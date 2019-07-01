原标题：首届京师数学教育大会开幕

6月28日，首届京师数学教育大会暨北京师范大学数学科学学院数学建模教育中心成立仪式在北京师范大学开幕。此次大会，来自全国二十六个省市地区从事中学数学教育研究的大学教师、中学教研员以及一线中学教师，共同见证了成立仪式，并将于现场继续聆听知名数学教育专家学者分享对数学教育的思考以及主题报告。本次分享报告会以“新高考，新教材，聚焦数学建模，提升数学核心素养”为主题，为期2天。清华大学数学系教授、大学生数学建模竞赛秘书长谢金星，首都师范大学教授、教育部高中数学课程标准研制组组长王尚志，北京师范大学教授、《普通高中课程标准实验教科书（北师大版）数学》主编保继光等十多位专家进行主题报告。

本次大会由北京师范大学数学科学学院和北京师范大学出版集团联合主办，《中国教师》杂志、《高中数理化》杂志和《数学通报》杂志协办，具体由北京师范大学出版社基础教育一分社、培训推广部、期刊社共同承办。

北京师范大学副校长王守军教授，中国科学学院院士、著名数学家和数学教育家、中科院数学与系统科学研究院林群院士，中国工业与应用数学学会副理事长、大学生数学建模竞赛秘书长、清华大学谢金星教授，北京大学数学科学学院教学指导委员会主任柳彬教授，中国科学院大学本科部部长燕敦验教授，全国高中数学课程标准修订组组长、首都师范大学王尚志教授，北京师范大学数学科学学院党委书记唐仲伟教授，北京师范大学数学科学学院院长王恺顺教授，北京师范大学出版集团董事长兼党委书记吕建生编审，北京师范大学出版集团常务副总经理马朝阳先生，北京师范大学出版集团总编辑李燕辉女士等出席了本次会议开幕式。北京师范大学数学科学学院副院长许孝精教授主持开幕式。

开幕式上，北京师范大学副校长王守军教授、中国科学院林群院士、北京大学数学科学学院教学指导委员会主任柳彬教授、中国科学院大学本科部部长燕敦验教授、国家义务教育数学课程标准修订组组长曹一鸣教授、北京师范大学数学科学学院院长王恺顺教授分别致辞。

随后，林群院士、王守军校长、王尚志教授、王恺顺院长、吕建生董事长同时触按启动球，随着启动球的开启，标志着北京师范大学数学科学学院数学建模教育中心正式成立。

开幕式上，王恺顺教授、柳彬教授、谢金星教授、林群院士、王守军副校长、王尚志教授、燕敦验教授、吕建生董事长共同触按启动球

北京师范大学副校长王守军教授提出北师大数学科学学院和北师大出版集团将以此次会议为契机，充分整合输出北师大的优质资源，把京师数学教育大会办成高规格、高水准的学术品牌盛会，为广大数学教育研究者和实践者提供更好的交流互动平台，为中国数学教育的研究实践、创新发展和国际传播做出更大的贡献。

北京师范大学副校长王守军教授出席开幕式

中国科学院院士林群在发言中表达了对广大数学教育者的希冀：要潜心研究，把数学、数学教育本质准确传递给我们的学生。他提出，数学在人类历史发展和社会生活中，发挥着不可替代的作用，也是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。当今社会的各个方面无不涉及数学知识或数学思想，而数学建模突破了传统的数学教育范式，让学生发现问题、解决问题，是很好的数学学习模式。他认为，在中学阶段推广数学建模是大有裨益的。数学建模可以让学生重新认知数学学科，亲自动手用数学方法解决实际问题，提升学生学习数学的乐趣。数学建模思想对学生学以致用、知行合一非常有用。

中国科学院林群出席开幕式

北京大学数学科学学院教学指导委员会主任柳彬教授在发言中提到，长期以来，北京大学数学科学学院与北京师范大学数学科学学院两个院系在学术交流、人员来往、人才培养等方面有着深入而密切的联系与合作。我国数学教育从理念到形式都在不断改革创新。随着教育部新课标要求和新教材使用的逐步落地实施，对数学学科的应用比重开始加大。从现在的高考试卷中我们也能发现，试卷中逐渐减少考试中的技巧应用，让整体数学考查更加贴近实践，数学建模也在选择性必修（即高考内容必修）中出现。重基础、多实践、勤应用将会成为未来数学学科的一种趋势。柳彬教授希望两院在未来数学教育上进一步相互支持与合作，共同促进我国数学教育的健康发展。

北京大学数学科学学院教学指导委员会主任柳彬教授出席开幕式

中国科学院大学本科部部长燕敦验教授谈道，北京师范大学数学科学学院自建立起，就始终是我国数学教育和研究的一支中坚力量，培养了大量的优秀数学人才，是众多数学学子向往的地方，在学术上成就显著，为我国的数学事业发展做出了杰出的贡献。中国科学院大学本科部将与北京师范大学数学科学学院共同努力，加强合作，为我国数学基础教育的深化改革与发展贡献力量。

中国科学院大学本科部部长燕敦验教授出席开幕式

国家义务教育数学课程标准修订组组长曹一鸣教授认为，中学阶段是学生成长的关键时期，该时期要提升学生的学习能力、实践能力、创新能力等学科核心素养，而数学教育则起到非常关键的作用。我国中学生的数学成绩在国际上是一流的，但是解决问题的能力还有待提高，所以，加强学生数学建模能力的培养尤为重要。成立数学建模中心的目标就是引导学生将问题利用数学的工具进行转化，全面发展学生能力，并选择合适的方式进行考评，将数学建模引入课程标准，培养学生的核心素养。

国家义务教育数学课程标准修订组组长曹一鸣教授出席开幕式

北京师范大学数学科学学院院长王恺顺教授提出，北师大作为全国师范教育的排头兵，数学教育研究有着优良传统和深厚基础，以傅种孙先生为代表的一批数学家和数学教育家，长期从事数学教育与研究工作，为我国数学教育的改革与发展做出了重要贡献。成立北京师范大学数学科学学院数学建模教育中心，希望可以秉承北师大数科院的数学教育优良传统，为我国数学教育的改革与发展、数学教育研究与人才培养做出重要贡献。

北京师范大学数学科学学院院长王恺顺教授出席开幕式

(责编：冯粒、袁勃)