西北政法大学校长杨宗科：让精神灯塔照亮逐梦征程

西北政法大学校长 杨宗科（西北政法大学/供图）

人民网北京7月2日电 今日，西北政法大学2019届本科学生毕业典礼、学位授予仪式举行，校长杨宗科在典礼上对顺利完成学业的3305名本科生们寄语：西法大作为陕北公学窑洞灯火的传递者、燃灯者，为你们点亮了西法大人心中不灭的精神灯塔。有这样的灯塔照亮你们逐梦前行的道路，你们必将取得辉煌的成绩。母校为你们壮行！

杨宗科题为《让精神灯塔照亮逐梦征程》的演讲全文内容如下——

亲爱的2019届毕业生同学们，

各位老师、各位毕业生亲友们：

大家上午好！

今天，我们在长安校区隆重举行本科生毕业典礼，庆祝2019届3305名本科毕业生圆满完成学业。会后，各学院将举行学位授予仪式，将有许许多多你们敬爱的老师们为你们拨流苏、送祝福；晚上，为同学们准备了热烈而欢快的毕业晚会，欢送大家奔赴祖国各地。此时此刻，我代表全校师生向你们致以热烈的祝贺！向所有为你们的成长成才辛勤付出、无私奉献的老师、管理服务人员和亲友，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

四年前，你们乘着全面依法治国进入新时代的东风，带着美好的憧憬，从祖国的四面八方，来到西法大，来圆你们大学梦，来圆我们的人才梦。在这里的一千四百多个日夜里，你们立心逐梦，在奋斗中释放青春激情，在拼搏中追逐青春理想，一步一个脚印，用汗水书写了人生最美的芳华，也铸就了你们2019届毕业生的独特标识。

2019届是全面提升本科生源质量后的首届毕业生。你们是学校在绝大部分省份一批次招收的优秀学生。四年来，你们立志向学，踏实勤勉，在天平楼、图书馆、东西湖畔、运动场，在校园的每一处角落，留下你们如饥似渴求学、孜孜不倦探索的身影，四年按期毕业率、学位授予率创下历史新高，在学校历史上镌刻下属于你们的成长印记；你们知行合一，积极投身田野调查、探寻科研的真谛，坚持以我所学、投身志愿服务，用脚步丈量无字之书的博大；你们厚积薄发，敢于超越，创新创业的成果让社会刮目相看，“理律杯”斩获冠军，全国性学科赛事屡获殊荣，捧回来一座座金灿灿的奖杯。你们用你们的青春活力，擦亮了学校办学的名片，增加了学校的美誉度，为学校赢得了荣耀。我为你们祝贺！

2019届是全面参与学校高水平大学建设的一届学生。四年来，学校确定了建设高水平大学三步走的战略，积极开展新时代传承红色基因行动计划，努力建设高水平育人体系；坚持科研兴校，获批4个省级重点研究基地，为西北地区稳定发展、民族团结、国家安全打造中国特色新型智库；坚持为党和人民述学立论，在西北地区反恐法治研究、枫桥经验的理论研究和宣传推广上走在全国的前列；完善高层次人才培养体系，首届服务国家特殊需求法学博士顺利毕业，获得学位；推进法学一流学科建设，成立纪检监察学院、国家安全学院、军民融合发展研究院、人工智能与智慧法治研究院，做强做实法学各学科门类群，推动新型交叉学科的发展；坚持人才强校，教师队伍数量、博士化率，高层次人才项目数量等等关键性办学指标，实现历史性突破；不断优化办学条件，5号教学楼、智慧教学示范中心、法学实验实训示范中心、安全防范与视频侦查实验实训中心等一批项目建成并投入使用。学校各项事业取得了快速长足进步。你们是见证者，更是参与者和推动者，也是学校的维护者。当然我们也看到，学校正处在转型发展、加快建设高水平大学的关键时期，与创建国内一流的目标、与同学们的期待还有差距，但让我们感动的是，同学们一直都给予了学校的理解和支持，不仅展现出了政法人的理性思维，还表现出了西法大人的主人翁情怀。我为你们点赞！

2019届是注定要为实现“两个一百年”奋斗目标建功立业的一届毕业生。同学们，明天，你们将开始新的人生旅程。而明年，将是全面建成小康社会的收官之年。此后的十五年，将是我国为基本实现现代化而奋斗的重要时期；此后的三十年，你们将成为全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的主力军和各行各业的骨干，实现中华民族伟大复兴的光荣榜上一定会有你们的名字。

迎着“两个一百年”奋斗目标砥砺前行，面对世界百年未有之大变局，你们生逢其时，也重任在肩。时代的问卷已摆在面前，离别在即，作为老师，作为校友总会的会长，我对你们充满信心。因为你们在西法大积累的知识、增长的见识、锤炼的胆识，你们拥有的西法大人鲜亮的底色、处事的底气、为人的底线，都将成为你们未来成功路上的力量源泉。西法大作为陕北公学窑洞灯火的传递者、燃灯者，为你们点亮了西法大人心中不灭的精神灯塔。有这样的灯塔照亮你们逐梦前行的道路，你们必将取得辉煌的成绩。母校为你们壮行！

