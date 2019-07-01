华北电力大学校长杨勇平：将责任理念融入人生血脉

华北电力大学校长 杨勇平（华北电力大学/供图）

人民网北京7月1日电 6月27日、28日，华北电力大学分别在北京校部、保定校区举行2019届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式，该校校长杨勇平在典礼上对顺利完成学业的5340名本科生和夏季毕业的535名硕士生、182名博士生寄语：将责任理念融入人生血脉，就要深刻思考为谁担责；就要精准把握责任的内涵；就要主动谋划如何担责。

杨勇平题为《将责任理念融入人生血脉》的演讲内容（节选）如下——

亲爱的同学们，尊敬的各位老师、各位家长、各位来宾：

大家上午好！

今天，学校隆重举行2019届毕业生毕业典礼，共同见证5340名本科生和夏季毕业的535名硕士生、182名博士生顺利完成学业，开启新的人生征程。在此我代表学校，代表周坚书记，向全体毕业生致以最热烈的祝贺！向悉心培养你们的广大教职工和辛勤抚育你们的父母家人表示最诚挚的感谢！

几年前，同学们怀揣美好向往，从五湖四海汇聚华电，开启了意气风发的求学生涯。几年来，你们用拼搏为自己注解,用奋斗为成功奠基，在追梦、筑梦、圆梦之路上谱写出无数蓬勃向上的青春故事。你们当中，有携笔从戎、投身国防现代化事业的聂亚洲同学，有知行合一、在精准扶贫和志愿服务中获取佳绩的张衡、王姝彦、苗振钢、刘瑞璋等同学，有专心科研、在全国大学生节能减排大赛中摘得桂冠的林园铖同学，有勤学善思、连续三年学分绩专业第一的王娅宁同学，有自立自强、依靠坚韧意志收获成长和进步的方宁同学，有作风顽强、率队斩获大学生足球联赛全国总冠军的阿依多斯·黑勒木汗同学，有勇担使命、志愿到西藏、新疆等西部地区服务基层的李雨来、郭明业、文良等同学……同学们刻苦求知成才、奋力拼搏成长，通过大学阶段的努力与成就，为自己的人生添彩，为学校的发展助力，各自绽放出绚丽多姿的风采，让华电这个大家庭处处充满生机、事事彰显活力、时时洋溢温馨，我为你们感到由衷骄傲和自豪！

这些年，在同学们的亲身参与和见证下，学校也经历了若干值得铭刻校史的大事和变化：我们成功入选国家“双一流”建设行列，在更高平台上服务国家战略的能力显著增强；我们胜利召开第二次党代会，绘制了高水平研究型大学建设的宏伟蓝图；我们全面落实立德树人根本任务，高扬人才培养主旋律，着力打造一流本科教育，人才培养质量逐年提升；我们成功举办甲子校庆，电力央企全勤出席，汇聚了强大的发展合力，站在新的历史起点上更加坚毅地扬帆起航……在校期间所经历的这一切，记录着你们同时代脉搏共振、与华电精神相融的奋斗与梦想，学校会永远铭记与大家共同走过的美好时光，更期待你们在未来的日子继续放飞理想、成就更大辉煌。

同学们，今天对你们来说，是一个非常重要的时刻，毕业之后，你们中的绝大多数人依靠家庭供养、国家资助的学生时代将划上句号，独立担当、干事创业的“社会人”生涯将从此开始。身处飞速变革的时代，环境纷繁复杂、挑战无处不在，对人生的美好憧憬往往会被各种不确定性所困扰。如何直面机遇与挑战，尽快获得社会的认可和接纳，更好把握自己的命运？临别之时，作为师长，我希望你们牢记一句话——“有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就”。担当的前提在于明责，今天我想围绕“责任”这个主题，作为你们“最后一堂课”的毕业寄语，和同学们作一下交流，希望能对大家有所启迪和帮助。

同学们都知道，“办一所负责任大学”是华电始终坚守的办学理念，对国家负责、对社会负责、对师生负责，是我们坚定不移的目标追求。回顾60多年的办学史，责任理念深深植根于华电的精神内核，传承在一代代华电人身上。责任成就历史，也必将引领未来。不久前，学校举办了“责任之思”报告会，9位华电人，其中有年过八旬的老教授、有执着于工匠精神的青年教师，有用爱心抚慰学子心灵的孕妈辅导员，还有在平凡岗位上精益求精、默默奉献的宿管阿姨、保安大哥等，他们从不同角度和细微之处分享了对责任的理解、践行与传承，让我们真切感受到了担当责任的无穷力量。这种内化于心、外化于行的责任理念，已深深镌刻于华电人的精神世界。去年10月，大家也共同见证了学校60周年校庆的辉煌时刻，通过对一甲子办学历程的总结，责任理念更加深入人心。希望同学们跨出校门后，要结合工作实践，继续丰富责任文化内涵，切实将责任理念融入人生血脉，以敢负责、勇担当的人生底色，在时代洪流中建功立业、赢得未来。

