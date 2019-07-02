教育部：加强暑期校外培训监管 对重大安全隐患“零容忍”

人民网北京7月2日电（记者何淼）暑假将至，记者从教育部了解到，教育部办公厅印发《关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知》（以下简称<通知>），就做好暑期安全教育、合理布置暑假作业、开展多样活动、加强校外培训机构监管等工作做出一系列具体部署，要求各方协同努力，确保广大中小学生度过一个安全、快乐、有意义的暑假。

《通知》部署，各地一要切实做好安全教育，通过主题班会、班团队活动、发放安全提醒和致家长书等形式，聚焦溺水、交通事故、食物中毒、自然灾害等防范重点，将安全提示内容告知每一个学生、每一个家长，同时用好宣传部门和新闻媒体，加强宣传引导，普及安全知识。二要合理布置暑假作业，统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，鼓励布置活动性、实践性、探究性作业，引导家长不盲目给孩子报校外培训班，减轻学生课外负担。三要丰富学生暑假生活，广泛利用体育馆、博物馆、文化馆等社会资源，指导各级各类研学实践教育基地、营地专题开设暑假研学实践课程，各类青少年校外活动场所多开设丰富多彩的兴趣班，满足中小学生暑假生活需要。

《通知》强调，要加强校外培训监管，对校外培训机构假期开展的中小学生学科类培训班严格进行审核备案。一经发现有超标超前培训内容的，要求培训机构立即整改，整改不到位的直接取消培训班次，拒不整改的依法依规进行处罚，直至吊销办学许可。要统筹教育、市场监管、公安、消防、民政、人社等部门以及街道、居委会等，在暑假前对辖区内校外培训机构专门开展一次排查，并在暑假期间不定期进行专项巡查监测，一旦发现培训机构违规开展培训，坚决予以严肃查处并及时向社会通报。对无证无照经营、存在重大安全隐患的培训机构实行“零容忍”，现场予以取缔或责令其立即停业整改。

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