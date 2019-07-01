安全警钟再敲响 海外学子出攻略

图片来源：百度

攻略一：安全教育培训莫马虎

初二到新加坡留学的姚瑶认为，在出国前进行安全培训非常必要。“我当时和很多人一样，觉得安全培训必要性不大，但出国后才明白安全培训的重要性。”

姚瑶有时候和朋友在外面玩到很晚，回家走夜路时就会非常害怕。“有一次，我看完零点夜场电影，回住的地方时一直听到背后有脚步声，一颗心都悬起来了。我不敢继续走，就改往中国驻新加坡大使馆的方向走，幸亏平时了解了大使馆的位置。”姚瑶说。

据姚瑶介绍，随着大家对留学安全的重视，出国留学前会有一些相关安全培训，留学目的院校也会组织学生进行安全教育培训，但有些海外学子对这些并不在意。

“如果有安全教育培训一定要参加，同时要仔细阅读留学院校刊印的安全手册。这些安全手册会指导你在国外遇到危险该怎么办。”姚瑶说，“也建议学子把当地报警电话、学校相关联系人信息发给家人，同时最好选当地同学作为紧急联系人，遇到危险可以第一时间取得联系。”

攻略二：运用网络防患于未然

除了要加强自身的安全意识，海外学子也要学会运用网络资源，了解当地的治安状况。

黄颜婷在美国纽约大学读书，若需要独自出行，她会先登录“犯罪报告”网站查询相对安全的时间段，再安排自己的出行时间。据黄颜婷介绍，“犯罪报告”网站会显示多种类型的在线地图，同时还可以显示犯罪类型，从小偷小摸到谋杀等，都会标示出来。“可以以时间段为标准查询，也可查询具体的案件号。” 黄颜婷说。

黄颜婷认为，在一个陌生的国家，只有对当地的文化习俗、治安环境等情况有充分了解，才能更好地保护自己。“自保首先要远离危险地带，尤其是女孩子。现在网络发达，学会运用网络资源，提前了解相关安全信息，可以防患于未然。”

攻略三：租房选择要谨慎

对于留学生来说，选择住在哪儿是非常重要的一件事。有些学子建议，最好选择住在学校宿舍。但并不是所有学子都能申请到宿舍，有时申请不到，只能选择在外租房。

魏语（化名）就读于英国肯特大学，她建议学子尽量不要居住在酒吧或者闹市区附近，“首先，这些地方很嘈杂，不利于学习与生活；其次，这类区域鱼龙混杂，特别是酒吧附近，经常有人酒后滋事。”

魏语表示，相对而言，治安好坏与房租呈正相关，房租贵的地方，治安相对较好。所以，在经济条件允许的情况下，应尽量选择治安好的区域。“有些小区有24小时安保，人身安全相对更有保障。一旦发现异常情况，要及时报警。” 魏语说。

除了选择租房地点，选择合适的合租人也很重要。就读于澳大利亚悉尼大学的许晓雨强调，租房不能操之过急，要在了解合租人的基本情况之后再做下一步考虑。“毕竟住在一起，安全问题和合租人紧密相关。”许晓雨说。

攻略四：夜间避免单独行动

王紫涵就读于澳大利亚莫纳什大学，她的建议是学子尽量不要在夜晚单独行动，即使外出，最好也要限制在学校周边地区。“校园里安了很多一键报警桩，遇到突发情况可以打学校的安全电话。总体来说，校园周边相对安全。”

如果一人在外，尤其是天色昏暗时，要时刻注意周围环境的变化，最好不要带着耳机听音乐或者低头玩手机，对陌生人搭讪更要保持警惕。

许晓雨也建议，如果需要晚上出门，最好结伴同行。“凌晨时分，常会有治安事件。我听说，在悉尼的凌晨，在街头碰到过有人打架。”如果遇到期末考试季，不得不熬夜复习，最好早早回家复习。“我住的地方离学校有点远，所以我一般不会超过晚上10时回家。如果隔天早上有考试，我会在图书馆呆一个晚上，以免早上迟到。”

(责编：郝孟佳、熊旭)