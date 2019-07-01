原标题：AI当“助教” 基础课堂可以这样“花式教学”

日前，国际人工智能与教育大会在京召开，大会提出，“推动人工智能与教育、教学和学习系统性融合，利用人工智能加快建设开放灵活的教育体系，促进全民享有公平、有质量、适合每个人的终身学习机会”。

有人说，“AI+教育”能够给每一个孩子一对一的教育，帮助他发挥自己的创造力。而更多人关注的是，AI的出现，能否让优质的教育资源下沉到乡村。如今，在贵州、云南，越来越多的贫困乡村，受益于AI在线教育，越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。

AI教育正向乡村下沉

因为有了浙江的一对一帮扶，贵州省麻江县谷硐中学数学老师熊贤瑶，总有机会率先接触一些先进的教学方法和理念。2015年，正是微课流行的时候，在帮扶老师的建议下，熊贤瑶用上了AI在线教学产品。

横飞的段子、跳脱的卡通形象、形象的配音……熊贤瑶发现，在中小学在线课程里，数学课变得那么生动有趣。时长6分钟的动画视频，穿插了大量的交互练习，一个知识点讲完后会暂停，并弹出一道问题。视频结束后，为学生推荐“量身定做”的练习题。

每次上课，熊贤瑶都带着被同事戏称为“医药包”的音响，他很喜欢这个比喻。“这里的学生进校时数学平均分只有40分，就像重疾的病人，而我就像一个医生带着班里这群娃娃，把他们的成绩一点一点地医治好。”

果然不负所望，2018年中考时，熊贤瑶所带的班级实现了“逆袭”，除了英语，在全县非一类班里，其他科目排名第一。

不仅是在贵州农村，千里之外的杭州，阿里巴巴研发的人工智能机器人已经被应用于课堂，在改学生作文时，能迅速将作文中的错字和语病纠出。AI在线批改作业，不但辅助家长解决了困扰，也让老师变得更加轻松。

无疑，AI教育正处于风口。据不完全统计，2018年在AI教育赛道上，共有44家资本参与了投资，其中不乏红杉资本、老虎环球基金等知名投资机构。有人断言，未来3年内，AI教育将迎来市场应用爆发期。

在教育领域应用空间巨大

一种说法是，人工智能对于教育，其最重要的目的应该是让教师腾出更多的时间和精力，去创新教育内容、改革教学方法，这样对于孩子的成长有更大的帮助。

“人工智能是在对的路上帮你推一把，而不是把你送到对的路上。”洋葱数学创始人兼CEO杨临风说，未来，教师的教学任务有可能完全交由AI完成，从而也就有了更多的时间和精力来更好的育人。

有业内人士认为，尽管教育机构纷纷打出AI教育的旗号，试图证明自己跟得上潮流，但事实上，在核心的数据与算法模型上，目前，绝大多数AI教育机构并没有领先之处。绝大多数的AI教育，也只是一种单向输出的授课模式，缺乏互动，无法为学生进行更多个性化的答疑解惑与辅导，因而效果并不是十分理想。

在众多教育机构纷纷入局的情况下，相关人才和经验总体上处于匮乏状态，AI教育何去何从？

新东方董事长俞敏洪曾公开表示，目前人工智能在教育领域的应用还停留在图像识别、语音处理、人机交互等方面，但是随着技术的进步，AI在教育领域可应用的空间巨大。未来教育领域在中国真正发生的革命还不是AI的革命，而是互联网、人工智能，加上区块链技术成熟以后，合起来对教育领域产生颠覆的革命。（何春 本报记者 何星辉）

(责编：郝孟佳、熊旭)