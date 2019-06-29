专家热议积极教育：科学有效促进学生全面发展

人民网北京6月29日电 首届积极教育大会暨海淀区中小学第十届心理健康教育周活动27日在京召开，来自国内外的700多位教育专家热议前沿积极教育理念，就科学有效促进学生全面发展进行探讨。“中国积极教育领军计划”同步启动，将推动更多的区域和学校通过系列教育活动、学习考察、共享资源等手段加入积极教育实践中。

北京市教育委员会副主任李奕指出，教育的核心任务是立德树人，除了“外练筋骨皮”的改革措施以外，积极教育更重要的是深入每一位孩子的内心，注入最积极的自豪感和自信心。此外，他提出三点期待，一是希望本次积极教育大会为教育向内涵发展提供新思路和新举措；二是期待积极教育理念促进教育的综合改革；三是期待积极教育更好地助力教育现代化进程。

清华大学校务委员会副主任史宗恺表示，本次大会将对中国的教育产生深远的影响，期待广大的教育工作者将积极教育的研究成果应用到实践当中，助力中国教育事业未来的发展。

中国心理学会常务理事、中国科学院心理研究所所长傅小兰表示，如何找寻有效改善青少年心理健康的教育模式、提升青少年的幸福感，已经成为社会关注的热点。积极教育作为新时代的教育改革，具有科学性、有效性和本土性，对促进学生全面发展具有重要的理论和实践价值，能够为当代教育提供借鉴。

图为中国科学院心理研究所所长傅小兰发言 主办方供图

清华大学社会科学院院长彭凯平强调，积极教育具有历史的责任、符合人民的需求，值得全社会共同关注。作为目前最前沿的教育理念，积极教育不仅主张关注学生的知识与成绩，同时也非常重视学生品格与美德的培养。中国的积极教育是建立在中华文化基础之上的实践，对世界积极教育运动做出了重要贡献和理论创新。

康奈尔大学博士Rene Kizilcec提出，科技渗透进入了人类生活的各个方面，也对教育产生了无限影响。当下，在线教育提供了更广泛的教育机会，人们可以借助这一平台在职业生涯中不断学习、获取新技能。与此同时，建设心理包容性的学习环境、为不同的学习者提供公平机会就显得至关重要。

图为康奈尔大学博士Rene Kizilcec发言 主办方供图

为进一步推进积极教育的发展，从更广阔的范围、更深入的层次影响中国的师生和家长，本次大会还启动了“中国积极教育领军计划”，让更多的区域和学校通过一系列教育活动、学习考察、共享资源的手段加入到积极教育的实践中。

图为中国积极教育领军计划启动仪式 主办方供图

此外，大会还设置了三个分论坛，分别以“积极教育在中小学校的实践”、“积极学习系统建构与教学应用”、“积极教育科技”为主题。来自全国各地的一线教育工作者们根据自己的研究和经验作了精彩的主题报告，引起了与会代表的热烈讨论。

据悉，本次大会由海淀区教育委员会、中国心理学会积极心理学专业委员会(筹)、清华大学社会科学学院以及清华幸福科技实验室共同举办，来自全国24个省市自治区、516所学校及行政事业单位的近700位教育局领导、校长和老师代表们积极参与，共同助力中国积极教育事业的发展。（郝孟佳 王子文）

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