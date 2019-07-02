北京工业大学校长柳贡慧：知书达理，知行合一

北京工业大学校长 柳贡慧（北京工业大学/供图）

人民网北京7月2日电 今日，北京工业大学举行2019届毕业典礼，该校校长柳贡慧在典礼上对顺利完成学业的5600余名同学寄语：同学们今天毕业了，我希望未来的你们知书达理，知行合一。知书达理，体现人格的魅力与人性的风采；知行合一，体现学以致用的态度与求真务实的作风。北工大给予你们的“不息为体、日新为道”的精神，将永远融入你们的血液和灵魂。

柳贡慧的演讲内容如下——

亲爱的2019届毕业生同学、各位老师、家长朋友们：

大家上午好！

今天我们在这里隆重举行毕业典礼，为2019届5600余名毕业生行正冠拨穗之礼！在此，我代表全校3万余名师生对同学们圆满完成学业、踏上人生新征程表示最热烈的祝贺！向辛勤养育你们的父母、悉心指导你们的老师、关心和支持你们成长的每一位朋友，致以最诚挚的感谢和最崇高的敬意！

岁月不居，时节如流。记得在2015年开学典礼上，我说过，“几年后再次在这里集结，共同见证你们顺利完成学业”。从那年秋天起，学校启动了“我和校长有个约定”活动。四年来，我和16名本科生每年都有一次深度交流。通过他们，我欣喜地看到了大家追寻梦想、成长成才的过程。在2016年开学典礼上，我希望在座的研究生们能以工匠之心锤炼精彩人生。几度寒暑，你们执着专注、探求真知、勇攀科研高峰，你们成功了，成才了。为此，我感到无比欣慰。几年时间里，我和大家一起共同见证并亲历了学校的飞速发展：2017年学校跻身国家“双一流”建设高校行列，办学实力和社会声誉显著提升；今年，在QS最新发布的2020年世界大学排名中，学校位列中国内地高校第32位，7个学科进入2019年QS世界大学排行榜前500。你们的成长，促进了工大的发展，工大的发展，实现了你们的成才。

同学们，在北工大度过的青春岁月，是你们人生中最重要的一段成长历程。今天，在你们即将踏上人生新的征程之际，作为一名老师，作为你们年长的朋友，我对你们有几点嘱托：

一是期望你们志存高远，坚守初心，勇担时代重任。

你们生逢伟大的新时代，是实现“两个一百年”奋斗目标的主力军，任重道远，更要坚定修身报国的人生志向。今年7月，你们中的11名同学即将组成第七届支教团奔赴新疆、青海支教。去年7月，我去青海看望了我们支教团的同学，就在上周，有两位同学到我的办公室要与我合影，我问他们毕业后去哪里，他们告诉我要去新疆奎屯支教，我很感动。支教团只是无数工大优秀学子积极实践，“让青春之花绽放在祖国最需要的地方”的一个缩影，我从支教团同学的身上，看到了工大学子的优秀品德，看到了国家、民族未来的希望。希望同学们今后无论何时，身居何位，都能始终将个人梦想与中华民族伟大复兴的中国梦紧密相连，在追求“大我”中实现“小我”的价值，不负时代责任，无愧祖国和人民。

二是期望你们知行合一，善于创新，争做时代先锋。

“知者行之始，行者知之成。”你们经过几年的专业训练，构建了较为完整的知识体系，打下了科研实践的基础。对于即将奔赴社会各行业的同学们来讲，要尽快“走进”社会大课堂，在工作中增长才干；对于继续求学的同学们来说，要不断丰富知识储备，广泛参加实践训练。去年，北工大录取通知书走红网络，设计者就是你们当中的李安东同学，他淘来了与工大同龄的活版印刷机器，自学器械检修，带领创业团队设计了“京城最庄重的录取通知书”，并陆续推出封存在相框中永久记忆的“工大锤”和“银杏叶”，如今他选择留在学校读研，继续奔跑在求知创新的路上。无论是选择继续深造，还是选择到社会先行历练，希望你们秉承“不息为体、日新为道”的校训精神，穷理以致其知，反躬以践其实，永远保持创新的勇气和敢为人先的锐气，扎根各行业、各领域，为提升我国在世界大变局中的影响力和竞争力贡献力量。

三是期望你们砥砺奋斗，终身学习，追求时代卓越。

民族复兴的使命要靠奋斗来实现，人生理想的风帆要靠奋斗来扬起。当今社会，知识更新速度加快，既有新事物不断产生，也有行业不断消亡。不管现在的你有多少知识，未来的你都要不断学习，希望你们保持终身学习的劲头，不断更新自我、发展自我，在顺境中执着，在逆境中坚忍。

在我们的校友和毕业生中就有多位我们学习的楷模。1991级的张华栋同学在确诊为骨癌后与死神赛跑，在病床上坚持完成学业，23年过去了，根据他的遗愿所栽种的松树挺拔俊秀，矢志不渝的学习精神也一直鼓舞着工大学子。2015级硕博连读的杨金鑫同学已发表SCI论文8篇，其中一区论文6篇，综合影响因子49.77，累计引用次数53次；王翔同学已发表SCI论文9篇，获授权的国家发明专利12项。你们中还有许多这样的身边榜样，科研攻关、创新创业、竞赛获奖……为母校赢得荣誉，也为自己积淀成长动力。希望大家都能够以青春之我、奋斗之我，追逐梦想、建功新时代，成就属于自己的精彩人生。

同学们今天毕业了，我希望未来的你们知书达理，知行合一。知书达理，体现人格的魅力与人性的风采；知行合一，体现学以致用的态度与求真务实的作风。北工大给予你们的“不息为体、日新为道”的精神，将永远融入你们的血液和灵魂。

最后，祝愿2019届全体毕业生前程似锦，不负韶华！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)