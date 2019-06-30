北京英利好学教育公司证书培训骗局：花钱免考保过 全网可查

原标题：证书培训骗局：花钱免考保过 全网可查

北京英利好学教育公司一名“指导老师”通过话术诱导，推销普通话免考业务。

北京英利好学教育公司给新员工培训话术，详细到什么时候用文字说，什么时候用语音沟通。

5月底，新京报记者卧底北京英利好学教育公司发现，该公司精心设计话术，故意夸大考试难度，一步步将学员推入花钱买证的陷阱。直到公司声称的三个月拿证期满，苦等证书的学员们才发现自己上当了。

国家语言工作委员会应用管理司的一位工作人员表示，普通话测试没有“免试免考”项目，建议考生选择正规渠道报名考试。有律师表示，涉事公司已涉嫌信息诈骗，学员可以向公安机关报案。

技能证书，是很多人必不可少的求职硬件。近期，新京报记者调查发现，北京英利好学教育公司以免考保过拿到技能证书的名义，收取学员数千元的“运作费”后，再将学员拉黑。

据悉，公司内设三个销售战队彼此竞争，业绩最高的战队一天营收20多万。

“免考保过”被骗了2380元

今年2月份，已经通过教师资格证笔试的林静（化名）发现，想要顺利拿到教师资格证，自己还需要考取国家普通话二乙及以上的证书。

在百度输入“普通话证书”“普通话考试”等关键词后，林静随机咨询了一家名为“北京英利好学教育科技有限公司”的培训机构。

公司一位自称报考中心“指导老师”首先询问了她平时是否做过前后鼻音、平翘舌的语言练习，在得到否定的答复后，这位“指导老师”随即表示，今年普通话考试的难度加大了，考试中稍不注意就会被严格扣分，很多语言表达流利的学员就卡在了这上。

听到这种提醒，林静顿时对这位“老师”增加了几分好感。对方又告诉她，纠正发音是一个缓慢的过程，以她目前的水平，至少需要半年到一年的时间才能“勉强过关”。

但林静已经没有那么多的时间。

“没关系，如果你想快点拿到证书，也可以参加我们的免学免考保过班。”对方在微信中说。“我们有跟院校合作的内部渠道，不需要参加考试，你提交材料和和费用就能拿到需要等级的证书”。

根据我国《普通话水平测试管理规定》规定，普通话水平等级分为三级六等，即一、二、三级，每个级别再分出甲乙两个等次；一级甲等为最高，三级乙等为最低。除了一级甲等的测试需要到国家语委测试中心考试外，其他等级的考试由各省、直辖市组织。测试等级证书由国家语言文字工作部门统一印制，由省级语言文字工作办事机构编号并加盖印章后颁发。

这位“指导老师”还称，成绩真实有效，全国通用，畅言网、语言文字网、全国普通话信息测试网都可查询得到，费用2380元。

在不断的诱惑下，林静决定试一试这种“免考保过”。

直到对方承诺的三个月下证期满，林静始终没有收到任何证书，再次联系“指导老师”才发现，自己已经被拉黑了。

还有的学员虽然没有按时收到证书，但公司给出的说法是，“这批证书在办理时出现的问题，正在花钱疏通，需要再等一个月”。一个月之后，没有收到任何回音的学员才发现自己上当了。

实际上，北京英利教育公司早就被人投诉过。记者粗略统计，这种投诉至少有上百起。但无一例外的是，没有人拿回过自己的“培训费”。

“老师”层层诱导话术截杀

实际上，每个来咨询的学员，都会被告知普通话考试难度加大，自己练习要花很长时间。这是公司早就设计好的话术。

5月底，记者以“销售员”的身份成功应聘到这家公司，成为一名线上“指导老师”。正式上岗之前，公司要对新员工培训两到三天，培训的主要内容就是一份三页纸的话术。

这份话术共分为三个部分，首先是对学员“探需”。通过简单的询问，了解对方报考的原因，考过几次以及想要达到的等级。

在摸清这些问题之后，通过描述考试难度和联系时长，开始“增恐”，突出报考的紧迫性。最后根据学员心理需求“引导截杀”。

“一开始推销不要跳流程，按照我们的话术一步步来，走完流程，对方还不下单的可能性很小。”一位销售主管告诉记者。

但并不是所有的普通话等级证书都可以办。“二级乙等2380元，二级甲等2580元，新疆地区5500元。”主管介绍说。

为什么新疆的价格贵一倍？主管称运作成本更高。每成交一单，“指导老师”可以拿到100元。“只要好好做，月入过万很轻松”。

公司将销售团队共分为三个战队，每天都进行业绩评比。在公示板上，记者看到，最高的战队有一天营收达到210290元，旁边还钉了一张写着“NO.1”的五角星。“我们主要针对南方地区。”销售主管告诉记者。

工商登记资料显示，北京英利好学教育科技有限公司成立于2017年，注册资本50万，法人代表张可欣，公司经营范围涉及教育咨询、技术推广等，唯一提到的技术培训项目是计算机，但标注“不得面向全国招生”。

投诉信息成“同行打击报复”

李峰（化名）入职北京英利好学教育公司一个多月，但成交单还在个位数。

“我来这么久，从来没有见过公司寄出过一张普通话等级证书。总觉得是在骗人。”李峰说。“有时候我把报名链接直接给学员，让他们自己报名，但还有学员不知道怎么报名。”

5月20日，因为一单都没有，李峰被迫加班到晚上9点。

所有的学员信息都来自网络咨询。“公司在百度投放的有广告。”销售主管介绍说。公司搜集到学员的微信或者手机号码后，再将这些信息分发给每个销售成员，由他们完成“探需”“增恐”以及最后“截杀”。

有着同样顾虑的还有李萍。参加公司话术培训时，她发现如果正常走报考流程，两三个月就可以拿到普通话等级证书，但公司的统一口径是，至少半年。

培训空隙，她趁机搜了一下公司的网页信息，得到的是铺天盖地的投诉。

入职第二天，李萍辞职了。她的结论是“这家公司不正规”。

对于这些投诉，公司也有应对的策略。“你们可以说这些都是同行的打击报复，因为我们拿证的渠道稳定，价格公道，难免有人看不惯。尽量突出公司的实力。”在话术培训中，销售主管告诉大家。

除了普通话等级证书，公司还可以免试保过园长证、育员证以及计算机二级等证书，价格均在3000元以上。主管告诉林峰，如果在探需环节发现学员有这方面的需求，也可以给他们推，但要注意别说串了。

除了钱拿不回来，有些人因此错过了珍贵的报考时机。卧底期间，记者在一个“指导老师”的手机上看到，一位被拉黑微信的学员，通过添加申请怒骂道，“你们这群骗子，给我错误的指导，害我错过了正式报考时间。”

国家语言工作委员会应用管理司的一位工作人员表示，普通话测试没有“免试免考”项目，建议考生选择正规渠道报名考试。

广东中安律师事务所合伙人潘翔律师表示，涉事公司以非法占有为目的，虚构事实、掩盖真相，谎称学员花钱就可以买证，骗取学员钱款，涉嫌诈骗罪。这种以网络、电信作工具，用事前准备好的剧本欺骗学员一步步上当被骗的作案手法是典型的非接触性诈骗，也就是信息诈骗。学员可以向公安机关报案，通过公安机关破案和追赃挽损。买卖国家机关证件也是违法行为，购买的一方也会承担相应的法律责任。

本版采写、摄影/新京报记者 王飞翔 实习生 陈美竹

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