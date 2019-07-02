江苏省教育考试院党委书记、院长林伟以及相关部门负责人昨日走进直播室，与考生和家长互动。

今年本科计划比去年增加3689人

2019江苏高考即将进入录取阶段，针对家长和考生特别关心的高校招生计划，林伟介绍，今年全国共有1416所高校在江苏计划招生332737人，总计划数比去年增加了7558人。“从公布的计划和考生报考的人数看，考生计划录取率略有上升，这个比例还是比较高的，在江苏上大学能基本得到保证。”今年的本科计划202795人，比去年增加了3689人。再精细到本一招生计划，2019年江苏本科一批招生计划72625人，比去年增加3304人。

“好学校”“热门专业”都是相对的

志愿填报犹如“二次高考”，在专业的选择上，部分考生和家长容易迷失方向。到底是挑好学校的普通专业还是普通学校的好专业？选热门专业还是适应性广的专业？江苏省考试院高校招生处普高科科长陆苍海说，“只有适合自己的才是最好的选择。”“好学校”“热门”专业对于考生来讲都是相对的，考生要对自己有一个合适的定位，定位准确以后再选择高校和专业。考生在选择高校和专业时要处理好两方面的关系，一方面是国家需求和个人志愿的关系，另一方面考生要处理好“冷门”和“热门”的关系，“热门”的专业可能是现在比较紧俏的专业，人才需求量比较大，“冷门”的专业则反之。“热门”专业有可能报考的人数较多，考生竞争比较激烈。

“新型专业”的选择不能“一窝蜂”

时下，不少热门新专业的出现增加了考生和家长的选择余地。林伟表示，个性化、新型专业是指顺应时代需要而产生的一些新专业，比如人工智能、机器人工程、网络空间安全、数据科学与大数据等专业。但是新型专业并不能“一窝蜂”地去读，考生还应根据自己的志向、兴趣和职业倾向，统筹考虑选择个人喜爱的学校和专业。

林伟举例，如现在数据科学与大数据的专业目标，是培养以计算机科学、统计分析为基础，具备经济、金融、物流、商业、贸易、管理等相关学科的领域知识，要求学生具有较强的实践创新能力和跨文化的交流能力。机器人工程同样是近几年逐渐兴起的一个新专业，主要培养的是掌握工业机器人制造技术工作所具备的资质和技术，同时它还非常需要较为出色的实践动手能力和创新意识，具有较强的综合职业能力，属于高素质应用型人才。选择这些专业，需要结合自身特点综合考虑。

被退档主要有四个原因

直播中，有考生提问，如何避免被高校退档。陆苍海介绍，从历年来看，被退档主要有四个原因，第一个原因是考生的分数比较低，填报的专业都没有录得上，其他的专业他不符合调剂。第二个原因是考生的体检不符合高校专业的录取要求，第三个是考生的单科成绩，比如外语成绩没有达到院校提出的要求。第四个原因是考生不了解高校的录取规则，所填报的专业顺序不合理。

对此，陆苍海建议，考生在填报志愿之前，要查阅2019年招生计划专刊，也要仔细查阅高校的招生章程，看看高校的录取规则，以及对于单科成绩有没有什么要求，以及专业的排序等等。同时结合自己的高考成绩排名，再看看报考的高校往年的录取分数对应当前的考生排名，根据排名选择适合的专业。填报的八个平行志愿，一定要保持适当的梯度，A一般要高于B。如果考生滑档或者被退档，也可以参加录取期间的征求平行志愿的填报。（杨甜子）

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