多国学者共聚北航 探讨“工程领导力”

研讨会开幕式现场 苏力/摄

人民网北京7月1日电 第二届国际工程教育研讨会近日在北京航空航天大学举行。开幕式上，北京航空航天大学通用工程学院院长文东升表示，北航国际通用工程学院正在不断建设和完善工程领导力课程提供给学生的不仅包括工程领导力的研讨会和讲座,还包括与该行业领导者的实践学习和互动,从而全面培养学生工程领导能力。

文东升谈到，在当今迅速发展变化的国际环境中,确保工程人才迅速地进入领导角色变得越来越重要。国际通用工程学院在办学过程中深刻思考“新工科”建设内涵,密切跟踪国际国内办学典型,逐步探索建设一流通用工程人才培养示范基地,培养具有全球视野、通专融合、系统创新能力的国际化工程领军人才。

专题讨论 苏力/摄

据悉，本届研讨会为期两天，主题为“培养21世纪的工程领导力”，包含工作坊、主题演讲及互动研讨等环节。十名国内外知名工程教育专家进行专题发言,就工程领导力项目、工程领导力课程的学术实施、如何评估工程领导能力等方面进行研讨,聚焦国际工程教育前沿,以新工科背景下培养拔尖人才为导向,开展工程教育国际学术交流。

多视角多层次的高水平主题演讲和研讨带来了国际工程教育的前沿动态和发展趋势,推动了工程教育国际交流与合作。来自美国普渡大学、纽约大学、波多黎各大学、澳大利亚莫纳件大学、北京大学、清华大学、上海交通大学等国内知名高校的专家学者、教师和学生共100余人参加了会议。（郝孟佳 褚昕岚）

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