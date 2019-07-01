江西工贸职院发布新校徽、校训和55周年校庆Logo

人民网讯 为庆祝建校55周年，江西工业贸易职业技术学院（以下简称“江西工贸职院”）日前举行新闻发布会，公布学院新校徽、校训和55周年校庆Logo标志，同时正式上线校友网站。

据了解，校徽主体为“米”字，凸现学院的根魂文化——粮食文化，“米”字用中国传统的吉祥图案“回形纹”造型呈现，凸显中华民族源远流长、生生不息的优秀文化。米字中对学院简称工贸的拼音首字母“G”和“M”进行演绎造型，具有校徽的唯一识别性。右上角手握稻谷造型，代表“树谷”，寓意“十年树木 百年树人”。“M”图案似读书的案几，整体造型类似翻开的书本，寓意“教书育人、传道受业”的属性定位。将“米”字与“回形纹”相融，凸显学院粮食文化的精髓，也表达学院优良的办学传统和粮食文化中所蕴含的核心价值。

图为江西工贸职院新校徽 校方供图

新校训“明德敏行 技高志远”，寓意学院在培养学生时，要以立德树人为根本，让高尚优秀的道德品质为学生成才之路保驾护航，在德行高尚的基础上培养学生高效率的实践行动。既要让学生有一技傍身，更要教育学生立鸿鹄之志，展鲲鹏之翼，胸怀天下之事，行足下小径，忍匠人之乏，为当代中国之建设拔山越海，为他日中国之复兴献出股肱之力。

图为江西工贸职院新校训 校方供图

55周年校庆logo，由稻穗，书本，数字，文字，校徽，圆构成。整体风格简洁明了，形象突出，富有时代气息，数字“55”代表学院建校55周年，55上下融合成书本造型，寓意学院55年来潜心教育、立德树人的办学风格，设计造型立体新颖体现了学院在继承发扬优秀传统的同时，与时俱进、开拓创新，不断追求卓越的目标，开创更加灿烂的明天。稻穗代表学院粮食文化根魂，象征从粮食学校一路走来到省级示范高职院校，学院收获丰硕的业绩成果，寓意从校庆55周年起步，全院师生不忘初心、砥砺奋进，共同迈向充满希望的美好未来。（李依环）

图为江西工贸职院55周年校庆Logo 校方供图

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