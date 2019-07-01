重庆大学校长张宗益寄语2019届毕业生：选择执着

重庆大学校长 张宗益（重庆大学/供图）

人民网北京7月1日电 重庆大学2019届学生毕业典礼暨学位授予仪式于6月28日举行，校长张宗益在典礼上对顺利完成学业的一万一千余名毕业生们寄语：唯有懂得执着、选择执着，才能于历经千帆的征程中收获无悔人生，这个时代才能锻造真正经得起时间与历史检验的成就，才能在人类文明的丰碑上刻写永恒的印记。

张宗益题为《选择执着》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们：

夏荷满塘，蝉鸣盈耳。不知不觉又到了充满收获欣喜与离别思绪的毕业季。当你们挥扬手臂把学位帽抛向天空，看着帽穗划出一道道属于青春的弧线，我由衷地为你们感到骄傲和自豪。祝贺你们成功毕业，身携“重大”徽章，即将开启人生新的征程。

借此机会，我也要向你们表示感谢，感谢你们用多彩青春成就了精彩重大。“没有人永远青春，但永远有人正青春”，正是因为拥有、见证和参与了一代代学子的美好青春，重大才能走过九十载，犹葆活力，事业日新。我还希望你们与我一起，向身边的老师、同伴以及远方的亲友道一声感谢，感谢他们一路的陪伴支持。迈过今日，前路山高水远，他们的持续关注与鼓励仍将是你们继续奋斗前行的不竭动力。

当今世界飞速发展、瞬息万变，处于不断变化与迭代之中，不确定性成为社会主要的特征。特别是对于“网生代”的你们而言，信息的“刷屏”式轰炸早已成生活常态。据有关报道，如今一个人一年的信息接收量相当于17世纪英国一个农场主17年阅读量的总和。层出不穷的新鲜事物通过万千信息渠道不断喷涌，足不出户便能“巡天遥看一千河”，世界在我们眼中越来越小。与此同时，在不断追求速度的道路上，“快消”逐渐占据时代的主题，日常生活的意义浓缩为瞬刻体验。众声喧嚣中，“人生无难事，只要肯放弃”成为新的“至理箴言”。不知不觉，这个时代正在丢失一股弥足珍贵的力量，这股力量曾汇万千梦想成星海，融无数血肉铸山河，这股力量就是“执着”。唯有懂得执着、选择执着，才能于历经千帆的征程中收获无悔人生，这个时代才能锻造真正经得起时间与历史检验的成就，才能在人类文明的丰碑上刻写永恒的印记。

执着是有梦想的追求。梦想是生命中最耀眼的阳光，是人生奋斗前行的方向与动力。执着的前提是有梦想。没有梦想的执着，就像没有目标的帆，任何方向的风都是逆风。执着于梦想而走过的人生必将自成高格、自带光芒，会让你们在跋涉多年后，真正感受到生命的光彩。

执着就要不忘初心。今年是新中国成立七十周年，也是重大建校九十周年。时光荏苒，驻足回首，历史成籍，篇篇讲述的都是执着于伟大梦想的精彩故事。七十年风雨路，一代代共产党人接续奋斗，始终不忘“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的初心；九十载兴学途，一代代重大人踔厉奋发，始终铭记“研究学术，造就人才，佑启乡邦，振导社会”的使命，复兴民族，誓作前锋。正是对梦想的执着追求，谱写了世界的东方奇迹，成就了重大的卓绝风采。

执着就要砥砺前行。每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。正所谓“得其大者可以兼其小”，身逢中华民族复兴的关键时期，同学们既面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着“天将降大任于斯人”的时代使命。只有坚持把“小我”融入“大我”之中，将个人理想汇入时代主题，循祖国、母校执着之先迹，胸怀梦想、勇担使命，不负韶光、砥砺前行，方能实现人生价值，升华人生境界。“居高声自远，非是藉秋风”，只要目标高远，属于你们的青春之歌自然能远播各方。

执着是有定力的积淀。历史过往看风云舒卷，所有高远理想的实现，都必然历经厚积而薄发的过程。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”，执着就是这样的积淀过程，蕴含着始终保持专注、追求卓越和恪守本真的定力。这种定力尤其珍贵，正是强大人生的核心竞争力，决定着你们能否有效控制自己、充分把握自己，并最终在执着之路上邂逅人生的五彩缤纷。

执着需要保持专注。专注是一种“任世事变迁，寒暑交替，我只此心不动”的境界。有专注才有效率，有专注才有积淀。当今时代，各种纷繁的信息，众多选择的机会，正分散支离人们的注意，让专注成为一种奢侈。保持专注，是一项高级修炼，要学会取舍，懂得拒绝，善于给自己的人生做减法，把时间、精力和智慧投入到最重要的事情上，避免事事上心却事事无成。希望同学们都能把有限的生命，专注于正确且重要的事情。

