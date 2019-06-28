这个小镇“从娃娃抓起” 推动垃圾分类减量

原标题：浏阳高坪：从“娃娃”抓起，推动垃圾分类减量工作

学生现场演练垃圾分类。

学生在班级中按照垃圾分类标准投放垃圾。

“叔叔，帮我们称一下这些废纸、塑料瓶。”日前，湖南省浏阳市高坪镇高坪初级中学七年级学生张曼、李保颜拖着两大包垃圾走到来学校收废品流动贩点售卖班级积攒可回收废品。

近来，该地为积极推进垃圾分类减量工作，培育村民垃圾分类习惯养成，形成人人动手、人人参与的良好工作局面，积极开展垃圾分类进校园活动，从“娃娃”抓起，让学生群体加入到垃圾分类宣传、实践队伍当中。

一场以学生为主体的宣传垃圾分类知识、实践垃圾分类工作活动如火如荼地展开了。

教育与实践相结合，推动校园垃圾分类

“垃圾分类可以有效提高废品回收利用率，减少有害垃圾对环境污染程度，减轻垃圾处置成本。”在冷水塘小学的课堂上，老师们给学生们讲授垃圾分类知识和方法，而这已成为学生的“必修课”。

“塑料瓶应该丢在哪个垃圾桶里？” 6月19日，湖南浏阳高坪镇垃圾分类专干李锐利用学生课间操时间现场开展垃圾分类实践活动。

“应该放在这个蓝色的垃圾桶里。”冷水塘小学二年级学生林俊杰站在垃圾桶前指着标有可回收垃圾字样的蓝色垃圾桶说。

“以前校园里有一个2.8米长2米宽1.2深得垃圾池子，一周便堆满了垃圾。经过老师课堂讲解和学生们实践操练，学生们开始主动向垃圾桶丢垃圾，相比以前垃圾至少减量2/5，校园环境也变整洁多了。冷水塘小学校长冯细宇说。

垃圾分类学生自主管理

“废纸总共11公斤，废水瓶0.4公斤，总共15元”看到这些垃圾卖了15块钱，张曼、李保颜开心的合不拢嘴。

“我们采取班级垃圾分类自主管理的方式，一般由班长、生活委员负责班级垃圾分类实施，可回收利用垃圾售卖，所得钱充当班费，用来班级举办活动使用。”高坪初级中学副校长杨卉说。

杨卉介绍有的班级一个月可以积攒可回收利用垃圾30多斤，多的可以达到60斤。虽说卖的钱不多，但增强了学生自主管理能力，还提升了学生主动性，创造性。

如今走在校园里路上，纸屑、废水瓶等垃圾几乎看不到了，到处散发着“绿意”。班级也都配备了垃圾分类桶，同学们把用过废纸，喝过的饮料瓶、食物的包装袋等垃圾分类投入到垃圾桶里，卫生状况得到极大了改善。

“小手牵大手”学生化身垃圾分类家庭讲解员

“妈妈，西瓜皮不能丢在可回收垃圾桶，我在学校听老师讲的，要放在不可回收的垃圾桶里，不然会污染其他可回收垃圾。” 高坪初级中学学生小詹在拿着学校发的垃圾分类宣传页给妈妈讲着。

放学回家后看到妈妈把西瓜皮丢错了垃圾桶，高坪初级中学学生小詹急忙上前给妈妈解释到。

杨卉介绍学校常要求学生放学回家后，要按照在学校的要求积极分类垃圾，也鼓励他们积极地向家庭宣传垃圾知识，当好讲解员，带动家长进行垃圾分类。

“开展垃圾分类知识进校园活动是我镇推进垃圾分类减量工作一个新抓手。”湖南浏阳高坪镇主管生态环境工作的何滔说，与此同时，我们还经常组织垃圾分类劝导队上户宣讲，组织各村开展垃圾分类交叉检查，试行“垃圾商店”模式，制定保洁员可回收垃圾自行售卖制度等，让不同措施形成合力，推进垃圾分类工作。

据介绍，近年来，湖南浏阳高坪镇积极推进垃圾分类减量工作，投入30余万元，添置垃圾分类桶7000余个，垃圾清运车8台，垃圾收集车20台，垃圾分拣站12个，聘请保洁员96名，实现镇域垃圾分类减量工作全覆盖。（鲁冠江）

(责编：李依环、熊旭)