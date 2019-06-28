“花钱就能上大学”等谣言不能信

在高考成绩公布查询之际，教育、网信、公安三部门发布高考关于录取的谣言和防范提醒。三部门送给广大考生和家长一句话：莫信谣传谣，只要通过省级招办和招生高校指定渠道查询核验，“李鬼”必会露马脚。

不能信的“意外之喜”

不法分子通过手机、网络发布各种上大学的诱惑信息，比如发放奖学金、补助金、录取通知书等。面对送上门的“意外之喜”，部分考生和家长没能保持冷静，不知不觉跌入不法分子布下的陷阱之中。

提醒：按照教育部实施高校招生“阳光工程”的要求和招生工作有关规定，各省级招生考试机构和高校要建立本单位招生信息发布网站，并对高校招生信息进行“十公开”。各省级招生考试机构还会实时公开录取工作进程安排和动态。考生要注意保护好个人信息、保管好自己的各类证件，不要向陌生人及无关人员透露个人或家庭信息，切不可听信非官方信息。

不能信的“高收费志愿填报指导专家”

近年来一些商业机构涌入志愿填报指导市场。各种噱头广告令人眼花缭乱，如“精准定位院校”“与C9、985、211院校成功牵手”“著名部属高校权威志愿填报专家组成团队”等等。专家还被包装成“特约”“首席”“明星”“金牌”等等。收费更是高得离谱，有的是39800元起，有的是5万元套餐。

提醒：这些高收费志愿填报专家指导完全是一种不规范的市场行为，其中不乏诈骗。很多公司包装出来的所谓“专家”只是一种营销手段，其实并不熟悉高校、不了解专业、更不清楚志愿填报的办法，近年来更是吹嘘所谓的“大数据”。各省级招生考试机构不仅会给考生提供近年来各高校在本地录取情况的参考材料，而且会培训基层招生考试机构和中学为考生提供免费的志愿填报指导服务。考生和家长要结合招生考试机构给出的志愿填报建议，合理填报，切勿因华丽诱人的广告词而上当。

不能信的“钱学交易”和“特殊渠道”

每年总会有一些经过包装的所谓人脉广的“能人”“厉害人”在高考期间活跃，他们自称是高校或省招生办某领导的熟人，重点针对高考成绩不理想或落榜、家庭经济条件尚可的考生和家长，鼓吹能用钱买到“校长指标”“内部指标”“计划外指标”“点招指标”等，或可以通过自主招生等特殊渠道满足考生“低分高录”，让考生录取到心仪的院校、热门专业等，牟取不法利益。

提醒：高校招生有严格规范的录取程序和监督机制，以及“30个不得”等纪律要求，考生家长想通过“花钱就能上大学”是完全不现实和做不到的。高校招生没有各种所谓的内部指标，高校招生工作不仅要接受校内监督，还要在省级招生考试机构的监督下录取。不法分子把特殊类型招生改头换面为“特殊渠道”欺骗考生和家长，目前所有的特殊类型招生都有规范的招生考试管理办法，取得相应资格的考生须经过多级网上公示，符合录取要求的方可被录取。

不能信的“野鸡大学”

近年来，总有不法分子使用近似正规高校名称或仿冒正规高校网站混淆是非，还有使用中国、北京、首都、华北、华东、财经、管理、经济等热门词汇虚构高校，在网上网下进行招生诈骗。

提醒：教育部每年均会在官方网站公布当年全国高等学校名单，即当年具有高等学历教育招生资格的高等学校名单。通过高考录取的考生，按要求报到入学后具有学籍，可在学信网查询。未在名单内的为非学历教育培训机构或虚假学校，考生和家长要认真核实，明辨真假，遇有疑问可与所在地省级教育行政部门核实。（于忠宁）

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