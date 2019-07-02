4个村走出66名博士 浏阳博士村群“教育秘诀”探寻

原标题：4个村走出66名博士

6月2日，浏阳市龙伏镇焦桥村，博士焦解歌带头捐款筹资建成的焦解歌希望学校。 王文 摄

湖南日报记者 曹辉 王文

浏阳市素有东、南、西、北区之分，并有“东区出蛮扮、南区出煤炭、西区出小旦、北区出书担”之说。一直以来，该市北区就有无论贫富，以培养子女读书为荣的传统。

新中国成立以来，位于该市北区的淳口镇杨柳村，沙市镇秧田村，龙伏镇焦桥村、石柱峰村分别走出了大学本科生294名、650名、260名、300名，其中，杨柳村博士16名、秧田村博士26名、焦桥村和石柱峰村分别有博士13名和11名，成为远近闻名的博士村群。

2019年高考成绩日前揭晓，这4个博士村再次展示出强大的实力。初步统计显示，4个村76名考生参加高考，65人上了本科线。

秧田村 注重荣誉和仪式感

这个博士村群究竟有什么“教育秘诀”？近日，记者走进这里探寻其中的答案。

记者来到浏阳市沙市镇秧田村，村子恰如其名，村道两旁稻禾葱茏绿意一片。沿着村口的水泥马路往村部走，记者立即被一面两层楼高的博士墙所吸引。

墙上展示村子迄今为止走出的26名博士信息，他们就读过的哈佛大学、清华大学、北京大学、南开大学等校名赫然在目。在博士们的头像上面，是用博士帽装饰的大字——“知识改变命运，文化孕育美德”，“勤耕重教，耕读传承”。这面村民们引以为豪的博士墙，见证了一个普通的村庄一批批农村孩子通过读书改变了各自的命运。

离博士墙不远处，一座颇具特色的耕读文化馆已经落成，馆内分为家风文化展示区、乡贤文化展示区和传统文化体验区三大板块六个展区，走进馆内就能被浓厚的耕读文化所吸引，它是浏阳市唯一的村级耕读文化园。

如果没有这面打眼的博士墙和这个耕读文化园，秧田村实在是很不起眼的村庄。

秧田村党支部书记罗鹏说，自1977年恢复高考以来，秧田村有800多个孩子考出了农村，其中包括26名博士和176名硕士。在罗鹏看来，博士是一种“文化资源”，在村里设立博士墙，展示村里的耕读文化，就是通过树立榜样激励村中孩子发愤读书。

为了鼓励小孩读书，每年高考成绩揭晓，村干部都会带着奖励金，去每个考上重点大学的学生家里道贺。近些年，村里将奖励金提高到1000元，范围也扩大了。博士家庭的门前会贴上一个“书香家庭”的牌子，还会加送一块“博士匾”。

村民屈伟员的女儿屈婷是博士墙上第一个女博士。2003年，屈婷考入南开大学，一直读到了博士。毕业后，她成为一名大学教师。屈婷的家里就有一块“博士匾”，屈伟员将匾挂在客厅，进门即能看见。

杨柳村 好家风成就博士村

杨柳村由原杨柳、东团、金黄三村合并而成，截至目前，全村已走出16个博士生、33个硕士生、294个本科生。村支书坦言，获得这一美誉离不开杨柳村良好的家风家教。

走进淳口镇杨柳村每一户农家，都能看到厅堂内悬挂着《朱子家训》《忍字口诀》等墨宝，家家有家训，户户都有“厅堂文化”，在全村家家户户张贴《乡规民约》，在村居的外墙上张贴“廉、礼、俭、信、仁、诚”，提高群众文明意识，增强文化传承。设在杨柳村村部的文化馆记录着从村里走出去的300多名大学生和硕士、博士生背景，讲述着村里道德模范、文明家庭的故事，以无声的动力、无言的激励启发孩童们孝父母、勤读书、厚邻里，从优良家风中汲取养分和精华，培养道德意识、造就人格美德。