西法大点亮的是心忧天下、服务民族国家爱国精神的灯塔。

爱国是中华民族的民族心、民族魂。在82年的办学历程里，西法大始终与民族和国家同呼吸、共命运、心连心，传承红色血脉，扎根西北，脚踏黄土、胸怀社稷、情系法治，为国家法治建设和边疆稳定书写了无愧于时代的精彩答卷。毛主席“中国不会亡，因为有陕公”的评价，至今激励着我们初心不改、豪情满怀。习仲勋同志对西北人民革命大学学员提出的“争取成为建设新中国事业中的突击手”要求，让西法大牢记了为党育才、为国育才的初心。你们接力“青春为祖国歌唱”，让爱国之情激荡青春力量。你们在《黄河大合唱》陕北公学首演80周年之际，传颂这部伟大的民族精神史诗，让爱国魂、民族情永续传承。

爱国是一个人立德之源、立功之本。爱国不是空泛的，是做好自己的本分，树报国之志。要立足工作岗位，忠于祖国，尽到职责、尽到本分，坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信仰；要提高爱国的本领，去经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，以真才实学服务人民、以创新创造贡献国家。爱国不是空泛的，是多谋民生之利，多解民生之忧。要坚持经世致用人生态度，体察世间冷暖、民众忧乐、现实矛盾，从中找到人生真谛、生命价值、事业方向。我校88届本科毕业生汪世荣教授带领的枫桥经验科研团队，聚焦社会和民生的痛点，持续引领枫桥经验研究14年，为基层社会矛盾纠纷化解、社会治安防控提出了西法大方案，受到了社会的赞誉。

西法大点亮的是坚韧不拔、自强不息奋斗精神的灯塔。

奋斗，是成就幸福人生的基石。你们正处人生中奋斗最好的年纪，要让奋斗成为青春最靓丽的底色。

要涵养自强不息的精神。水激石则鸣，人激志则宏。要把爱国之情转化为报国之行，时刻保持奋斗姿态，敢于迎难而上，敢于挺身而出，“要做起而行之的行动者、不做坐而论道的清谈客，当攻坚克难的奋斗者、不当怕见风雨的泥菩萨”。要锤炼坚韧不拔的品格。坚韧是“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的信心，是“咬定青山不放松”的决心，是“惟其艰难更知勇毅”的恒心。我们常说，人和人之间最小的差距是智力，最大的差别就是专注。坚持专注要有抱元守一的定力，有持之以恒的魄力，有坚韧不拔的毅力。要坚信风浪只是前进中的波动，问题只是成长中的阵痛。

西法大点亮的是严谨求是、求实创新科学精神的灯塔。

严谨求是，是做事的态度，是工作的作风。“人生的路虽然漫长，但紧要处常常只有几步，特别是在年轻的时候。”你们刚步入社会，不知前路有艰险。要对自己的言行负责，说话言之有据，不道听途说，更不信口开河；要做事深思熟虑，不好大喜功、追求花架子，更不可凭一时冲动而鲁莽行事。

求实创新是西法大人的性格、是低调务实的陕西人文特色。我们培养的15万名学生，为西法大赢得了用人单位“专业扎实、工作踏实、作风朴实、为人诚实”的评价。这是全体西法大人的宝贵品质，是我们“求实”的校风和理论联系实际的学风积淀下来的优良传统。你们学习生活的三秦大地兼容并蓄、雍容儒雅，这里的人低调、务实、不张扬的品质，也是你们未来做人处事的标杆。希望你们一起打包带走，未来的路上用得上。

西法大点亮的是文明进步、公平正义法治精神的灯塔。

“文明公正”是我们校训的重要内涵，是学校82年办学的宝贵精神财富。四年里，你们身体力行，以自己的理解和实践丰富了校训的时代精神。走向社会，你们每一个人，都是西法大的一张名片。你怎么样，西法大便怎么样；你怎么样，这个社会便怎么样。我希望你们要将校训作为自己人生的指南，内化于心、外化于行。

要坚守法治信仰，对法律有敬畏之心、尊崇之心。法律职业不只是谋生的工具、出人头地的手段，它是实现社会和谐、推进人类文明的社会事业。作为西法大学子，无论你学的是什么专业，都需要“德法兼修、明法笃行”，始终坚守法治信仰、固守法治底线，坚守道德底线，既尊崇有形的法律，恪尽职守，不越雷池，又坚守良知，知荣明辱，正道直行，让法治的公平正义之光，照亮社会的每一个角落。

同学们，“此地一为别，孤篷万里征”。人生并非一路坦途，但未来可期。请带着老师们的一切美好祝福出征吧。无论你们走的多远、无论你们飞的多高，天平楼是心中永恒的灯塔，母校永远是你们坚强的后盾，是你们永远的精神家园。希望你们继续关注母校，支持母校，宣传母校，母校师生静待你们载誉归来！

祝毕业生同学们前程似锦、事业有成、家庭幸福、身体健康！

同学们，再见！再见，同学们！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)