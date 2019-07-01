“整本书阅读”怎么教？一线教师来支招

人民网北京7月1日电 “为什么要开展整本书阅读，也是基于我们在语文教学过程之中的困惑。”哈尔滨市第三中学（下称“哈三中”）王明伟校长在致辞中说到。近日，在哈三中举办了以“示范交流共研磨，凝聚共识探策略”为主题的“新课标背景下的整本书阅读”教师培训会，超百名语文教师到会。会上，“语文教师读书会”成立并举行了授牌仪式。

哈三中“新课标背景下的整本书阅读”教师培训会现场 哈三中/供图

王明伟表示，自从2017年颁布了高中语文新课标，将整本书阅读作为第一任务，近几年高考对阅读量的考察逐步加大，尤其是今年的高考更是验证了整本书阅读的重要性。比如，北京高考语文卷对文化经典《论语》的考查，在坚持整本书阅读的基础上，进一步引导学生掌握阅读经典基本方法。与此同时，语文教材也有了改进和更新，这更是对语文老师提出了更高的要求，这不仅体现在课堂的设计呈现，更体现在课堂外的积累。

王明伟认为，让语文课回归到读书，让学生多读书、会读书、读整本书正成为共识。面对新坐标、新语文、新学习，如何立足要求，适应形态变革，培养学生阅读兴趣，提高他们的综合能力，成为学校越来越重视整本书阅读，并开展教师阅读活动的重要原因。“由于当下语文教学过程之中存在的，所谓的有社会价值导向误区，在当下快节奏、重结果的备考之中，学生不愿意花很多的时间，进行整本书的阅读”。同时，王明伟表示还存在诗兴阅读不被重视，学生更愿意读短文章、小文章的情况。“整本书阅读，如何能够更加科学合理的评价，通过评价的方式，来鼓励学生进一步深入进行整本书阅读？”基于在语文教学过程中的困惑，王明伟表示必须要进行整本书阅读的培训。

此次的整本书阅读培训由北京教育学院人文与社会学院院长吴欣歆组织进行。“教育不是未来生活的准备，而是生活本身。”吴欣歆围绕新课标教学要求、教学设计和教学探索方向与教师们展开交流，通过讲授引导、小组讨论、任务学习、感言分享等环节组织整本书阅读教学研讨活动。吴欣歆在此次活动中，从“课标要求、教学设计、探索方向”三个方面为哈三中的语文教师们带来了语文教师阅读研讨报告，并以《红楼梦》为例，共同探讨了如何生成一套《红楼梦》整本书的阅读设计，并研讨交流助力解决语文老师们该怎么教、学生该怎么学的问题。“这次培训让我们在面对这个既感兴趣又尚显陌生的教学挑战时，整合已有经验，开展新的探索，为今后开展整本书阅读教学做好理念和技能的准备。”哈三中语文教研室主任张峥表示。

据悉，2017版《普通高中语文课程标准》明确提出“整本书阅读与研讨”任务群，把“整本书阅读”当作一项重要的学习任务，旨在引导学生通过阅读整本书，拓展阅读视野，建构阅读整本书的经验，形成适合自己的读书方法，提升阅读鉴赏能力，养成良好的阅读习惯。

此前，清华附小语文教师李怀源曾提出，要让整本书阅读回归课堂。在中国教育史上，整本书阅读历来是官学与私塾的主流，而今人熟悉的教科书则很晚才进入课堂。“从四书五经开始，中国就强调整本书阅读。直到南朝《昭明文选》，文选类的教科书才出现。晚清后，以单篇选文为基础的新式教科书才逐渐进入课堂，成为语文教学的基本载体。”李怀源说。（李依环 曹雯）

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