彭万喜当选联合国国际生态生命安全科学院院士

本报电 由于在推动生态生命科学发展领域作出的突出贡献，河南农业大学教授彭万喜当选为联合国国际生态生命安全科学院院士。近日，联合国国际生态生命安全科学院在河南郑州举行仪式，向彭万喜颁发院士证书。

联合国国际生态生命安全科学院是全球性科研机构，旨在联合各国从事生态与生命、环境与建筑、食品与空气、资源与灾害科学研究的优秀科学家，促进世界科技进步，维护全球生态与生命安全。该科学院是依据1992年巴西里约热内卢联合国环境与发展大会有关决议，由独联体国家等发起、在俄罗斯圣彼得堡建立的全球性科研机构，在比利时、卢森堡、美国和加拿大等20多个国家地区设立分院，在联合国总部设常驻代表机构。

根据联合国国际生态生命安全科学院相关规程，该科学院主席团及其各学术委员会评审会议就候选人资料及其研究课题和成就进行深入分析讨论，并以无记名投票方式遴选。彭万喜最终脱颖而出，成功当选该院院士。

彭万喜长期从事将草本农作物林木化，增加粮食的产量及抗病能力领域的研究，是中国国家“万人计划”领军人才，国家“百千万人才工程”突出贡献专家，曾获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖等奖项。

对彭万喜当选联合国国际生态生命安全科学院院士，河南农业大学林学院党委书记郑东方在热烈祝贺的同时表示，彭万喜作为引进的高端人才，将为该校科研、教学带来新的、更大的提升；从资源化利用角度，促进中国森林生态建设，更好地贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念。

（叶 依）

(责编：冯粒、袁勃)