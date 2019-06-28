南开大学校长曹雪涛：把小我融入大我 做新时代“顶天立地”的南开人

南开大学校长 曹雪涛（南开大学/供图）

人民网北京6月28日电 南开大学2019年（本硕）毕业典礼于 6月27日在该校举行，该校校长曹雪涛在典礼上对顺利完成学业的3312名本科生和2927名硕士研究生寄语：从今天起，你们将作别这段难忘的求学时光，带着南开赋予你们的精神与力量，在更加广阔的人生舞台和社会天地里施展才华、追寻梦想。希望大家时刻牢记，把小我融入大我，做新时代“顶天立地”的南开人！

曹雪涛题为《把小我融入大我 做新时代“顶天立地”的南开人》的演讲全文内容如下——

亲爱的毕业生同学，老师们、家长朋友们：

大家好！

今天，我们隆重举行南开大学2019年毕业典礼，记录3312名本科生和2927名硕士研究生顺利完成学业的辉煌时刻。在此，我代表学校向你们表示最热烈的祝贺，向对你们寄托期望并无私付出的老师们、亲友们表示最诚挚的问候！今天将注定被载入史册，我们共同见证在南开大学办学的第一百个年头举行的毕业典礼。让我们用热烈的掌声向缔造南开百年基业的先贤前辈，向践行“公能日新”精神的师生校友，向这段砥砺前行、波澜壮阔的奋斗历程致以最崇高的敬意！

不忘来路，才能开辟新路。站在百年的历史节点上，我想请同学们思考，我们南开人的初心和使命是什么？

在南开学校的创建史上，清楚地镌刻着“南开之创办与中国之革新，同以甲午之败为动机”，正是那场甲午之战，让时任贵州学政的严修开始思考救国之策，让水师学堂的优异生张伯苓开始苦苦求索改造国民的方法。一位晚清大儒、一位水师行伍，在国家危难与民族存亡之际，怀揣教育救国的理想，从变革私塾“严馆”入手，相继创办了实行新式教育的南开系列学校，由此开启了南开人将国家命运、民族命运、学校命运、个人命运紧密相系的百年传奇。

老师们、同学们，随着在南开工作的不断深入，对南开的理解越来越深，我越来越强烈地感受到，这是一所伟大的学校。她肇端于民族危亡，诞生于五四风雷，在爱国斗争中接受洗礼，呐喊出振聋发聩、警醒国人的“爱国三问”，她浓缩了中华民族的精神与气节，走出了一条与国家民族休戚相共的大学之路。百年来，私立起家却淑世为公的南开始终与国家民族命运紧相联，与时代社会发展相偕行，南开承载的是“一群不服输的中国人”的初心与梦想，见证的是中国高等教育筚路蓝缕的奋斗与荣光！

百年南开，公能日新。从南开园走出的学子中，有开国总理、有科学巨擘、有文化大师、有商界精英……他们之所以能成就非凡的人生，皆因南开人共有一颗爱国报国的赤诚之心。今天，越来越多的南开学子在“公能”校训的浸润下，磨练品格、苦学本领、锐意创新，不断将爱国之心化为报国之行。

在你们当中，生命科学学院的贡红日、许傲同学在饶子和老师的指导下，破解了结核分支杆菌能量代谢的奥秘，成果发表于顶级期刊《Science》杂志，在国际学术舞台发出中国声音；化学学院的邢翔宇同学毕业后将赴斯坦福大学攻读博士学位，并加入南开后备师资计划，学成归国后回母校任教；金融学院高盛等18位同学将前往新疆、西藏、甘肃等地支教，他加入的南开研究生支教团连续20年服务西部，累计派遣支教队员223人；物理科学学院的郭杰伟、数学科学学院的端乐凯等509名同学将深入一线、扎根基层，用双脚丈量祖国大地，用青春助力脱贫攻坚；超过1/5的毕业生将前往国家重点领域重点单位工作，服务国家战略需求。在这里，我期待矢志科研的你们能够追求科学真理、破解世界难题，造福国家、造福人类；期待留学海外的你们能够学成归来、报效祖国；期待在祖国西部和基层打拼的你们能够“秉公尽能”、书写绚烂无悔的人生篇章！

同学们，从今天起，你们将作别这段难忘的求学时光，带着南开赋予你们的精神与力量，在更加广阔的人生舞台和社会天地里施展才华、追寻梦想。希望大家时刻牢记，把小我融入大我，做新时代“顶天立地”的南开人！

