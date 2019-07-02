中国科学院大学校长李树深：做一个四有“心”人

中国科学院大学校长 李树深（中国科学院大学/供图）

人民网北京7月2日电 今天，中国科学院大学2019届本科生毕业典礼在玉泉路校区礼堂举办，中国科学院副院长、党组成员、中国科学院大学党委书记、校长李树深院士寄语309名本科毕业生：你们是中科院培养的“科研特种兵”，是肩负着“科技创新”使命的强国一代。希望你们把自己今后的奋斗目标，同祖国、同人民、同世界的命运紧密相联，为人类文明进步做出重大贡献。

李树深题为《做一个四有“心”人》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们，尊敬的家长们，各位领导，各位老师：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行中国科学院大学2019届本科生毕业典礼，309名本科生即将开启人生新的旅程。我代表全校师生员工，向同学们致以热烈的祝贺！祝贺你们百折不挠，百炼成钢，圆满完成学业！

几年前，你们怀揣着科学梦，相聚国科大。从此，你们的人生与国科大血脉相连，你们将最美好、最难忘的青春岁月，定格在国科大的菁菁校园。

几年来，同学们勤学进取，突显智慧与才情。自习室里苦读，研讨课上激辩，图书馆里沉思，实验室里搬砖，有遭遇挫折时的失落与难过，有陷入困境时的迷茫与挫败，更有挑战后的无悔与成长，成功后的喜悦与满足。你们在担任学生干部、服务同学的工作中，感受担当和信任；你们在不断超越自我的过程中破茧成蝶，完成了人生中又一次重要的蜕变。你们用实际行动，诠释了严谨务实、勤奋思辨的学风，践行了博学笃志、格物明德的校训。

几年来，同学们胸怀理想，延展探索未知的路。你们是否还记得第一次向院士专家提问时的紧张，是否还记得第一次走进研究所时的新奇，是否还记得第一次在异国他乡访学时的不安。1000多个日夜，聚沙成塔。你们有人摘取了国际遗传工程机器大赛金牌，有人夺得了国际合成生物学竞赛一等奖，有人喜获美国大学生数学建模竞赛一等奖，有人发表了高水平论文,有人手握多个名校录取通知书。得益于科教融合的培养模式，你们在读期间发表学术论文60余篇，部分发表在国际顶级期刊；你们的毕业论文课题，65%来源于国家级、省部级课题。你们用优异的学术表现，用向上向善的昂扬精神，为学校增光添彩，展示了国科大学子的独特风采和精神气质。

几年来，同学们朝气蓬勃，挥洒青春与激情。宇宙很大，果壳很小。你们在社团活动中培养兴趣爱好，结交志同道合的朋友；你们在“一二九”合唱，“五月的鲜花”文艺演出和“夏日果壳”草地音乐节中，释放激情，舞动青春；你们在趣味运动会和“新生杯”体育比赛中，奔跑腾跃，展示活力风采；你们在全国英语演讲大赛和学校英语辩论赛上，唇枪舌剑，彰显个性十足。你们在如歌的大学岁月中，演绎了芳华的绚丽与青春的活力，也将果壳萌发中的校园文化和魅力传递下去。

此时此刻，请同学们和我一起，用最热烈的掌声，向几年来默默奉献的家长，以及精心培育同学们的授课教师、科学家班主任、学业导师、论文导师和全校教职员工，表示最崇高的敬意和最真挚的感谢！

这几年，老师们目睹同学们的成长，同学们也见证了学校的发展。作为校长，我要真诚地向你们致谢。感谢你们对学校工作的宽容和理解，感谢你们在学期间对改进教学、改善服务以及学校其他方方面面，提出的中肯批评和积极建议。“爱之深，责之切”。这些批评和建议里面，浸透着你们对学校的挚爱和期待。全校上下将以早日建成世界一流大学为目标，不断改进工作、不断优化服务，不辜负同学和家长对学校的期望，不辜负中国科学院的荣耀。

临别之际，作为校长和学长，我希望大家在今后的学习、生活和工作中，做一个四有“心”人。

一是要有一颗好奇心，善于发现，追寻真理。霍金曾说：记住要仰望星空，无论生活多么艰难，都要保持一颗好奇心。很多同学今后都会走上科研的道路，而好奇心是追求科学真理的第一要义。有好奇心，才有求知欲，才有动力去探索未知的领域，久而久之才更接近真理。其实，科研并不是高不可攀的事情，科学常常诞生于极其平凡且普通的道理之中，解决的通常是我们身边的问题。

二是要有一颗耐心，持之以恒，坚守梦想。科研上的突破，需要长期积累与坚持不懈。据统计，2018年度国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖三大奖获奖项目，从立项到成果发表或应用，平均时间为11年，其中，近一成的项目经历了超过20年的攻关和积累。希望同学们在人生的马拉松征程中，都能保有一颗忍受平庸的耐心，不急于求成，允许自己缓慢地成长，允许自己经历失败。

三是要有一颗责任心，敢于担当，勇于创新。“重大科技创新成果是国之重器、国之利器，必须牢牢掌握在自己手上，必须依靠自力更生、自主创新。”你们是中科院培养的“科研特种兵”，是肩负着“科技创新”使命的强国一代。希望你们把自己今后的奋斗目标，同祖国、同人民、同世界的命运紧密相联，为人类文明进步做出重大贡献。

四是要有一颗平常心，立足当下，宁静致远。壁立千仞，无欲则刚；海纳百川，有容乃大。平常心是一种人生态度，也是一种生活智慧。面对失败和挫折，平常心是乐观与自信；面对误解，平常心是坦然与豁达；面对赞扬，平常心是谦虚与激励；面对烦恼，平常心是平和与释然。希望每一个国科大毕业生都能时刻保持乐观积极的心态，看淡得失，超越失败，不为物欲所迷，不被烦恼所忧，塑造更好的自己。

“鹰击长空，鱼翔浅底”。同学们，你们即将离开母校，与朝夕相处的老师和同学分别。今后，无论你们走多远，母校永远都会关注你们，支持你们，祝福你们，期待你们；无论何时何地，国科大将永远以校友为荣！

最后，祝福同学们鹏程万里，前程似锦！

谢谢！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)