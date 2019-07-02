天津大学校长金东寒：做有价值的天大人

天津大学校长 金东寒（天津大学/供图）

人民网北京7月2日电 天津大学2019届夏季本科生毕业典礼暨学位授予仪式于今日举办，天津大学校长金东寒寄语本科毕业生：要求创新拓思路、重实践寻道路、怀初心辟新路。

金东寒题为《做有价值的天大人》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们、老师们，尊敬的各位来宾：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行天津大学2019届本科生毕业典礼，欢送2019届本科生迈向新的人生旅途。首先，我谨代表学校，向全体毕业生致以最热烈的祝贺！向养育你们的父母、培养你们的老师表示最衷心的感谢！

回首大学时光，你们畅游知识的海洋，放飞青春的理想，锤炼天大的品格，与学校携手前行、共同成长。你们是我作为校长送别的第一届本科毕业生，相处的时间虽短，但通过密集调研，进教室、访宿舍、吃食堂，我对天大以及天大中的你们已经有了初步的了解和认识。

作为天大人是幸福的。四年前，你们见证了120周年校庆和北洋园校区启用的历史时刻。你们常去的“郑东图书馆”被誉为“最美图书馆”，卫津路校区图书馆升级改造后也焕然一新，每年有1万余册图书往返于两校区之间。你们除了钻研本专业知识，也注重跨学科领域的学习，我很高兴地看到，书籍温暖了你们的岁月，充实了你们的时光。

作为天大人是光荣的。我们为环境生态学领域成为天大第9个ESI全球排名前1%学科而欢欣，为获批建设全国首个大型地震工程模拟研究设施而鼓舞，“天津大学新工科建设方案”的率先发布更是刷爆了你们的朋友圈。你们积极参与特色科研课题和实践活动，开拓眼界，丰富知识，在创新竞赛中开放脑洞，在思想碰撞中激发灵感。

作为天大人是骄傲的。天大学子在国际国内比赛中摘金夺银，屡创佳绩。在第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中，荣获主赛道金奖，创造历史最好成绩；建筑学院罗宇涵、兰迪、刘媛、刘雨松四名同学的作品《向着光》在威卢克斯国际建筑学生设计大赛中一举夺得世界冠军。你们用智慧和汗水为学校赢得了荣誉，更让我们全体天大人有了满满的幸福感。求学之路上，你们从青涩走向成熟，交出了一份满意的答卷，我为你们感到骄傲！

今天是我来到天大的第49天，这段时间里，我一直在思考，天大是一所怎样的大学？如果从历史长河中寻找答案，可以说天大是坚守使命的大学。1895年，她从甲午战争的炮火中觉醒，创建了高等教育的新范式。“第一所大学”不光意味着时间顺序，更是时代赋予天大的“使命感”。兴学强国是我们的办学宗旨，更是薪火相传的使命和责任。革命先驱张太雷、经济学家马寅初、“两弹一星”功臣吴自良、中国内燃机专业奠基人史绍熙等一代代天大人笃实践行、不尚空谈，始终坚守对国家和社会的责任与担当。如果在今天和未来中寻找答案，天大是胸怀理想的大学。一流大学一定要把一流人才培养放在核心位置，不仅要传授知识，更要重视能力培养和价值塑造，天津大学的使命就是要为国家培养具有家国情怀、全球视野、创新精神和实践能力的卓越人才。天大人就是要传承“家国情怀”，弘扬“天大品格”，自觉承担起实现中华民族伟大复兴“中国梦”的使命担当。

同学们，未来的天津大学是一所怎样的大学，将由你们来书写；天津大学到底培养了怎样的人，也需要你们来证明。在毕业临别之际，我想送上几句话，希望能对你们有所帮助。

第一，求创新拓思路。回顾天津大学的历史，堪称是一部中国近代工业发展史的缩影。第一台回旋加速器、第一张彩色胶片、第一辆国产拖拉机、第一座海上石油平台等，都凝聚了天大师生的智慧和心血，天大人一直把创新精神镌刻在祖国大地上。2014年，我们在《天津大学章程》中把创新精神写入学校人才培养目标；2018年，我们在第十次党代会中明确将“矢志创新”的追求作为天大品格的核心表达之一。你们身处的是竞争激烈的国际大舞台，你们肩负的使命是让中国“强起来”，你们面临的任务就是从跟跑并跑变为领跑，创新发展是我们实现赶超的唯一路径。创新就是打破常规限制、突破思维束缚的过程。未来，无论你们选择继续深造还是走向工作岗位，希望你们都能主动探索、大胆质疑、勇于创新、不怕失败，善于用创新精神和创新思维解决遇到的各种问题，让创新成为一种习惯，努力成为勇于创新的人。

第二，重实践寻道路。我们的校歌唱道“不从纸上逞空谈，要实地把中华改造。”我个人的经历也让我体会到，我们必须仰望星空，但更要脚踏实地。通往理想的道路上从来就不会一帆风顺，必须心无旁骛、耐得住寂寞、抗得住打击，始终相信“办法总比困难多”。著名工业结晶专家，我校王静康院士曾这样嘱咐她的学生，“每个实验成果要重复20次以上才算成功，而且要做好没有寒暑假和其他节假日的准备。”重实践的她几十年如一日地奔赴于实验室和生产一线，她的团队足迹遍布了全国20多个省份的百余家企业，他们既是研究员又是工程师，既是技术员又是操作工。正是在反复的实践中，“中国结晶”一次次改写了世界结晶产业格局。同学们，希望你们把每件事都当成大事，主动担当，求真务实，勤于实践，努力成为踏实肯干的人。

第三，怀初心辟新路。在天津前不久举办的第三届世界智能大会上，千余名人工智能专家，共同研讨智能技术应用、立法、伦理、人才培养等问题。从工业时代到互联网时代，再到今天的人工智能时代，科技不仅在改变着物质世界，同时也深刻影响着人类社会。人工智能无法复制人的内心，没有拥有爱与被爱的能力，无法展现责任和使命担当。家国情怀、人文素养、科学精神才是我们为师、为学的初心和使命。冯骥才先生在今年五四青年节寄语青年学子：“一个人必须有大爱，所谓大爱，就是爱国、爱民族、爱河山、爱人民。如果你有了大爱，你就会有了责任，而有责任的人生才是有分量的。”124年来，30余万天大人怀揣着兼济天下的理想，在各个岗位上贡献着自己的智慧和力量。同学们，希望你们坚守天大人的家国情怀，不忘初心，胸怀天下，把实现自身价值与服务祖国人民相统一，做对国家有意义的事，努力成为对国家有用的人。

同学们，过了今天，你们会多一个身份，那就是天大的校友，你们将带着天大人的品格书写一个崭新的明天。在你们即将离开天大之际，我想说，天津大学永远是你们的坚强后盾，永远是你们的精神家园，永远是你们温馨的港湾，将会陪伴着你们一路前行。你们不懈的奋斗，一定会让梦想照亮现实。祝各位同学前程似锦！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)