所谓“顶天”，就是要敢担当、勇作为。百年前的南开先贤在民族危亡之际毅然扛起教育救国的大旗，杰出校友周恩来为新中国建设鞠躬尽瘁、死而后已，郭永怀、何炳林为“两弹一星”事业隐姓埋名、呕心沥血，数学大师陈省身一生致力于把中国建设成为世界数学强国，95岁高龄的叶嘉莹初心不改，矢志传承中华古典诗词文化，这就是南开人代代传承的责任与担当！今日之中国，更需要你们以行动担起中华民族复兴的大任。

所谓“顶天”，就是要大格局、宽视野。格局和视野决定着一个人的高度和广度。面对世界百年未有之大变局，作为当代青年的你们，更应树立国际视野和全球格局，深刻认识世界大变局与中国大发展之间的历史性交汇，保持对世界大势、国家发展高度关注的自觉。希望你们保有心怀天下的情怀，以发展的眼光认识世界，以开阔的胸襟拥抱世界，坚持海纳百川、兼收并蓄、博采众长、合作共赢，为构建人类命运共同体添砖加瓦。

所谓“顶天”，就是要谋创新、求卓越。创新是人类发展与社会进步的不竭动力，是中华民族最深沉的民族禀赋。希望你们无论何时何地，都能始终保持创新热情、锻炼创新思维、提升创新能力，勇做创新发展的领头雁、追求卓越的实干家。在校期间，你们见证了南开为早日建成世界一流大学而作出的努力与革新，点滴进步都凝结着你们的智慧与汗水，未来的日子里，希望你们与母校一起，为打造更加卓越的南开而锐意创新、开拓进取！

所谓“立地”，就是要扎根中国、服务中国。坚持以中国历史、中国社会为学术背景，扎根中国大地，将先进教育经验“土货化”，建设“以解决中国问题为教育目标的大学”，这让南开天然厚植了为国而生、为国育才的基因。百年来，“知中国、服务中国”的宗旨在南开人身上接续传承。新时代的南开青年更要扎泥土、“接地气”，聚焦中国问题，在推动原始创新、发展战略高技术和建设社会主义现代化强国的各领域发南开之声、展南开之为。

所谓“立地”，就是要脚踏实地、孜孜以求。“大江歌罢掉头东，邃密群科济世穷”，青年周恩来为中华之崛起而读书的豪情激励着一代代南开人。爱国从来不是空谈和口号，欲践报国之志，就要掌握“济世穷”之能力，并为此付出“邃密群科”的奋斗。成功源于守正笃实、久久为功的坚守，希望你们在事关国民经济命脉和国家安全战略的关键性领域，在学科前沿与新兴产业的开创性领域，在文化传承与启迪心智的哲学社科领域，夯实根基、不惧挫折、拼搏进取，成就你们心中的梦想。

所谓“立地”，就是要筑牢底线、陶冶修为。南开始终把人格培养作为教育之本，在张伯苓看来，学生须有五种“善行”，即立志、敦品、勤勉、虚心、诚意，其中，“诚之一字，是一切道德事业之本源，吾人前途进取应一以是为标准”。历经战火淬砺的南开刚毅坚卓，百折不回，南开精神是熔铸于每个南开人骨子里的东西，不论你在何时何地、从事何种行业，请务必保持母校所滋养和化育于你的那种精神、那身风骨、那份定力，落落大方、不卑不亢，以南开修为实现人生作为。

同学们，我以为上述所谓“顶天立地”，就是张伯苓校长指出的“大公”“最能”，就是南开教育坚守与传承的将“爱国爱群之公德”与“服务社会之能力”相统一。希望你们将自己的人生置于世界发展和中国发展的大势中，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程中干事创业、建功立业，做出属于你们这一代南开人的历史贡献！

亲爱的毕业生同学们：

今天是你们在南开的“最后一课”，回望过去4年或6年、7年的大学时光，2019年1月17日一定会定格在你们的记忆深处，冬日的新开湖畔、石先楼前，5000名师生齐声高喊“爱我中华、振兴中华”，共同唱响《我和我的祖国》。请诸位务必牢记张伯苓校长的“爱国三问”，“你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？”，这一历史之问、时代之问、未来之问将鞭策一代又一代南开人以实际行动做出郑重回答与时代注解！

再过112天，我们将在这里隆重集会，举行南开大学建校100周年纪念大会。借此机会，我诚挚地邀请各位新校友在金秋十月重回母校，与我们共同见证南开新百年的到来！

最后，祝同学们工作顺利，前程似锦，凯旋南开！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)