83岁的彭世雪老人是地地道道的农民，她的小儿子肖利民是同济大学管理学博士生。彭世雪没有读过书，但她相信，只有读书孩子才有出路，就算是讨米，也不能让儿子辍学。为了给儿子筹学费，彭世雪去15公里外的东乡去打柴，为此常常是早晨5时出发，晚上天黑才回家。孩子读书回来都要上山打柴、扎扫把、干农活，从小就锻炼了吃苦耐劳精神。

肖利民一家从曾祖父开始就传承着“耕读为本、慈悲为怀”的好家风。曾祖父肖仁谷为富不忘济贫，有钱常助病弱，凡有讨米的临门，一律钱米打发；祖父肖让凤秉承父德，晴耕雨读，尽管家境富裕毫无少爷派头，十分谦让待人；父亲肖阳春热心公益事业，村里修路修桥救济贫困户都是慷慨解囊；大哥肖仁乐在广东创业，赚钱同样不忘回报家乡……

肖利民在江西等地搞实业做得很大，为社会创造财富的同时，他不忘为家乡建设出钱出力。杨柳村新屋组修路捐12万元，肖祠组修路捐20万元，黄泥塘组修路捐11万元，村饮用水工程捐10万元，村学校维修捐10万元等；2007年以来,杨柳村70岁以上老人每年春节慰问金500元以上，对因病、遭灾的村民,肖利民都慷慨帮助，被当地村民称颂。

焦桥村 崇文重教有好传统

126年前，浏阳北乡淳口人、举人彭子铨卖掉祖宅及家中100多亩农田，联合当地34名士绅创建了文光书院，竣工当日，湖南巡抚吴大澂和湖北巡抚谭继洵分别送来了“正谊明道”和“镕范文林”的贺匾。文光书院的创建故事至今传为一段佳话。

而在浏阳北乡龙伏镇焦桥村，一个现代版的“文光书院”故事正在演绎。该村的焦解歌希望学校原本是焦氏宗祠，2004年，焦桥村与塅里村并村，焦桥小学面临撤销。在此情况下，焦桥村博士、时任海南医学院院长的焦解歌带头捐款筹集资金80万元，村组无偿捐献土地20余亩,并发动政府和社会出资捐款，共筹集资金398万元建成了现在的焦解歌希望学校。目前，这所小学有6个班近300名学生。焦桥村走出去的不少大学生、硕士生、博士生都曾在这所小学读过书。

瞿志民的3个孩子都特别会读书，二女儿瞿芳芳曾是上海生命科学院的博士，大女儿瞿芬芬和小儿子瞿攻都是硕士毕业，现在都毕业参加工作。瞿志民从小就注重孩子学习习惯的培育，他的3个孩子平时学习都很自觉，一定要做完功课才看电视。二女儿瞿芳芳聪明，刚考到浏阳一中时，学号是16号，瞿志民知道是按成绩排学号后，回家后就跟瞿芳芳说：“班上还有很多成绩比你好的，希望你加油努力。”瞿芳芳仅用了半年时间，就排到了年级第一名。瞿志民一家爱读书有传统，上世纪70年代家庭条件不好，但是瞿志民和他的5兄妹都读完了高中，这在当时是很了不起的事。如今，瞿家6兄妹大家庭中的15个孩子，有14个读了大学。

父母亲从小带孩子下地干农活，让孩子体会到农民的艰辛，要想鲤鱼跳龙门，只有读书一条路，上世纪八九十年代考大学在龙伏镇焦桥村一带蔚然成风。焦桥村村主任焦攀峰告诉记者，截至目前，焦桥村出来的大学生有600多人，占全村总人口的七分之一，其中本科学历260人，硕士研究生103人，70后、80后博士13人。

石柱峰村 化工专家成为榜样

石柱峰村是浏阳市北乡地区一个不起眼的村子，由于交通不便利，基础条件落后，经济欠发达，是省级贫困村。但是，这里人杰地灵，学风浓厚。在这个5300余人的村子里，本科以上学历300余人，硕士20余人，博士11人。从这个贫困山村走出来一名享受国务院政府津贴的化工专家罗方承。

