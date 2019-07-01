留学一定要“去镀金化” 规避风险保持信心

人民网北京7月1日电 近日，第58届48城海外院校全国巡回招生面试会（北京站）在北京国际饭店会议中心举行。会上，原中国驻洛杉矶总领馆教育组参赞袁东表示，留学一定要“去镀金化”，要理性留学，合理规划自己的专业选择和未来的职业发展方向，这样才能使自己的留学和未来工作很好适配。

谈到“留学生归国就业难”，袁东认为这是经济规律和高端人才市场劳动力成熟度的问题，需要进一步完善国内二级市场对留学生的吸附能力。他鼓励留学生向其它二线城市流动，基层单位（如公务员岗位）向留学生开放。同时，留学生群体也要增加自己开拓就业市场的能力，学习国外的校友会传统，由毕业校友向学弟学妹提供就业帮助和指导。另外，留学生的眼光要放得更长远，比如“一带一路”在世界各地都需要留学人才。

袁东说：“所谓‘留学生归国就业断层化’实际上是中国留学生在外专业结构的问题，中国学生在美国读商科和工科的较多，就读医学、人文社会等学科的很少，如果这些学生都回国，肯定会出现有些专业人才稀少、有些专业人才拥挤的问题。”

袁东指出，赴美留学总的大趋势不会变，要规避风险，也要保持信心，把自己所学的知识与国内实际情况相结合，将自己锻造为适应国内经济发展的全方位人才。

中国驻日本大使馆前教育参赞邵宗富介绍了赴日留学的相关情况，他谈到，日本出台了修正法案，大学和大学院的毕业生只要满足一定条件就可能享受独特的暂留签证，允许在日本就业，且收入“可以高于不得低于日本同类人员的工资”，这一法案大大拓宽了留学生在日的就业面，提高了就业率。

邵宗富指出，目前日本的中国留学生回国后就业前景比较好，一方面中国的日本独资企业比较多，日本在中国的投资不断增加，另一方面，中国到第三国的投资建设也需要大量的中国留学生人才。

据了解，本次活动由金吉列留学主办，吸引了近千名家长及学生参与。美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、新西兰等留学热门目的国的300余所海外院校招生面试官、多名常青藤院校教授现场解析各国留学新政策，近千位留学顾问、留学申请导师、升学规划师为学生定制留学方案。（郝孟佳 褚昕岚）

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