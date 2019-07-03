北京大学党委书记邱水平：有所信、有所为、有所守

北京大学党委书记 邱水平（北京大学/供图）

人民网北京7月3日电 北京大学2019届研究生毕业典礼暨学位授予仪式于今日举办，北京大学党委书记邱水平寄语毕业生：希望你们一步一个脚印，把所有的“荒芜”变为“茂盛”，把所有的理想变为现实！

邱水平题为《有所信、有所为、有所守 》的演讲全文内容如下——

老师们、同学们，各位嘉宾、各位家长：

今天，我们在这里隆重举行毕业典礼，欢送2019届毕业生。请允许我代表学校，向同学们顺利完成学业表示热烈祝贺！向你们的老师、家人和关心爱护北大学生的各界人士表示衷心感谢！

同学们即将从未名湖畔出发，踏上新的人生旅程，走向未来，走向远方。请大家记住：不管你们走多远，母校都是你们最坚强的后盾、最温暖的港湾和永远的精神家园！

离别之际，学校对你们有很多的期望和嘱托。一会儿，郝校长将要给大家上“最后一课”。在这里，我想送给同学们三句话。

一是希望你们“有所信”。“理想指引人生方向，信念决定事业成败”。理想信念是照亮人生旅途的明灯，决定了一个人的精神高度与人生境界。一百多年来，“爱国、进步、民主、科学”始终是北大人的信仰，是我们最核心的价值。希望大家继续喊响“团结起来、振兴中华”的时代最强音，把人生理想融入时代发展主流之中，把个人的“小我”融入祖国和人民的“大我”之中。

二是希望你们“有所为”。新时代是属于奋斗者的时代，同学们的人生黄金期，与党和国家实现“两个一百年”奋斗目标的战略机遇期交织相汇。能亲历这个伟大的历史进程，实现几代中国人的梦想，是你们人生之大幸。人间万事出艰辛，越是美好的未来，越需要付出巨大的努力。奋斗的道路不会一帆风顺，往往荆棘丛生、充满坎坷，希望大家始终保持积极向上的阳光心态，抱定宗旨、咬紧目标，永不气馁、永不迷失。

三是希望你们“有所守”。北大兼容并包，充分尊重大家的个性。但再过几个小时，大家的身份就要从“在校生”变成“北大校友”，离开校园、走向社会。社会是一个大熔炉，你们必须更主动地去适应社会，以建设性的态度，融入社会发展的主流。不管未来有多少诱惑或是艰难险阻，都要保持定力，守住作为“北大人”的底线，始终光明磊落、谦虚谨慎、诚朴厚道、脚踏实地，这样才能走得更稳、走得更远。

鲁迅先生曾对青年说：你们所多的是生力，遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的。希望你们一步一个脚印，把所有的“荒芜”变为“茂盛”，把所有的理想变为现实！

最后，再一次祝福各位毕业生！谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、岳弘彬)