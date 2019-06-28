2019两岸高等教育高峰论坛在京召开

人民网北京6月28日电 由北京理工大学主办的“2019两岸高等教育（北京）高峰论坛”27日在京召开。教育部港澳台办常务副主任徐永吉在论坛上表示，要充分发挥教育在两岸交流中的重要作用，进一步推动两岸高校建立更加紧密的联系。

本届论坛以“两岸融合、共创一流”为主题，凝聚两岸教育新共识，打造交流合作新平台，全面推动一流大学和一流学科建设。北京理工大学校长张军在论坛上指出，当今世界的发展，比任何时候都更加依赖于科技创新和人才协作，发展高等教育已成为提升民族核心竞争力的普遍共识。本次论坛既是两岸高等教育界同仁们交流对话的重要平台，更是深化海峡两岸高校合作情谊的联结纽带。两岸同属中华民族，同根同源，一脉相承。延续中华血脉、培养担当民族复兴大任的优秀人才，是两岸高等教育界共同的历史责任。希望海峡两岸同仁积极踊跃投身高等教育交流合作，为两岸科技、教育和学术发展贡献更多正能量，携手共创中华民族伟大复兴的美好未来。

教育部、国台办、北京市台办、北京市教委等单位领导，以及来自两岸百所高校的校长及专家和学者参加论坛。期间，北京理工大学、北京科技大学、北京交通大学、北京工业大学、北京联合大学等高校分别与台湾相关高校达成校际合作意向。

（何淼）

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