅需要学校贯彻落实，也需要家长转变观念，不能整个假期就盯着孩子学习，包括对学校布置的探究性作业，家长不能认为这无关提高学习成绩，于是主动“包办代替”。如果出现这种情况，即便学校没有布置要求家长完成或需要家长代劳的作业，家长也很可能主动代劳学生的实践性、探究性作业，并给孩子找能提高成绩的作业，监督孩子必须完成。

近年来的每个假期，都会有家长针对学校给学生布置的活动性、实践性、探究性作业“吐槽”。意见主要集中在两方面：一是完成这些作业，需要家长配合，甚至全家出动，而不是学生自己就可独立完成；二是对学校布置的活动性、实践性作业，家长认为太浪费时间。前一方面意见，源于学校布置作业不科学，迫使家长必须代劳；后一方面意见，则是家长的问题，对于非纸质的实践性、活动性作业，家长并不重视，这类在学校看来是创新的作业，在现实中经常被学生、家长走过场应付。

这就需要学校和家庭都认真对待假期作业创新。对学校来说，创新作业不能拍脑袋，要从作业的意义，完成作业需要的资源，作业具体的过程，以及对作业的评价等对作业进行论证、设计。比如，给学生布置的社会实践作业，学校应该强调学生参加社会实践的过程和体验，而不是要求学生交一份报告，或者做一份小报，这种过于强调“成果”的社会实践作业，就可能催生家长包办代替，甚至到网上去购买作业、买盖章社会实践报告。

对家长来说，让孩子过一个有意义的假期，不能就是报培训班以及做大量的假期纸质作业。要结合孩子的实际情况，规划适合孩子的假期生活。同时，配合学校的作业创新，让学生在假期里花一定时间进行社会实践、社会公益与职业体验活动。

让孩子们度过快乐而有意义的假期生活，从根本上，需要建立多元评价体系，这才能让学校教育和家庭教育重视学生的个性和兴趣的发展，假期也随之成为发展个性和兴趣的最美时光。而从眼下看，则需要学校和家庭从自身改变做起，为孩子过一个有意义的假期，做出力所能及的调整。另外，社区也要有积极作为，为孩子们的假期生活提供好的去处。因为不论是参加社会实践、社会公益活动，还是发展兴趣，都需要依托社区，只有社区积极作为，学生才能更好地利用社区资源完成学校布置的实践性、探究性作业。需要注意的是，我国有的家庭是因为无法照顾孩子，孩子在假期里又没有什么好的去处，才考虑到把孩子送去培训班的。从这一角度说，如何让孩子过一个有意义的假期，也是给社区布置的一道作业。

(责编：郝孟佳、熊旭)