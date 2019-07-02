原标题：做“鲜”医学院校思政味儿

【思政探索】

医学院校担负着为国家培养医疗卫生人才的重任，是落实健康中国战略、全面提升我国公民健康素养水平的重要力量。落实立德树人根本任务，医学院校要紧密结合医学教育教学特点，探索建立新时代医学院校思想政治教育体系，培养理想信念坚定、德智体美劳全面发展的中国特色社会主义高素质医疗卫生人才。

医学院校思政工作的特殊性

医学生的思想政治教育既具有一般思想政治教育的特点和要求，也具有医学专业的独特特点。因此，做好医学院校思政工作，就必须深刻把握其特殊性，将思政教育融入医学生教育的全过程。

医学职业的神圣性赋予思政工作更高要求。在医学生培养过程中，“医者仁心”“大医精诚”等都是对医学职业精神的典型概括和突出要求。医学院校的思政工作，必须将社会大德与医学职业特殊的道德要求有机结合，才能完成立德树人的根本任务。

医学生课业负担给思政工作带来更多压力。医学生的课业负担特别繁重，从入学到毕业基本上每天需要完成8-10学时的学习任务，课程门数比其他专业学生多出近三分之一。医学院校的思政工作面临时间较紧、学生忙、压力大等方面的问题。

医学生培养模式特殊使思政工作更加复杂。医学生的培养离不开临床阶段的实习实训，至少有一年以上要在教学医院完成。医院每天有大量就诊患者，面对医患矛盾和社会不良现象的冲击，尚未正式进入社会的学生较易受其影响，在不能客观认识问题的情况下，容易形成片面观点，从而抵消思政教育的效果。

探索“互联网+”背景下的医学生思政教育工作

“育才造士，为国之本”，青年时期最需要精心引导和栽培。医学院校应结合行业特殊要求，构建“德医交融，医教协同”的思政教育大格局，推动形成思政课程、课程思政齐抓共管的新时代医学院校思政教育生态。

深入挖掘医药文化中的思政资源，支撑医学院校思政工作。针对医学生开展思政工作最有效的办法，是采用与医学相关的典型人物、事件开展教育，引起医学生学习的兴趣、有针对性地形成医学生发展的自觉样板，从而增强医学生思政工作的针对性，提高实效性。这类典型人物、事件，还可以使用在医学专业课程教育中，使医学生在学习专业知识的同时提高思想认识，增强品德意识。

坚守思政主课堂，利用“互联网+”推动医学院校思政课教学改革创新。对于医学生而言，人生的困惑与专业发展密切相关，如学医到底有什么价值、怎样才能树立医疗工作者的职业荣誉感等。因此，医学生的思政课堂必须要摒弃照本宣科，瞄准学生的困惑讲，利用专题教学、情境教学等多种方式，唤醒学生的思考和对思政课的热爱。此外，运用新媒体新技术，探索“互联网+”背景下的医学生思政教育工作显得格外重要。针对医学生临床实践教育时间长的特点，通过不受时空限制的互动交流教学平台，将传统的思政实践课程体系延伸到临床实践过程中，实现思想政治教育实践全覆盖。通过搭建网络思政工作站，为学生提供教育教学、生活服务、文化娱乐的综合性互动社区，更好地了解学生的日常思想状态，并以此获取和挖掘数据，为下一步开展思政教育奠定基础。

深挖专业新课堂，拓展医学院校专业课程的思政育人功能。在这个过程中，有两点需要特别注意：既要做“鲜”医学课程思政的“汤”，真正挖掘出医学课程中的“思政味儿”；也要实现“盐”与“汤”的科学配比，在进行课程教学的同时牢牢守住价值引领的初衷，使得各类课程与思政理论课形成协同效应。

延伸医院辅课堂，实现医学院校思政教育的医教协同。重视临床教学医院在医学生思政工作的地位和作用，学校要妥善协调好与临床教学医院在医学生培养中的关系，在医院育人环境营造、学生实习期的管理、带教老师思政工作能力的培训、医学生临床实习阶段的思政教育等方面达成共识，构建起医院和学校互相协作的局面。

拓展社会大课堂，完善医学院校思政实践教育保障制度。要将思政教育经费纳入预算规划，建立经费使用管理制度，加强监管；同时要完善思政教育实践教学课程体系搭建，从制度上对其课时、学分等进行保障，并加快组建专业的指导教师团队。医学院校要结合实际，为本校思政教育创建实践教学基地，提高思政实践教学效果。

用好评价“指挥棒”，增强医学院校对思政教育重视力度。要在现有对医学院校的临床专业认证和本科专业评估等评估体系中，进一步加大思政教育工作指标的权重，利用“指挥棒”的调整，引导医学院校真正把“立德树人”放在首要位置，既要传授医学生精湛的医术，更要培养医学生崇高的医德素养，将德技并重的理念贯穿于思政教育教学全过程。

山西医科大学长期以来探索并形成了具有学校特色的新时代医德教育新模式，有效实现了课程思政和思政课程的融合，重点解决了思政理论学习与实践学习的贯通，为医学院校思政教育工作构建了一个符合时代特色、顺应时代潮流的理论模式，也从根本上提升了山西医科大学思政教育的理论水平和实践水平。目前，学校成立了山西医科大学易班学生工作总站及各院系学生易班工作分站，依托这一综合性互动社区推进医学生思政教育理念、内容和方法创新；实施“红网工程”，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，及时推送国家、社会、学校各项思政要闻、时事热点；还利用大数据学院优势，通过对学生日常行为数据的发掘和分析，观察和预测一个时期内学生的思想、行为和需求变化等，从而为医学生思政教育提供科学准确的数据依据，增强了思政教育的针对性。

（作者：贺培凤，系山西医科大学党委副书记）

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