执着需要追求卓越。所谓卓越，就是极致。“做完”与“做好”，只有一字之差，却映射了两种截然不同的人生态度，也是不同人生的分水岭。华裔建筑大师贝聿铭，正是一生秉承“最高级的灵魂，是一生把一件事做到极致”这样的“执念”，才成就了其在世界建筑史上的传奇与显赫。同学们，想要拥有一个别样的人生，最可靠的路径就是拒绝“差不多”，瞄准目标，追求卓越，用一生做好一件事。

执着需要恪守本真。走出校门，你们独自面对世间百态，会感受到“理想很丰富、现实很残酷”。面对现实中的真与假、善与恶、美与丑，能否恪守自我的本真，是一份需要终生回答的问卷。陶渊明东篱采菊，恪守一份自适；李太白醉酒狂歌，恪守一份狂傲；杜子美茅屋疾呼，恪守一份关怀。有意义的人生，一定是活成自己内心想要的样子，而不是别人喜欢的样子。希望同学们无论远行何处，永葆本真之美。

执着是有胆识的坚守。“初心易得，始终难求”。执着之路注定道阻且长，既不会是一马平川的阳关大道，也不会是平淡无奇的海波不惊。执着的路上，有时会进入无人区，充满未知和挑战，也会遭遇失败，恐惧、孤独、疲惫、失落等都可能是经常的伙伴。执着是一种坚守，这种坚守不仅需要“十年磨一剑”的踏实刻苦、“梅花香自苦寒来”的坚忍不拔，更是需要不惧未知、不惧挑战、不惧失败，彰显无畏的胆识。

执着需要不惧未知。探索未知，是人生的常态。热爱未知，它就是机遇；惧怕未知，它就是障碍。生命最有趣的部分正在于存在着无数难以预料的未知，没有剧本、没有彩排。人生路途中，翻过眼前的山丘，我们或许会收获“柳暗花明又一村”的惊喜，也常常会沮丧地发现“在山的那边，依然是山。”“要以不忧不惧的坚定意志投入扑朔迷离的未来。”美国诗人郎费罗曾以这样的诗句激励世人敢于拥抱未知、执着探索未知，因为唯有如此，有限的生命才能遇见无限的可能。

执着需要不惧挑战。人生正是一种敢于与现实“较真”、不断迎难而上，敢于与自己“较真”、不断突破自我的过程。“桃李春风一杯酒”的潇洒，注定需要“江湖夜雨十年灯”的苦练。回首过往你会发现，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的道路上。建材系83级校友张宝兰正是选择了“最泥泞的道路”，勇敢挑战“让大体积混凝土不开裂”这一世界级难题，驻守荒岛7年试验研发“超级配方”，才最终攻克让海底隧道“滴水不漏”的关键技术，成就了港珠澳大桥这一堪称世界桥梁史上的珠穆朗玛。

执着需要不惧失败。探索未知，迎接挑战，一定会伴随失败。执着与否就要看我们面对失败时的态度。输得起的人，一般只会输一阵子；输不起的人，注定将会输一辈子。古人云：“愿君学长松，慎勿作桃李。受屈不改心，然后知君子。”战胜失败，有时真就需要我们“轴”一点，需要钻一钻“牛角尖”。越是难熬的时候，越要输得起，勇于从头再来；越是想放弃的时候，越要咬紧牙关，敢于屡败屡战。

同学们，执着的人生，始于有梦想的追求，基于有定力的积淀，成于有胆识的坚守。执着的人生，因梦想而闪耀，因笃定而厚重，因勇气而强大。当然，置身大千世界，感受纷繁万物，真正懂得执着，勇敢选择执着，还需要我们明白执着不是思想僵化、坐井观天、固执己见，而是以开放和包容的态度，以广阔的视野和跨界的思维，与时俱进、兼收并蓄、博采众长，为实现梦想“执着”地不断升华自我认知、不断加快自我迭代的过程。我坚信，只要遵循执着本质的纹理，秉持执着辩证的价值，在未来的人生旅程中，同学们一定能避开“快消”的漩涡，远离“速成”的陷阱，以执着书写青春无悔的精彩人生，铭刻绚丽斑斓的时代印记。

亲爱的同学们，九十年前，创校先贤们就在《重庆大学宣言》中立下“不计久远之成功，惟是当前之戮力；不期一驾之企及，惟是十驾之不休”的执着誓言。重庆大学正是凭着这份执着，不管风云几何，我自步伐坚毅，眼望星辰，胸怀八荒，树西南风声，领时代风尚，历久弥新，成长为我们无比骄傲的精神家园。未来，同学们回到校园，跨越时间对话青春芳华的自己：“若是初心未改，多应此意须同”！

谢谢大家，再见！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)