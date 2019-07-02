原标题：U盘、印章、校徽…多所高校为毕业生精心准备小礼物

U盘、校训印章、校徽、书签、明信片、纪念册、特色T恤…… 多所高校为毕业生精心准备小礼物，寄托母校沉甸甸的期望

一份小礼物 一生最美好回忆

重庆交通大学毕业纪念册

重庆大学校徽和纪念90周年的徽章

西南大学的轨道6号线天生站车牌钥匙扣

又是一年毕业季，毕业生们陆续告别昔日的校园，踏上人生新征途。在离别之际，重庆多所高校也为毕业生们精心准备了小礼物，礼物虽小，却寄托着母校对毕业生沉甸甸的期望。

西南大学送U盘 “想母校了，就拿出来看看”

西南大学今年的毕业生礼物是一个U盘，里面保存着2019届毕业生所有学院的毕业MV，学校希望同学们“要是想母校了，随时拿出来再看一遍。”

除了学校统一赠送的U盘，每个学院也为毕业生精心准备了礼物。比如，物理科学与技术学院就为每位毕业生私人定制了纪念品——轨道6号线天生站车牌钥匙扣。钥匙扣正面是六号线天生站LOGO，背面则是物理科学与技术学院的院徽和每位毕业生独一无二的专属学号，包装上则印制了学院院训和对毕业生的寄语。

毕业生吴杰说，这个礼物非常特别，今后看到钥匙扣就会联想到天生轻轨站，“来重庆念大学时第一次坐了轻轨，如今离开学校时坐的轨道6号线，这个钥匙扣能让我回忆起学校的许多人和事。”目前，吴杰在贵州找到了一份教师工作，“等到校庆的时候，我一定会再回母校来看看。”

此外，体育学院给每一位毕业生送了定制奖牌；生物技术学院找了专业影楼，给每位毕业生都拍了漂亮的照片；动物科技学院给毕业生定制了带有学校学院标志的印章；纺织服装学院送给毕业生一套笔记本和书签……

重庆大学送校徽 “这是一份仪式感很重的礼物”

今年，重庆大学给毕业生准备的礼物是校徽和纪念90周年的徽章。包装盒里，上面是纪念重大90周年毕业徽章，下面是学校的校徽；包装盒的背面还有学校写给毕业生的寄语。

“这是一份仪式感很重的礼物。”新闻学院毕业生宋淑洁说，这是一份沉甸甸的礼物，因为他们这一届毕业生，能参与到学校90周年校庆的前期筹备工作，而大多数人却不能在学校见证和度过90周年那一天。“这个毕业礼物会弥补我们的遗憾，感觉到参与学校90周年纪念活动很有意义。”

宋淑洁表示，校徽还会让她时刻铭记自己曾是重庆大学的一员；校徽背面的寄语，则像长辈在晚辈临行前给予的最后一次教导。

重邮送校训印章、T恤 “让我们的青春留在校园里”

“我们很早就开始准备毕业纪念品了，6月14日的时候，学校的官方微信还推送过一次。”重庆邮电大学相关负责人告诉记者，2019届毕业季周边的礼物分为两种，一种是限量版定制校训印章，另一种是定制T恤。“要想得到礼物，只要参与我们的活动就可以，朋友圈分享然后集赞就OK了。”

记者看到，重邮限量版定制校训印章通体是木制结构，顶端有一个老式电话的造型，下方印章主体上保留着重庆邮电大学的校名，印章底部是“修德、博学、求实、创新”的校训。

和印章不同，T恤的样式就多种多样了。有学校代表性教学楼的漫画形象，配上邮票的造型，还有“我爱重邮”的LOGO等。

“我很喜欢这个校训印章，这八个字校训，让我永远不忘初心，也是自己铭记一生的誓言。”重邮2019届毕业生邓铭表示。

在重庆邮电大学官方微信里，很多毕业生都对今年的毕业纪念品点赞。有毕业生这样留言：“逆风的方向，更适合飞翔。最难的时光我们曾携手共进，骄阳下一同流过的汗水仍在记忆里流淌，一段又一段的精彩际遇，伴随我们一路前行。毕业照里你我的笑颜，是留存在崇文路2号里的永远。那些年在实验室里不停地探寻，攻坚克难换来成功的明天。我们在赛场上奋力地奔跑，挥洒青春的力量。胜利不仅是一个人的骄傲，更是一群人的荣耀。时光悄无声息地逝去，光影中都是满眼的笑意。”

西政送明信片 “里面有大学时光的美好回忆”

今年西南政法大学的毕业生都会收到来自母校的毕业大礼包。大礼包里有2019版毕业纪念明信片、毕业纪念版校训书签、《西南政法大学报》毕业季专刊等礼物。

记者看到，明信片包括春晖亭、樱花林、西政夜景、罗马广场、运动场等西政标志性地点或建筑。《西南政法大学报》编印了2019届毕业生毕业专刊，内容包括毕业季系列报道、所有学院院长寄语及全体2019届毕业生花名册等，以出版物的方式让每一位毕业生的华彩青春载入西南政法大学史册。

“非常有意义，这些礼物虽小，但饱含着大学时光所有的美好。”毕业生李同学告诉记者，他非常喜欢这套明信片，这些地点有许多美好的回忆，要好好保存起来。

重庆交通大学送纪念册 “这是我们最好的留念”

重庆交通大学送给毕业生的礼物是毕业纪念册。从版式到构图，再到元素和色调，纪念册有着不一样的青春和文艺氛围。

“毕业纪念品送纪念册，虽然看上去有点老套，但我们会保留一辈子。”昨日上午，重庆交通大学2019届毕业生何勇打包好行囊，准备到单位入职了。离开学校前，他把毕业纪念册又拿出来看了一遍。“翻开这本纪念册，有一种融入到一个大家庭的感觉。就像我们唐校长曾经说过的一样，每一个重庆交大人都要立足交通、服务全国的责任担当，要有家天下的情怀。”

“我们这本毕业纪念册的目的是希望毕业生对校园时光的集合和记录。”重庆交通大学相关负责人表示，同学们各自奔向不同的前途，一本毕业纪念册就是最好的留念。

重师送书签和马克杯 “以书为伴，一辈子缘分”

重庆师范大学给全校毕业生发的礼物是书签，寓意是愿各位同学与书为伴，精神富足。书签是金属做的，上方印有重庆师范大学的校徽，下面注明“2019届毕业生纪念”。

另外，还有印有专属印记的马克杯，“一杯子”谐音“一辈子”，相信大家是一辈子的缘分，一辈子的“重师情结”。

重庆晨报·上游新闻

记者 付迪西 曲鸿瑞

(责编：郝孟佳、熊旭)