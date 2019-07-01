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据媒体报道，当地时间6月24日下午，美国伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团裁定，布伦特·克里斯滕森绑架并导致章莹颖死亡等罪名成立。

两年来，章莹颖失踪案一直备受关注。但两年的漫长等待，等来的结果却是令人悲痛的消息。案件的最新进展让留学安全再度引发关注。

教育部数据显示，2018年度，中国出国留学人员总数为66.21万人，与2017年度相比，出国留学人数增加5.37万人，增长8.83%。随着留学人员规模的不断提升及留学低龄化现象的日益凸显，各类侵害留学人员人身、财产安全，甚至生命安全的案例时有发生，这让留学人员在海外的人身安全问题，成为居高不下的热点话题。

名为“教育部平安留学”的公众号梳理了6月中旬一周时间里涉及中国留学生的安全事件，竟有6起。事件类型涉及电信诈骗、法律法规、心理健康等。这还不包括那些未见诸媒体的不安全事件。

分析这些留学安全事件的原因，有因为不熟悉当地法律法规带来的风险；有因为不了解留学目的学校附近的环境而导致的危险；也有因适应不了新环境而出现的心理健康问题……无论是哪一种，提高自身的安全意识都是根本所在。

由万铎科技发布的《2018年中国赴美留学生安全报告》显示，35%的受访留学生认为自身安全意识薄弱，仅有20%的受访对象表示知道如何应对校园枪击、恐怖袭击这类突发事件。近80%的受访对象表示不知道或不确定如何应对在海外遭遇抢劫或绑架的情况。这从侧面反映出海外学子的安全意识和应对突发事件的能力都亟待提高。

为了避免安全问题，从家长的角度，要有意识地对孩子（尤其是低龄留学学子）进行安全意识教育，教会他们在遇到突发状况时该如何自我保护，从而防患于未然。从学生的角度，要时刻绷紧留学安全这根弦。在出国留学前，要详细了解留学目的国的状况，包括当地的文化习俗、法律法规等；抵达留学目的国之后，要保存各种求助电话号码，比如当地的报警电话号码、中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话号码等；留学期间，莫踩安全红线，比如不深夜独自出行、不高调炫富等。

值得关注的是，留学安全正呈现出新的特点。相关专家表示，在某些国家，种族主义正在抬头，留学海外的中国学生需要注意新形势下的安全问题，正视由于文化差异导致的冲突。因此，中国学子在赴留学目的国之前，需做好功课，了解当地社情民意、文化习惯等十分必要。

(责编：郝孟佳、熊旭)