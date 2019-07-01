原标题：湖北“小龙虾学院”首届学生毕业 就业率达百分之百

小龙虾学院首届学生毕业啦

就业率达到百分之百 大多从事“烧虾” 岗位 明年的毕业生已被“预订”大半

首届毕业生代表发表毕业感言

大多从事“烧虾” 岗位 明年的毕业生已被“预订”大半

6月27日，此前引起热议的“小龙虾学院”——江汉艺术职业学院潜江龙虾学院的首批35名学生正式毕业，被授予了普通专科毕业证书。6月30日，北京青年报记者从江汉艺术职业学院潜江龙虾学院了解到，首批35名学生中，大部分都走上了“烧虾”岗位，薪资可过万。而尚未毕业的2018届学生也已有多人被提前“预订”。

首批毕业

毕业生大多走上“烧虾”岗位

2017年7月，江汉艺术职业学院成立潜江龙虾学院，下设餐饮管理、烹调工艺与营养、市场营销三个普通大专学历专业，学制两年。据了解，江汉艺术职业学院是国内唯一一所设置小龙虾学院，开设小龙虾课程的学校。

近日，北青报记者了解到，小龙虾学院的首批35名学生已经在6月27日正式毕业，拿到了普通专科毕业证书。

据江汉艺术职业学院潜江龙虾学院教务处处长王中秋介绍，早在今年年初，这批毕业生里就有大部分学员被“预订”，其中有11人被成都的餐饮企业“相中”，1人进入了北京簋街的一家餐饮企业就业，6人选择了自主创业，剩下的其他学员分别在重庆、湖北等地就业，就业率达到了100%。

王中秋告诉北青报记者，这些学员中有从事餐饮管理的，更多的则是走上烧虾岗位，“他们有的在五星级饭店，有的进入了‘虾皇’、‘虾老幺’这样的连锁餐饮企业，烹饪工艺与营养专业的学生主要在后厨做大厨，薪资相对高一点，薪资底薪普遍在6000元至12000元之间”。

学生讲述

北京餐馆掌勺做“潜江龙虾”

毕业生喻大双在今年4月份时就被北京的一家小龙虾餐饮连锁企业“相中”，被预订掌勺做正宗的“潜江龙虾”。喻大双说，在北京，他负责做的就是潜江的油焖大虾和蒜蓉大虾。现在顺利拿到毕业证后，他的底薪将会达到万元以上。

而选择自主创业的毕业生黄宇则告诉北青报记者，毕业前，他就已经在筹备自己的店了，“我老家在宜昌，家里也有这个条件方便我开店，所以就开了一家200多平方米的饭店。”

据黄宇介绍，他所开的饭店小龙虾是招牌，“小龙虾是我掌勺，除了卖小龙虾外，我的店还有其他菜，为此我还请了做其他菜的师傅。”现在黄宇在老家宜昌所开的店已经步入正轨，从开业到现在已经两个多月了，饭店的运营一直都很稳定，“赚的虽然不多，但是一直都是不亏本的，对于一个新店，现在的这种状态我已经很满足了。”

提到当初为何选择来学做小龙虾，喻大双表示，“能边吃边学就是我选择小龙虾学院的一重要原因。” 而黄宇则说，因为兴趣和市场需求。

不仅如此，在小龙虾学院的学习让做了老板的黄宇和黄宇的亲朋尝到了甜头，“我的一个妹妹看我开了店，又吃了我做的虾之后，跟我说明年她也要去我们学校学习。”黄宇说。

招生情况

今年计划将招生增加到200人

北青报记者了解到，江汉艺术职业学院是经湖北省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校，毕业后，学生可以获得教育部颁发的普通专科(大专)的文凭。

学校的招生途径包括单独招生和统招，每年的单独招生在3月份左右。招生对象为具有湖北省户籍的应往届中职毕业生和往届高中毕业生，年龄需在40周岁以内。学校会组织报名的学生进行文化课和专业技能的考核。而统招的学生则可直接通过每年的高考进行报名，达到国家规定的分数线即可。

学校工作人员说首批“小龙虾学院”毕业生的就业情况也为学校接下来的扩招提供了信心。

北青报记者从江汉艺术职业学院的工作人员处获悉，2017年，学校原本计划三个专业各招50人，而实际共招生了86人。因为“供不应求”第二年学校招生的学生人数增加到100多人，2019年学校计划将招生增加到200人。

教务处处长王中秋告诉北青报记者，学校不只2017届的学生就业率好，现在还没毕业的2018届学生中，就有很多人被提前预订，“就在今天，就有一家江西的餐饮企业和我‘预订’了一名学生，他们要求学生12月份的时候到位。”王中秋说，现在学校培养的学员真的是“供不应求”的，“‘预订’需要排队”。

专家解读

职业教育实现可持续性应尊重市场

看到小龙虾学院首届学生毕业的消息后，不少网友都在评论中感叹，小龙虾专业贵在“接地气”， “学做小龙虾是一门出了校园就能上岗的手艺”。

对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，近年来相关部门采取举措为高等职业教育注入巨大活力，高端技能人才越来越成为市场上的“香饽饽”。像“小龙虾”这类职业教育在专业设置和培养过程中要实现可持续，必须遵守两条刚性原则：一是要尊重市场，有什么样的市场需求就培养什么方向的学生；二是要尊重专业，专业设置不能无限向下窄化细化，也不能针对某个具体工作对象设置专业。

文/本报记者 王天琪 张香梅 统筹/蒋朔

(责编：郝孟佳、熊旭)