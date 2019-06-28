50余所高校达成《安吉共识》 新农科建设吹响“开工号”

人民网安吉6月28日电（熊旭）来自全国50余所涉农高校的140余位书记、校长、农林教育专家今日齐聚浙江省安吉余村，共同发布中国新农科建设宣言——《安吉共识》。

2018年8月，中央文件正式提出高等教育要发展新工科、新医科、新农科、新文科。在今日举行的新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩郑重表示，“《安吉共识》是高等农林教育战线对新时代高等农林教育改革发展的新认识、新思考，对高等农林教育未来一个时期的发展画好了‘施工图’、吹响了‘开工号’。”

据介绍，本次会议发布《安吉共识》只是“第一部曲”，为新农科建设画好了“施工图”。“第二部曲”将在国家粮仓——东北地区开启新农科建设“北大仓行动”，为新农科建设打好“基础桩”。“第三部曲”将在首都北京推出新农科建设“北京指南”，启动一批新农科建设研究与实践项目，发出新农科建设的“开工令”。

“新时代新使命要求高等农林教育必须创新发展。”吴岩强调，要扎根中国大地掀起高等农林教育的质量革命，积极探索实践融合发展、多元发展、协同发展之路；加快培养创新型、复合应用型、实用技能型农林新才；高标准建设好农林“金专”“金课”和“高地”。

“新农科要为国家贡献力量、为世界提供方案。”吴岩表示，这两个贡献承载了新农科建设的历史责任。为国家，要不忘初心、牢记使命，扎根中国大地办好高等农林教育，倾心倾力服务中国农业农村现代化和中华民族伟大复兴事业。为世界，作为世界农业大国、第一人口大国、第一发展中大国、第一高教大国，中国高等农林教育有能力有责任为解决全球粮食安全，农业农村发展，生态可持续发展，为服务人类命运共同体，共建美丽地球村贡献中国智慧、提供中国方案。

发布会上，中国农业大学、浙江大学、北京林业大学、南京农业大学、浙江农林大学等高校负责人，分别就建设发展新农科作了交流发言。

(责编：李依环、熊旭)