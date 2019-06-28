天津大学校长金东寒：为梦想而奋斗

天津大学校长 金东寒（天津大学/供图）

人民网北京6月28日电 天津大学2019届夏季研究生毕业典礼暨学位授予仪式于今日在该校举行，该校校长金东寒在典礼上对顺利完成学业的367名博士生、1994名硕士生寄语：耕耘成就梦想，奋斗收获幸福。希望大家在为梦想而奋斗的过程中，始终坚守初心、善于团队合作、“小我”融入“大我”，努力作出你们这一代人的历史贡献。

金东寒题为《为梦想而奋斗》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们、老师们，尊敬的各位来宾：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行2019届研究生毕业典礼，为367名博士生、1994名硕士生授予学位。首先，我谨代表学校向全体毕业生致以热烈的祝贺！同时，让我们一起向辛勤养育你们的父母、悉心培养你们的老师表示衷心的感谢和崇高的敬意！

对同学们来说，今天是一个终身难忘的日子，你们圆满完成学业，即将迈向人生新的征程。对我而言，今天也是一个值得纪念的日子，这是我作为天津大学校长参加的第一场毕业典礼。作为一名“新天大人”，置身北洋园中，我时刻感受到百年老校深厚的历史积淀，现代大学精神在这里起源、生长、传承、发展，家国情怀在这里生根、发芽、开花、结果。前几天，我与毕业生代表进行了座谈交流，从同学们身上更加直接地体会到了“兴学强国、实事求是、严谨治学、爱国奉献和矢志创新”的天大品格，这是天大赋予你们最优秀的精神品质和价值力量，也是你们一生弥足珍贵的财富。

过去的几年中，同学们见证了天大前进的脚步，也把奋斗的身影留在了天大。你们的知识更加专业系统，能力更加综合全面，思想更加独立成熟，生活更加丰富多彩。材料学院朱杉同学在专注科研的同时，还热心科普推广，撰写了很多阅读量在10万+以上的科普文章。理学院殷励同学对科研一直有着饱满的热情，在学期间发表了10篇SCI论文，毕业后赴美国继续攻读博士后。马克思主义学院龙凌云同学曾经是一名“特等狙击手”，他即将到距离家乡3000多公里的黑龙江工作，他说“青年要树立对马克思主义的信仰”。你们之中有200多名同学选择扎根基层，建筑工程学院滕丽霞同学即将成为新疆和田地区一名选调生，要“为新疆奉献‘天大’的力量”。未来，无论大家选择继续深造，还是奔赴祖国各地建功立业，我都祝福大家收获精彩的人生，也相信你们的人生一定会焕发出耀眼的光华，与新时代交相辉映。

同学们，一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。70年前，新中国刚刚成立，青年人积极响应“把青春献给祖国”“到最艰苦、最需要的地方去”的号召，以赤子之心为祖国建设挥洒汗水、奉献热情。40年前，青年人锐意进取、开拓创新，既是改革开放的见证者和受益者，也是将改革开放进行到底的参与者和贡献者，在各个领域充分发挥想象力和创造力，为祖国的社会主义现代化建设贡献了青春和智慧，我们这一代正是那个火红时代的亲历者。将个人理想融入强国兴邦的家国情怀，为了民族复兴不懈努力的奋斗精神，始终是中国青年最亮丽的底色。

同学们，你们所处的时代是一个大变革的时代，新一轮科技革命、产业革命带来的激烈竞争前所未有，世界格局正在发生深刻变化，科技创新能力越来越成为综合国力竞争的决定性因素，到处都充满了机遇和挑战。你们所处的时代也是最好的时代，是实现中华民族伟大复兴的关键时期，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标，到处都是展示才华的舞台。青春是用来奋斗的！作为新时代的青年，要勇敢地承担起历史赋予的神圣使命，把个人的理想同国家命运紧密相连，为实现“两个一百年”的伟大目标接续奋斗。临别之际，我提三点希望，与大家共勉。

