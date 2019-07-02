原标题：我科研工作者首次精准复盘比萨斜塔倾斜过程

本报福州7月1日电（记者刘成志、高建进）闻名世界的意大利比萨斜塔的倾斜问题及其纠偏措施，长期以来为世人与专家所关注。近日，国际著名学术刊物《自然》研究系列期刊《科学报告》在线发表了福建阳光学院毕港博士的研究成果，首次精准复盘了比萨斜塔近两百多年来的倾斜过程。

在日常生活中，道路地面沉降、山体缓慢下滑、房屋出现裂缝等时变行为经常发生。该研究首次系统建构了“蠕变、固结、松弛”三种模型，能精准地、直观地表征时变行为。由于“蠕变”是变形的不断累积，就像滚雪球一样，进而导致可能的破坏或变形过大而超出工程标准。在该模型的表征下，可广泛地分析不限于工程界发生的时变行为，如计算长久的累积蠕变变形量、分析蠕变破坏的可能性。

研究认为，岩土体因水排挤而引发变形的同时，材料本身在外来施力下也引发变形，蠕变因此是时刻都在发生的。该研究通过提出一个表征时变行为的模型来论证。坐落于休斯敦、庆祝得克萨斯州从墨西哥独立加入美国一百周年而建立的独立纪念碑，八十多年来已经发生了几十厘米的沉降。依据卡尔太沙基的传统固结理论，以及衍生的标准贯入试验和动力触探试验，都无法复盘并进一步预测其蠕变发展。毕港博士的研究成果，利用三种模型和加载率与蠕变互换思路，成功解决了这一难题，首次能极其精确地复盘过去八十多年的时变行为，并能预知下一步的时变行为。

(责编：何淼、熊旭)