提起罗方承，村里的人都会竖起大拇指纷纷称赞：罗家的大儿子，那可真了不得！罗方承现年51岁,他本科就读于中南工业大学（今中南大学），他不仅是柏岩村（现并入石柱峰村）的第一个大学生，也是第一个硕士生和博士生。介绍自家孩子情况时，年过7旬的罗父满脸笑容，他说：“能把孩子培养出来，我和孩子妈妈内心都是非常自豪的，我们为他感到骄傲。”

罗方承所取得的斐然成就，离不开家里人竭尽全力地培养。罗家5兄妹，罗方承排行老大，下面还有4个妹妹。

要养育5个孩子，家里的经济负担不轻，罗家兄妹打小要一边学习一边干农活。其中，罗方承和罗家大女儿学习成绩尤为突出。日子虽然贫苦，但罗家父母坚信，只要把孩子培育出来，生活一定会越来越好。

负担5个孩子的学费，对彼时罗家来说，并不是一件容易的事。为了让罗方承能够继续学习，罗家大女儿选择把机会让给哥哥，以减轻家里的负担。罗父罗母文化水平有限，但他们秉承着村里的传统信念，鼓励孩子继续把书念下去。

罗方承身上承载着全家人的希望，也承载着村里人对他的期待，在罗方承之前，石柱峰村没有出过一个大学生。罗方承不负所望，从大学生到博士生，再到化工专家，科研成就突出,成了村里人教育孩子的一个榜样。罗方承没有忘记培养他的乡村，积极支持家乡各项建设，出资为村里修路，资助贫困学生，奖励考上大学的学生等，以实际行动回报社会。

■专家解读

浏阳北乡素有崇文重教的传统

“在浏阳北乡出现的博士村群，与当地崇文重教的传统不无关系。”文史专家、湖南省文史研究馆馆员陈先枢说，浏阳素有崇文重教的传统，宋代理学家杨时奠定了浏阳文脉之基，中国现今保存最好的文庙之一的浏阳文庙也是浏阳崇文重教的见证。

“位于沙市镇的文光书院一度号称浏阳八大书院之首，书院教学不把学生束缚于制举之业，而以造士育才为本。到现代，这种学风尤盛，以致浏阳北乡人才辈出，中国科学院院士、原北京大学校长周其凤就是龙伏镇人。” 陈先枢说，现在，书院虽然没有了，但还有学校，还有农家书屋。如秧田村，就有2所学校，1个很好的农家书屋。学校和农家书屋这个没有围墙的学校，为村里青少年的成长和村域文化气息的蕴涵，提供了不竭的源泉。

浏阳市委宣传部门曾就博士村群现象展开过专题调研。该部门出具的调研报告指出：浏阳北区人因浓厚的耕读传家风俗的影响，在浏阳受到乡邻尊重，并成为学习楷模。由于资源相对缺乏、经济发展稍微缓慢等原因，浏阳北区日渐形成了崇尚读书、尊重读书人的社会风气，“砸锅卖铁也不穷教育”成为北区人的一致态度，资助贫困学生读书的氛围相当浓厚，形成了特色书香文化。这些都为博士村群的出现创造了条件。（王文 整理）

■记者手记

不屈的浏阳北乡人

王文

浏阳博士村群的出现绝非偶然，它是浏阳北乡“耕读”文化所孕育出的丰硕成果。

走访博士村的过程中，我想起了鲁迅先生的一句话：世上本没有路，走的人多了便成了路。

在求学路上，北乡学子始终以“读书改变命运”为人生信条，用一个个鲜活的例子书写着“鲤鱼跃龙门”的故事。当他们取得成功之后，也不忘回馈家乡：捐资建学、修路修桥,改变家乡面貌，开展经验交流，分享学习技巧，为后来者树立榜样。

在求学过程中，耕田不但没有成为莘莘学子跃出农门的阻力，反而成为激励他们前进的动力。博士村群走出的许多博士，都有一段从小跟父母下地种田的经历，通过耕田从小锻炼了吃苦耐劳的精神品质，更加珍惜学习的机会，也成就了当地独有的“耕读文化”。

在浏阳北乡，我们看到了一个真实的博士村群，它也将激励着一代又一代北乡人继续奋斗，追求更美好的生活。

(责编：郝孟佳、熊旭)