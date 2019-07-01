原标题：浙江一小学老师写“定制”藏头诗走红

老师写“定制”藏头诗走红

送给全班毕业生 希望传达老师的美好祝愿

郑有海赠送给学生的藏头诗和茶杯

“余味回甘醉诗书，星繁月皎才智多。宇旷天阔任穿梭，鹏程万里傲鲸波。”这首诗是浙江衢州江山实验小学六年级五班班主任郑有海送给学生的一首藏头诗，除了这首诗外，全班47名学生都收到了老师“定制”的藏头诗。郑有海对北青报记者称，为全班学生写诗是为了肯定学生身上的优点，对学生的未来给予忠告，同时也表达了老师对孩子们的美好祝愿。

郑有海创作的藏头诗也受到了网友的赞叹，不少人夸奖郑老师非常有心，觉得学生能遇到这样的老师也是幸运。

6月30日，郑老师对北青报记者介绍，他是从四年级起开始带了这批学生，在郑有海看来，班级里的学生整体都比较优秀，而且也特别听话，“从今年年初的时候就想给学生们，给我带的这么顺心的班级留下一点东西，所以我就在想等毕业的时候送什么东西比较好，后来经过思考决定写诗。”郑有海说。

郑有海说，写诗要把握孩子的特点，才能更好创作。在他看来，学生们的名字也包含了父母取名时的期望。郑有海期中过后，正式开始写诗。一般是夜里构思，第二天利用课余时间来创作，写诗过程中还会翻字典，琢磨每个字词的含义。

一般情况下，郑有海每天会写两三首诗，写完之后还要不断去修改。“毕业考的那一天早上还在写，当天才算是真正完工。”郑有海对北青报记者称。在写藏头诗的过程中，郑有海也遇到过学生名字不好作诗的情况，他举例说，一个学生的名字中带有“兮”字，作为感叹词，兮很少有放到诗句开头的情况。经过思考，郑有海最终写成的诗是，“胡杨大漠剩顽根，瀚海阑干傲平川。兮叹矢志行更坚，苦尽甘来舞翩跹。”

郑有海作为老师，希望能够不断挖掘他们身上的闪光点，对他们的优点予以肯定。而学生个性有很大差异，老师希望能够通过诗来给他们未来的学业之路有一个委婉的忠告。此外，郑有海也希望借诗来表达对孩子们的美好祝愿和期许。

在将诗送给学生后，学生们都觉得非常惊喜，还有的学生去查其中字词的含义。“他们说我有才，其实我没有才，我就跟孩子们说，说是写诗，可以理解成是顺口溜，也可以理解为是打油诗，其实就是想表达老师的激励、忠告和期许。”郑有海说。

除了诗以外，郑有海还在网上购买了茶杯送给学生，杯子上印有“越努力，越幸运”。郑老师说，“杯子谐音‘一辈子’，希望学生们能一辈子记得老师，也一辈子都能够努力。”文/本报记者 郭琳琳

(责编：郝孟佳、熊旭)