国科大第二届本科生毕业 深造率达87.7%

人民网北京7月2日电 今天，中国科学院大学2019届本科生毕业典礼在玉泉路校区礼堂举办，309名本科毕业生在老师、家人、朋友的祝贺中迈向人生的新阶段。

白春礼院士致辞 褚昕岚/摄

毕业典礼上，中国科学院院长、党组书记、中国科学院大学名誉校长白春礼院士在致辞中提出四点希望，希望同学们锤炼品德，提升精神修养；海纳百川，拓宽胸襟气量；敢于担当，胸怀爱国之情；珍惜友谊，互相鼓舞拼搏。他说：“虽然今天以后，你们可能要离开母校，但是请记住，母校依然和你们荣辱与共。”

李树深院士致辞 褚昕岚/摄

中国科学院副院长、党组成员、中国科学院大学党委书记、校长李树深院士提出要做四有“心”人，一是要有一颗好奇心，善于发现，追寻真理；二是要有一颗耐心，持之以恒，坚守梦想；三是要有一颗责任心，敢于担当，勇于创新；四是要有一颗平常心，立足当下，宁静致远。他勉励毕业生：“你们是中科院培养的‘科研特种兵’，是肩负着‘科技创新’使命的强国一代。希望你们把自己今后的奋斗目标，同祖国、同人民、同世界的命运紧密相联，为人类文明进步做出重大贡献。”

国科大表彰优秀毕业生 杨天鹏/摄

院士、教授为毕业生拨穗 （国科大 供图）

毕业典礼上，国科大表彰了2019届北京市优秀毕业生、2019届优秀本科毕业论文获奖者以及2019届优秀本科毕业论文指导教师。白春礼、李树深、李永舫等院士与许瑞明、孙凝晖、王笃金等教授，为同学们颁发毕业证书，并一一扶正流苏。

据介绍，2019届本科生参与撰写学术论文达60余篇，部分论文发表在《Nature》等国际顶级期刊上。2019年本科答辩毕业论文课题65.4%来源于国科大校部及各学生培养单位的国家级和省部级课题。其中158篇毕业论文来源于国家自然科学基金项目，29篇来源于国家重点研发计划项目。完成毕业论文答辩学生中，有2人在1个国家实验室、72人在23个国家重点实验室开展毕业论文工作；115人在46个省部级重点实验室开展毕业论文工作。

白春礼院士与毕业生亲切握手 （国科大 供图）

据了解，国科大的本科培养目标是“少而精、高质量”，这是国科大第二届本科生。截止到2019年6月28日，309名本科毕业生中有271人继续深造，深造率达到87.7%。69人将前往境外高校留学，其中16人到普林斯顿大学、加州理工学院、麻省理工学院、哥伦比亚大学、芝加哥大学和加州大学伯克利分校攻读博士学位，另有2人赴美国耶鲁大学和卡耐基梅隆大学做助研。202人继续在国内读研，其中5人到北京大学、2人到清华大学深造，其余195人继续在国科大各培养单位（研究所）攻读硕士和博士学位。（熊旭 褚昕岚）

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