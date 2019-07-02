原标题：校园文化景观亦可育人

【知与行】

校园景观作为大学文化的直接表达，承载着彰显文化自信，传承大学之道，培育核心价值的文化使命。大学要将中国优秀传统文化和大学精神融入校园景观，在文化资源和历史底蕴的挖掘、大学精神的弘扬、文化气象的彰显等方面尝试探索，形成隐性教育路径，从而发挥文化景观育人的功能。

一流大学要具备一流校园文化景观

大学应有好的大学文化和校园景观。换句话说，就是一流的大学要有一流的文化景观。一流的大学，要有高品位的校园文化，营造春风化雨、润物无声的育人环境和氛围，使学生获得文化的熏习、审美的陶冶、情志的感化、行为的养成。校园景观和环境，影响和决定了浸润其中的学生的精神风貌和行为风格。

大学校园的景观建设，要有文化自觉和文化自信，凸显教育功能，契合大学立德树人的根本使命。既要继承和弘扬中国优秀传统文化，彰显中国大学的精神与文化气象，践行“明德新民、止于至善”的大学之道，也要彰显现代大学文化的精气神，使大学校园有体有魂。

大学校园文化景观的本质，在于观其景、品其文、悟其蕴、明其道。校园景观建设要赋予校园建筑、景观以生命，突破急功近利的短视，引导学生与那些高尚动人的灵魂对话，与人类文明交流对话。以此帮助学生怡情养性，找到精神依归，提升审美境界和文化品位，传播和培育社会主义核心价值观。

大学校园文化景观营造要遵循因地制宜、就地取材、师法自然、大拙至美的原则，体现低成本、大空间、多功能、可持续的特点。理想的校园建设，应与大学精神本质一致，彰显大学文化内涵，还原其简约、单纯与纯真的本色。以最少的材料蕴藏最丰富的人文内涵，用最少的钱建更多的景观，达到最佳的景观效应。通过精心营造校园文化景观与环境，陶冶学生的身心，让师生真切感受到大学文化的精义。

校园文化景观处处发挥育人效用

首先，校园文化景观把校园物质空间变成精神空间，实现了以文化人、以文育人的理想目标。

要将校园景观建设纳入大学文化育人的全局，通过将大学的精神文化与个性气质融贯于校园景观建设中，使之成为鲜活的精神标识和文化符号，营造一种春风化雨、润物无声的育人环境和氛围，使学生在心旷神怡中获得价值的认同、审美的陶冶、思想的感化、行为的养成，真正做到生活即教育、学习即成长。

其次，校园生活空间变成教育空间，实现了景在哪里教育就在哪里的理想境界。

要开展校园景观建设，挖掘学校的历史底蕴和文化资源，以文化景观为载体，既在校园文化景观建设方面争取丰硕成果，又对大学校精神文化进行深入挖掘，使得文化育人更加自然深入，从而提高文化育人实效，形成大学文化的教育气象。

再次，把校园学习空间变成审美空间，促进学生文化品位和审美水平的提升。

将绿化、美化的校园提质升级为文化校园、教育校园，营造能够帮助学生净化心灵、陶冶情操、提升境界、涵养气象的优美环境和文化氛围，从而在潜移默化中培育学生的文化品位和审美观念。

大学校园文化景观的营造，应彰显大学使命和中国特色，与大学精神本质一致，延续中华优秀文化传统，展示大学的理想，体现大学的气象，成为广大师生的精神家园。要使得师生们徜徉校园时，移步换景、文景交融，从而实现以景感人、以美育人、以文化人的大学文化使命。

（作者：罗海鸥，系广东开放大学党委书记）

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