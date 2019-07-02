南京农大开讲“农”味思政课

■办好学校思想政治理论课·经验篇

“同学们，你们知道吗？雨花茶外观‘紧、细、圆、直’，象征的是革命烈士的坚贞不屈……不同的茶具、水温、投叶量、泡茶方法，可以冲泡出不同的口感……人生如茶叶，滋养了足够的社会阅历，才会沉下身子，慢慢发挥作用。”

近日，南京农业大学一堂耐人寻味的思政课在“茶香”中开讲，该校园艺学院茶学教授、博士生导师房婉萍将茶中蕴含的“文化自信”“工匠精神”以及“先苦后甜”的人生哲理，向青年学生娓娓道来。

南京农业大学副校长董维春告诉记者，这堂“农”味思政课，好比将杯中之茶，融进专业课堂之水。这堂名叫“尚茶”的专业课，“尚”的是绵延千年的文化自信，“尚”的是忠贞不屈的雨花精神，“尚”的是精益求精的工匠态度，“尚”的是先苦后甜的奋斗之歌。“课程思政是一流教育的重要组成部分，习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调，要用好课堂教学这个主渠道，各类课程都要与思想政治课同向同行，形成协同效应。”董维春说。

2018年12月，南京农业大学召开了一流本科教育推进会，前不久又刚刚举办一流本科教育论坛，同时修订人才培养方案、提出一流本科教育20条、推出“南农八门课”、打造通专结合的农科特征通识核心课程体系，一系列举措拉开了新时代教育教学改革的大幕。

“将思政元素融入高校的专业教学中，挖掘专业课程中的思政教育资源，艺术地呈现其中所承载的思想内涵、价值理念，达到春风化雨、润物无声的教育效果。”南京农业大学党委宣传部常务副部长刘勇告诉记者，“尚茶”课就是一个好的开始，通过创新茶学课程，让学生们领会博大精深的中华优秀传统文化，回顾融合在雨花茶中的红色基因。

南京农业大学党委书记陈利根表示，学校要把特色课程和铸魂立德工作的千头万绪，通过思政教育的“针眼”穿起来，让思政教育切实发挥铸魂育人、立德树人的“压舱石”作用。（潘玉娇）

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