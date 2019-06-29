原标题：《向前一步》再聚焦校园交通安全：利益博弈下的拥堵上学路

校园交通安全一直以来都是社会关注的焦点，然而大家是否察觉过背后暗藏的玄机？本周日（4月28日）晚在北京卫视热播的全国首档市民与公共领域对话的社会民生类节目《向前一步》，就来到了紧挨北京市西三环的海淀区实验小学，再度聚焦校门口的交通综合整治问题，同时牵扯出一场有关个人与城市利益的博弈。

学校门前车难过 究竟是谁惹的祸

海淀区实验小学西三环校区地处岭南路与西三环北路辅路交叉口的西南侧，共设有三个校门，每到早晚上下学时段就会在路口出现瞬时拥堵，短短一个小时时间，路口的堵塞会导致整个岭南路及西三环辅路车流受阻，甚至会影响西三环主路的车流。放学高峰期，由花园桥至海淀实验小学的三环辅路上，三条车道只剩下一条可以通行，学生和行人只能从混乱拥挤的车流中穿行，存在一定的安全隐患，也给附近居民的出行带来了不便。

面对拥堵问题，学生家长和附近居民各执一词。居民代表认为是学生家长接送孩子抢占行车道违规停放造成的拥堵，甚至自嘲“出入家门之难”堪比“蜀道难”，“难于上青天”。家长代表一方则不满居民长期占据车位导致停车困难。双方争执不休，陷入僵局——学校门前车难过，究竟是谁的责任？

校门口50米内禁停引争议 矛盾背后暗藏利益博弈

面对“中小学、幼儿园校园出入口两侧50米范围内不得施划道路停车泊位”的政策规定，有家长代表提出“能不能建议禁停设置时限”，认为为了孩子的安全着想，校园门口50米内上下学时段不应该禁停。这一提议引发了全场观众及嘉宾的强烈反对，甚至有观众表示不解并发问：“有那么复杂吗？现在孩子这么小就惯着他，将来怎么成接班人？这是养什么呢？养大爷吗！”

录制至此，家长普遍淡薄的法制观念和公德意识成为关注焦点。看似家长与居民间的简单矛盾，背后折射出的却是一场校园周边交通与城市公共交通利益、个人利益与城市利益之间的博弈。当双方在博取个人利益时，损害的不仅是对他人的公平，更是在以整个城市的公共安全作为谈判的筹码，以孩子们的安全持续受到威胁为代价。如何让大人们提高素质，让渡小我、释放大爱，并自愿为孩子们做出表率？节目组特地邀请到另外三所小学的负责人来到录制现场分享治理经验。他们的成功示例究竟能否就此化解学生家长与附近居民之间的矛盾？

校园门口的交通安全和城市公共交通的畅通不应该拿来博弈，而是需要多方共同维护，并一同为了公共利益无私付出。如何逐步提升学生、家长及更多群众的相关意识？面对专家们提出的解决方案，附近居民和学生家长又能否向前一步？本周日（4月28日）晚21:05北京卫视《向前一步》，敬请期待！

(责编：冯粒、袁勃)