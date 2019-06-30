原标题：花钱买“内部信息”填报高考志愿靠谱吗？

花钱买“内部信息”填报高考志愿靠谱吗？

专家提醒考生和家长应保持理性，报考信息须查询权威来源

这几天，各地正在填报高考志愿。在考生和家长为如何填好志愿伤脑筋的时候，高考志愿填报辅导市场热了起来。线上智能填报APP、线下一对一辅导，收费从几百元到几万元不等。

专业人士提醒，考生和家长在购买咨询服务时应保持理性，报考数据必须查询权威来源，不能迷信“高收费志愿填报指导专家”和“内部信息”。

有机构声称能提供“内部信息”

6月23日，记者以“高考志愿”为关键词进行检索，手机中相关的APP数量超过了50个。记者下载了其中3款评分较高的APP。

这3款软件操作方法大致相同，用手机号码进行注册，填写所在省份、高考分数、排名等相关信息后，软件会智能推荐冲刺院校、适中院校和保底院校三种层次的相关院校。匹配院校数量从100～400多所不等，不过，想要获取全部的院校信息则需要付费，金额从298～398元不等。

在线下，《工人日报》记者拨通了一家志愿填报辅导机构的电话，客服告诉记者，这几天的咨询电话很忙。她向记者推荐了线上的一对一填报辅导服务，普通老师收费为980元，名师则需要2980元。

这位客服介绍，首先在线上填写信息，交费后，专家会电话联系家长，提供半小时左右的咨询服务，随后平台会生成一份志愿草表。这位客服承诺，他们的服务“从不掉档”，但是也强调“没有完美的选择”。

另一家志愿填报辅导机构的一对一服务收费更高。在网站的宣传页上，记者看到，普通本科的报考方案价位有59800元和19800元两种。这家机构的客服承诺，机构会和家长签订协议，没有录取，全额退款。

为什么收费如此高？客服回答说，机构师资全是20年一线招生管理经验的专家，能够提供“内部信息”，不过这些都需要面谈。

高校招生“阳光工程”已实施多年

为什么考生和家长手里有了教育部门发放的报考指南，还是要求助于APP和辅导机构呢？

21世纪教育研究院副院长熊丙奇分析称，很多学生和家长在考前往往只关注如何“考好”，对院校、专业、志愿填报规则等并不了解，加上处理报考院校的历年数据，工作量较大，对于如何“填好”志愿，一些学生和家长心里没底。

实际上，商业机构所使用的大数据其实都是公开数据，是在各地的教育考试院网站等公开渠道上可以查到的信息。机构只是对数据进行了梳理、筛选和整合。

记者梳理高考志愿填报服务的收费项目发现，APP和辅导机构除了引入大数据、人工智能等技术手段，主要的卖点集中在一对一辅导和“内部信息”。特别是一些机构声称能提供不对外公开的“内部信息”，成为一些家长愿意付高价的原因。

熊丙奇认为，并不存在所谓的“内部信息”。机构不可能准确掌握考生的志愿填报走向，机构作出的“不掉档”承诺类似于公务员包过班、考研包过班，其实是在赚概率的钱，他提醒学生和家长保持理性。

他表示，高考志愿填报辅导属于新兴市场服务，目前还缺乏规范。一些机构赚快钱、夸大服务效果很容易导致行业失序，高价辅导某种程度上正是利用了学生和家长焦虑情绪。

北京一所985高校外语学院招生办的老师郭云（化名）向记者表示，现在，学校每天都能接到学生和家长的咨询电话，他们一般会按照高分考生吸引，低分考生鼓励的原则进行解答，学校并不存在“内部信息”。“分数线是考生们踩出来的”，录取分数线的最终形成存在很多偶然因素，招办也无法进行判断。

近日，教育、网信、公安三部门发布高考关于录取的谣言和防范提醒。文中明确，教育部实施高校招生“阳光工程”已经多年，招生政策、录取结果都在阳光下主动接受监督，不要听信走所谓“内部渠道”的捷径，所有招生信息查询和录取均不向考生和家长收取任何费用。文中还用具体案例说明，不能迷信“高收费志愿填报指导专家”和“特殊渠道”。

如何科学填报志愿？

那么，考生应该如何科学填报志愿呢？

熊丙奇建议把握好四个原则。一是实力原则，用自己在全省的排名定位自己的实力；二是兴趣原则，在符合实力的院校中选择自己感兴趣的学校和专业；三是政策原则，根据本省高考录取政策和志愿填报规则进行填报；四是长远原则，选大学、选专业和未来的学业发展相结合。

郭云同时强调了全省排名的重要性。在她看来，考虑目标院校时，首先要看分数在全省的排名，其次是看往年目标院校录取分数线高出一本、二本录取线的分差，最后再看录取分数。平行志愿之间要拉开层次，按照“冲一冲、稳一稳、保一保”的思路进行填报。

她建议，考生和家长不要迷信所谓的“内部信息”和填报辅导，要结合自身情况，将学校、城市、专业进行排序，综合作出选择。对于选择专业，她认为考生不必过分焦虑，现在很多综合类高校都是大类招生，重基础、宽口径，学生先招进来，然后大二再分具体专业。她同时提醒考生，不要一心报考热门专业，要结合自身的具体情况科学填报。

（王维砚）

(责编：冯粒、袁勃)