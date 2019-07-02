咸阳师范学院党委书记赵万东：做新时代的“硬核青年”

咸阳师范学院党委书记 赵万东 （咸阳师范学院/供图）

人民网北京7月2日电 咸阳师范学院2019届毕业生毕业庆典于6月27日举行，该校党委书记赵万东在典礼上对顺利完成学业的4115名同学寄语：满怀一颗追逐梦想的决心、勤勉实干的恒心、敬畏规则的诚心、忠于自我的真心，秉承“厚德博学”的校训，在追逐梦想的道路上不负最美芳华，迈好“人生开挂”第一步，整理好行囊再出发，用自己的勤奋、所学的知识、坚韧的意志做新时代的“硬核青年”。

赵万东题为《做新时代的“硬核青年”》的演讲内容如下——

尊敬的老师们、亲爱的同学们：

今天是毕业典礼，是值得庆祝的日子，是同学们值得铭记的时刻。从今天开始标志着同学们拥有了能够独自前行的身份。我提议，用掌声为全体2019届毕业生点赞、祝福、壮行。

三、四年前，你作为青涩的新生来到咸师。几年来，老师的教诲让你知识丰盈，咸师的味道让你体重增加，湖边的晨读、图书馆的拼搏让你的信心和证书同步增多，暑期社会实践的暴晒让你逐步了解了社会的底色，宿舍的夜谈会、小树林的漫步让你的友谊或爱情的小船荡漾。

三、四年后，经过咸师大家庭的培养、熏陶，我们拥有了共同的基因，咸师再次让你“新生”：女生变得知性靓丽，热爱生活；男生变得帅气果敢，不畏困难。咸师因你们而变得更加朝气蓬勃。

我刚到咸师工作一年，是咸师新人，你们已经是师哥师姐，准备挥手告别了，我们只是相遇，没有相识、相知，有些遗憾！

感谢同学们四年来与学校共同成长。

毕业之后，你们将有新角色、新舞台、新环境，再也不会面对点名挂科的恐慌，但职场的竞争、买房的压力、催婚的无奈、社会的复杂等却会悄然而至，需要你们去考虑、去选择、去面对、去处理。

作为师长，希望同学们始终满怀一颗追逐梦想的决心、勤勉实干的恒心、敬畏规则的诚心、忠于自我的真心，秉承“厚德博学”的校训，与新时代同进步，在追逐梦想的道路上不负最美芳华，迈好“人生开挂”第一步，整理好行囊再出发，用自己的勤奋、所学的知识、坚韧的意志做新时代的“硬核青年”。

离别总让人有些伤感，毕业之际，作为师长再次嘱咐几句，希望能为大家今后的学习生活有帮助。

一是要有一颗进取心。审视当下和过往，最可贵的是奋斗，连接着理想与现实最可靠的也是奋斗。无奋斗、不青春。佛系青年是一种缺乏担当、丧失追求的消极人生态度，“吃鸡”“抖音”只是短暂的娱乐，缺乏持久的营养。

世上没有比脚更长的路，没有比人更高的山。将来的你，一定会感激不断拼搏的自己，成功终将属于能够坚持奋进的人。

优秀毕业生美术学院1501班李惠文的人生格言“努力是为了遇见更好的自己”，我深以为然，为你点赞。

二是要有理想。理想可以让我们在别人向命运低头时守住本心、挺住脊梁。多给理想一份坚守，多一点时间和等待，终将有收获。大多数同学今后工作生活平凡，没有轰轰烈烈，但平凡的生活中也不要忘记“诗和远方”，要学会诗意、精致的生活和学习。

三是要心存敬畏。思而出乎理智、做而有所顾忌、行而不忘法度，坚持求善求真求美，不做违心人，不做违心事，更不做弄虚作假的事。不忘初心，坚守原则和底线，不被浮华功利所惑，做真实的自己。

四是保持平和的心态。人生不是一场志在必赢的竞赛，没有输赢。不必太功利，也不要急于求成。忍耐、等待和进取是必修课，撒下一粒种子，不拔苗助长，不问花开，不经意间就会花艳果香。记着顺境时善待他人，逆境时善待自己。

同学们，过去未去，未来已来，面对未来，我丝毫不怀疑你们适应社会的智商和能力，我只是希望你们能够审慎思考当下和长远、个人与时代之间的关系，在充满喧嚣、快餐文化盛行的当下，保持品格和毅力，坚守理想和追求、彰显勇气与担当、克服浮躁不安的心态，摒弃精致利己的裹挟，秉持师院人质朴诚信、求真务实的传统，深怀一颗爱国心、敬畏心、平常心、进取心，做新时代有为青年，激扬青春力量，谱写人生华章。

同学们，无论你身在何地、处于何时，母校都会关注你的成长，期待着你的归来。你在哪，咸师就在哪。咸师，为每一位学子骄傲。

你毕业了，秦池的鹅、汉苑的猫，会有师妹精心照顾，学馨苑餐厅的饺子宴，师弟们会继续大快朵颐。“赠章留印 情系母校 捐书传爱 心系同窗”等品牌活动会延续举办，银杏大道艺术楼琴声等着你携妻带子来倾听。

我们在这里携手努力，培养优秀的你，你们从这里出发，去培养更优秀的人，去创造更美好的生活。咸师人，平实有温度，内敛有作为。

母校，祝福你们！

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