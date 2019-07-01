原标题：“考试难”增加学生负担，未必

“考试难”增加学生负担，未必

2019年的北京中考已结束，据媒体报道，不少学生感觉数学试题偏难，在一些社交媒体上引发网友吐槽。有人说太难，这增加孩子负担，不得不去上培训班；也有人说难得好，这是培养人才的需要，体现了重视理科基础学科的导向。而今年高考结束后，数学难也一样上了热搜。

其实，从中高考的命题看，每年试题的难易程度都是在变化的，只是因为社交媒体的过度解读，让这成为公共话题。按照当前的中高考考试招生制度，减轻学生的负担，或者重视学生的学科素养培养，很难通过调整试题难度实现。必须通过改革中高考制度，建立多元评价体系，才能把学生从繁重的学业负担中解放出来，也才能重视学生的个性和学科素养培养。

再者说，今年的中高考数学究竟难不难，不能只听少数人的感慨。北京今年中考人数有6.8万人，高考使用全国Ⅰ卷的10个省份，考生有几百万之多。在社交媒体炒作“数学难哭学生”之后，很多人真以为今年数学难得不得了，并认为高考分数线会大跌。可从最近各省公布的各批次控制线看，分数线有所下降，但基本与去年持平，大多只下降10分左右，而这是很正常的浮动变化。

中高考是选拔性考试。选拔性考试的特点是，并不看考生的绝对分数进行选拔，而是看考生的相对名次。因此，这种选拔机制决定了考题难易并不直接与学生负担有关。考题偏难或偏易，都会降低学生整体的区分度，影响选拔的同时，带给考生更大的压力。

在减负的声浪中，我国各地的中高考近年来有降低难度的趋势，学生平时的测试难度也随之降低。对于选拔性考试来说，应该做到难度适中，寄望通过降低考试难度来减负，并不科学。

而通过提高难度来强化某一科目的教育，也无视了当前基础教育存在严重应试教育倾向的现实。因此，中高考数学考题难易程度的变化，并不会导致教的不考、考的不教，给校外培训留下空间的问题，学生参加培训的目的只是提高名次。培训市场的变化，取决于高考选择机制是否改革。在以名次选拔区分考生的评价体系不变的情况下，就会出现校内减负、校外增负的现象。

最近一段时间以来，我国社会对文科、理科在教育中的地位有很多讨论，有人认为文科被贬低，也有人意见恰恰相反，觉得理工科不被重视。对应这些观点，提高中高考语文分值的建议，就被认为是重视文科；提高数学难度的建议，就被认为是重视理工科。然而，这都没有抓准实质。文理科的问题，其实是同一个，即基础教育的唯分数论、应试教育倾向，这个问题不解决，文科和理科的发展都会受到限制。而且，从社会发展对人才的需求看，无论是基础教育，还是高等教育，根本就不应该再分文理科，基础教育要取消文理分科，大学要推进通识教育。

要实现这样的转变，必须深入推进中高考改革。比如，北京新中考改革，把学生综合素质评价纳入高中录取，在高考改革中，也探索综合素质评价录取改革。只有切实建立多元评价体系，把统一考试的功能从选拔转变为评价，才能让基础教育摆脱应试困境，减轻学生的学业负担，发展学生的兴趣、特长，培养学生的科学精神和人文素养。

(作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院副院长)

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