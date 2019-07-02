调查：浙江省一半小学生每天睡眠不足9小时

原标题：浙江：一半小学生每天睡眠不足9小时

本报杭州7月1日（中国青年报·中国青年网记者 董碧水）浙江省中小学教育质量综合评价小学监测结果今天发布。结果显示，浙江小学生虽然学业总体表现优秀，但存在高层次认知能力不足、缺少体育锻炼、睡眠时间少等问题。其中，50%以上学生每天睡眠不足9个小时。

该调查由浙江省中小学教育质量监测中心实施。该监测包括学生发展和成长环境两个指标。其中，学生发展指标涉及学生的品德行为、学业水平、学习品质、兴趣爱好和身心健康5个方面；成长环境指标分别考虑教师、学校、家庭和区域4个层面的环境因素。

调查对象为全省11个设区市、98个县（市、区）1269所小学的36730名2018年9月升入五年级学生。同时，2400位校长和主管教学副校长，11240位五年级语文、数学、科学教师和35927位学生家长参与了在线问卷调查。

调查显示，93.4%的学生达到语文课程标准基本要求，38.3%的学生达到优秀水平；90.9%的学生达到数学课程标准基本要求，35.5%的学生达到优秀水平。有74个县（市、区）语文、数学学业水平优秀率均达到30%以上。

“虽然学生学业达标率与优秀率较高，但监测中发现学生在提取信息、整合判断、概括表达、评价反思、解决问题等高层次认知能力上存在不足。”调查者表示，这也折射出浙江小学日常教学活动中机械训练过度、关注思维发展不够的现象，揭示了当前小学“记忆学习见长，应用学习薄弱”的问题。

调查同时显示，浙江小学生课外兴趣爱好广泛，有24.7%的学生有1~2项兴趣爱好，39.9%的学生有3~4项兴趣爱好。87.8%的学生每周至少在兴趣爱好上花费1个小时，14.7%的学生每周要在兴趣爱好上花费8个小时及以上的时间。

监测也发现，周一到周五，只有41%的学生作业时间控制在1个小时内。四年级学生中，未参加过校外补习班的仅有40%，7%的学生每周校外补习8个小时及以上。

调查发现，家长对子女升学有较高的期望，42%的家长期望孩子本科毕业，47%的家长期望孩子硕士或博士研究生毕业。高期望、高关注的背后，只有60.5%的母亲和49.5%父亲每周陪伴孩子读书学习3次及以上，有15.1%的母亲和22.2%的父亲表示从未或几乎没有、很少陪伴孩子读书学习。

来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)