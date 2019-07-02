原标题：临时抱佛脚 交不出“满分”的大学答卷

期末已至，大学生的备考压力日渐增大，高校图书馆又出现了半年一度的座位紧张现象。食堂、过道、教室……备考的大学生几乎“攻占”了校园里每一寸可利用的土地，还不时呼吁学校“增加学习资源”“推迟宿舍门禁时间”。然而，期末一过，这些自习室、图书馆又恢复了往日的清净。

平时不努力，临时抱佛脚，这些现象不只出现在大学的期末季。表现在体育锻炼上，一些学生平日赖在宿舍，体测前夕才迈出运动的第一步。表现在社团工作上，截止期限永远是第一生产力，常有人“埋头苦干”到凌晨两点，才没错过活动策划上交时间。忙里偷闲，大家也不忘在“努力”的同时发个朋友圈感慨一番。欲速则不达，敷衍对付之下的工作质量可想而知。

此类情况的出现，有多方面的原因，一方面是部分学生缺乏时间管理意识，生活总是在匆忙应付中度过；一方面，则与一些人容易产生的“拖延症”有关。归根结底，仍是部分大学生颠倒主次、避重就轻，放松了对自己的要求。

一些大学生似乎“摸清”了面对任务的规则，凡事不求早，只求赶得巧。于考试而言，考前几天熬夜到凌晨，匆匆复习书本和笔记，囫囵吞枣地扫过考试重点。考场上，只能“开卷一支笔，剩下全靠编”。成绩公布，只要通过，一学期便这样“轻松”度过。

在他们看来，“临阵磨枪，不快也光”是自己平时不努力、考前抱佛脚的最佳借口。的确，考前适度的紧张感有助于提升人的短时记忆力。对于那些需要背诵的部分文科专业而言，复习“打突击”可以产生一定效果。

然而，时间紧迫极易引发焦虑感，降低人的理解力、思维力，使人失去仔细品味知识的耐心。重压之下，学生只能理解较为简单的知识表象。至于那些需要深入思考的复杂内容，此刻早已无暇顾及。这种复习策略或许可以帮助学生成功飘过及格线，但绝对无助于掌握真才实学，培养真正的思考能力。

凡事皆有其规律，量变促成质变亦不例外。有这样一组数字：1的365次方等于1；1.01的365次方约等于37.8；0.99的365次方约等于0.03。1、1.01与0.99相差仅0.1。然而，配上365次方后，差距何其明显。同理，试问有谁可以“一步登天”，无需长期付出便可取得惊天地、泣鬼神的成就？“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。”象牙塔里，每天的奋斗或许微不足道，但是四年的差距累积足以在人群中产生天壤之别。倘若没有厚重、扎实的真功夫，脆弱的知识网络便会如纸糊的窗户，一戳便破。

板凳要坐十年冷，文章不写一句空。举凡在学术、科研取得重大突破者，莫不是长期致力于某一领域、反复钻研的人。农业专家王辉与小麦为伴40余载，培育出抗病高产的“西农979”；邓稼先埋名戈壁滩20余年，为中国“两弹一星”的发射呕心沥血；黄旭华“人间蒸发”30多年，为我国核潜艇研发立下汗马功劳……事实证明，探索真理，求得知识，绝不能离开求真务实的态度、术业专攻的毅力。

一时应付了事，早晚会捉襟见肘；平时投机取巧，终难立得长久。临时抱佛脚，或许可以实现一时顺利通关的目标，但终究会暴露自己的知识短板。长此以往，必是头痛医头，脚痛医脚，顾此失彼，错漏百出。行走在求索真理的大道上，大学生未必要做苦行僧，但必定需要下苦工。

象牙塔不仅是学习知识的场所，更是立德树人的圣地。如果在校园里养成 “临时抱佛脚”的行为习惯，大学生很容易滋生投机取巧、急于求成的错误心理，凡事“不求过得硬，只求过得去”。这种侥幸心理，还会打击人们步入社会后的事业心与责任感，助长只重形式不重内容、只重结果不重过程的歪风，必须及时祛除。

近期，教育部门相继出台了一批批为大学生“增负”的措施，减少大学生在校期间“混日子”的现象。这意味着，“由你玩四年”不可能再出现。高标准、严要求是大学生活常态。

毕竟，“满分”的答卷需要自己取得。每次侥幸通关后，大学生更应明白功夫下在平时，短板补在日常的重要性。与其心惊胆战在“挂科”的边缘试探，不如及早克服懒惰心理，通过脚踏实地的努力，交出一份“满分”的大学答卷。

广西大学 王钰淇

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