（一）为梦想而奋斗，始终坚守初心。不忘初心，方得始终。初心是什么？对个人而言，初心应该是人生目标和理想追求。你们都有自己的梦想，都希望能有幸福的人生，但要把梦想变成现实，并不存在着所谓的“捷径”，唯一的路径就是坚持不懈地奋斗。我校化工学院青年教师张育淼是世界首例小肠光声成像影像剂的研发者，年仅30岁就成为天大最年轻的教授。说起来他的科研之路，并不是一片坦途。他用了6年时间、换了两所学校，才获得了博士学位。在他看来，“学习科研的过程中一定会遇到困难、痛苦甚至折磨，但要坚守初心，坚持不懈，勇敢地走出自己的舒服区。”今天，同学们能够圆满完成学业也是努力奋斗的结果。你们在研究生阶段形成的知识体系，具备的能力和素养，能够帮助大家在今后的道路上走的更远、飞的更高。但是，你们现在身上所拥有的一切，并非意味着心中的梦想会自然实现，仍然需要不懈奋斗。同学们，人生道路很漫长，无论前行之路多么坎坷，奋斗之路多么曲折，要始终坚信“办法一定比困难多”，不要忘记自己的初心，不要轻言放弃。希望大家永远保持奋斗者的美丽姿态，成就人生新的高度。

（二）为梦想而奋斗，善于团队合作。我相信，大家已有初步的感受：当代的科研工作不仅需要足够的耐心和毅力，更需要团队精神。你们肯定知道电池、电话和灯泡都是谁发明的？那么，你们知道笔记本电脑、互联网、高铁又是谁发明的吗？没人知道，因为这都是团队合作的发明。现代社会飞速发展，知识呈爆炸性增长，面对纷繁复杂的世界，我们唯有加强合作才能应对各类严峻的挑战。这是一个充满竞争的社会，但同时也是一个需要合作的社会。“大厦之成，非一木之材也；大海之阔，非一流之归也”。同学们，一个人只能做事情，一个团队才能干事业。希望你们在这个开放的时代一定要保持艰苦奋斗精神，弘扬团结协作精神，把个人的努力融入到集体的奋斗中，成就伟大的事业。

（三）为梦想而奋斗，“小我”融入“大我”。只有把“小我”融入“大我”，才会有海一样的胸怀，山一样的崇高。家国情怀是天津大学与生俱来的独特基因，对每一位天大人来说，不仅是精神传承，更是行动自觉。120多年来，一代代天大人心怀祖国，扎根中国大地，用实际行动践行着家国情怀，在我国经济社会发展的各个领域都做出了重要贡献。“中国内燃机之父”，我们的老校长史绍熙先生是“科教兴国”的先行者，也是我非常敬仰的前辈和楷模。1951年，他放弃国外优厚的工作和生活条件回到祖国。当时的新中国百废待兴，工业基础更是十分薄弱。史绍熙先生回国后第二年就在我们学校建立了内燃机实验室。后来，国家急需一批小型内燃机，他主动承担此项任务，在很短的时间内就组织研究队伍完成了多个系列产品的开发任务，并投入生产。史绍熙先生说“工业救国是我的夙愿，国家的利益就是我们衡量一切的标准。”同学们，希望你们把人生理想融入到国家和民族的伟大梦想之中，把家国情怀转化为奋斗激情，把个人的奋斗与奉献国家结合起来，当一个个“小我”都朝着一个共同目标努力奋斗的时候，就能汇聚成“大我”，形成中华民族伟大复兴的强大力量。

同学们，毕业是一个终点，更是一个崭新的起点。耕耘成就梦想，奋斗收获幸福。希望大家在为梦想而奋斗的过程中，始终坚守初心、善于团队合作、“小我”融入“大我”，努力作出你们这一代人的历史贡献。天津大学期待着记载你们攀登的足迹和奋斗的历程。我相信，我们的奋斗终将实现心中梦想，铸就中国辉煌。

最后，祝各位同学前程似锦。

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)