将责任理念融入人生血脉，就要深刻思考为谁担责。大家无疑是最幸运的一代，将见证“两个百年”奋斗目标成为现实，既面临着难得的干事创业的人生际遇，也肩负着“天将降大任于斯人”的时代使命。这就要求我们，首先要为国家和民族担责。“天下兴亡，匹夫有责”，青年人当永葆家国情怀；其次要为集体和社会担责。“你要欣赏自己的价值，就得给世界增加价值。”“尽力履行你的职责，那你就会立刻知道你的价值。”自己无论如何进步，如果不能使周围的人们共同进步，那么他对社会的贡献也是极其有限的。我们必须要以高度的社会责任感，责在人先，利居众后，为增加社会福祉而不懈努力；另外还要为个人和家庭担责。今天有不少家长、亲人来参加你们的毕业典礼，同学们一定要记住:做好“小我”才能成就“大我”，一切的负责，首先源于对自己人格、尊严和行为的负责。毕业意味着新一轮人生转型的开始，从今以后，你们要努力承担起家庭建设的责任。面对此生最爱你的人，大家有责任为他们的幸福自强不息,有责任让他们继续为你而骄傲，从而使自己的家庭成为促进社会和谐的重要基点，进而实现自身价值与社会价值的完美统一。

将责任理念融入人生血脉，就要精准把握责任的内涵。国家民族和社会的需要，就是我们最该担负的责任之所在。大家要以创新为己任。当前科技创新的大潮汹涌澎湃，自主创新能力的提升牵动人心，同学们在工作实践或求学深造中，要善于发现问题并解决问题，努力向最要紧处攻关，用心描绘美丽的创新画卷，让青春在创新创造中闪闪发光；大家要以修德为己任。国无德不兴，人无德不立。青年是引风气之先的中坚力量，青年人有道德、有素质、有修养，国家和民族才有希望和未来。面对复杂的世界大变局，面对各式各样的外部诱惑，大家要将自己的人生价值融入社会主义核心价值观，明大德、守公德、严私德，明辨是非、恪守正道，不人云亦云、盲目跟风；保持定力、严守规矩，不投机取巧、自作聪明，让自己的才华用得其所，做一个有益于社会和人民的人；大家还要以立业为己任。在座的大部分同学毕业后将直接走上工作岗位，承担社会所要求的责任，职业责任感关乎自我发展和事业成败。希望你们把岗位看作实现个人价值的舞台，将自身职业发展与国家经济社会发展紧密结合，敬业乐群，用心做好每一件事，在服务人民、奉献社会中开创一番属于自己的事业。

将责任理念融入人生血脉，就要主动谋划如何担责。人生的价值在于我们能真正担负多大的责任。在此给同学们提几点希望。一要志存高远，树立远大理想。胸有凌云志，无高不可攀。同学们的人生目标可能会有不同，职业选择也有差异，但只要理想远大、信念坚定，就能激发奋进的潜力，就能有无坚不摧的前进动力。大家要把国家、社会的发展需要与个人的能力特长有机结合，树立与这个时代同心同向的理想信念，与时代同步伐，让青春在放飞梦想中出彩，让理想在干事创业中定格升华；二要勤于学习，锤炼过硬本领。肩头重任唯有靠真才实学才能托举。在知识更新日趋加速的今天，要想跟上时代发展的步伐，就必须不断学习，否则迟早将被时代淘汰。同学们要珍惜大好机会，把学习作为一种自觉的生活方式，不仅要继续从书本上学，更要在实践中学，在学习中增长知识、锤炼品格，在工作中增长才干、练就本领，努力成为社会需要的栋梁之才，以真才实学服务国家，以创新创造奉献社会；三要脚踏实地，甘于奉献。梁启超先生曾说，“人生须知负责任的苦处，才能知道尽责任的乐趣。”去年校庆时，学校58级的九名校友返校，在发言中谈到，当年毕业时，大家都以高度的责任感，要求到最艰苦的地方去，到最需要的地方去，很多同学分配到边远地区，兢兢业业奉献一生。大家即将步入社会，免不了面对林林总总的纷扰、形形色色的诱惑，这就要始终坚守自己的初心，增加责任的分量，正确面对取舍，笑看一时得失，在平凡岗位实现人生价值的升华和超越。

同学们，历史从来不是一片坦途，前行的路上有时难免遍布泥泞和荆棘，失败和挫折可能会如影随形，阴霾和风雨也往往不期而遇。当风暴来临，该如何应对？除了态度、能力和素质外，还更需要有一点精神，有一点格局，有一点执着。我们唯有持之以恒，专注做好每一项事业，追求卓越，做到无可替代，才能在挫折和非议面前，“千磨万仞还坚挺，任尔东南西北风”，才能在国家最需要的时刻，拿出真正的报国资本，展示有效的用武之地。

同学们，伴随着民族复兴的脚步和国家社会的进步，你们面对的是广阔无比的全新人生舞台。87年前的这个时候，时任北大教授的胡适先生在其《赠与今年的大学毕业生》一文中写到：“现在他们要撑起自己的肩膀来挑他们自己的担子了。在这个国难最紧急的年头，他们的担子真不轻！”相比那个时代的他们，你们是何其幸运！希望大家不忘初心、胸怀责任，牢记使命、肩扛重任，以青春之我、奋斗之我，做自立、自强、自信的时代弄潮儿，在伟大时代尽情书写美好未来！

同学们，从今天起，你们将从华电学生转变成华电校友，但共有的“华电人”身份已把我们紧密联系成血脉相连、荣辱与共的发展命运共同体。大家无论身处何方，母校都会一直支持关注你们、祝福期待你们！华电永远是你们的心灵港湾和坚强后盾，欢迎大家常回家看看！

最后，衷心祝愿同学们前程似锦、鹏程万里、一生幸福！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)