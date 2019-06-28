原标题：专升本面试考察学生“创业梦”

“为什么选择自媒体创业？你的项目接下来打算怎么发展？”

“现在年轻人离不开手机，时间呈现碎片化，我们和大的视频平台合作共享，做一些年轻人爱看的短视频。未来，如果能顺利入学，希望有更多志同道合的小伙伴加入，在专业老师指导下，把准创业方向……”

专科毕业生姜珊近日通过了一场“特殊”的面试——安徽信息工程学院2019年普通专升本考试，她觉得更像是经历了一场“关于创业项目的答辩”。

如何培养工商管理专业学生？专升本考试，要招什么样的学生？这是安徽信息工程学院近年来教学改革旨在探索解决的问题。安徽省教育厅鼓励该校大胆改革人才选拔与培养模式，批准其结合自身办学特色，将创新优势和工商管理教学结合起来，探索开办工商管理专业（创新创业方向）新方向。

5月上旬，该校自主举办2019年普通专升本考试。其中，工商管理专业（创新创业方向）考试分为笔试和面试两个环节，各占150分。在安徽省专升本考试历史上，这是一次前所未有的突破和创新。

“和传统招生不一样，我们这次主要看创业项目。”该校招生就业处处长黄武勇介绍，报考者不限定经管专业，有创业成绩和创业志向的学生都可报考，但学生必须有创业项目计划书，面试时要接受考官关于创业项目计划的问询。

据介绍，今年该校工商管理专升本最终录取90人，目前正在创业且有经营执照的学生13人，占录取总人数14.44%，有创业意向的学生30人，占录取总人数33.33%，还有部分同学的项目计划很成熟，具备孵化和创业的条件。

“据我了解，面试专家对学生很满意，一些企业家对很多创业者和项目都感兴趣，主动联系创业者。”黄武勇介绍，有的专家甚至感慨，“这哪是专升本考试，感觉像在招MBA的学员”。

该校管理工程学院执行院长刘冰回忆，面试过程中，很多学生的创业想法都让评委眼前一亮。“有个孩子做‘轻沙拉’项目，解决了在校期间10个困难学生的生活费，面试时，他还谈了食材配送、食品安全等问题，这个项目可直接在我校落地。”

“我们还在研究课程安排，既满足创业者创业需要，也不影响他们在校上课。”刘冰介绍，学校还考虑采取远程教学、自主学习、线上线下结合等灵活的教学方法。

该班在教学计划中引入“夏季小学期”制度，6月下旬就已开学。中国青年报·中青在线记者观察课表发现，小学期将持续三周，每周至少有两三个半天安排了路演课程，学生进行项目路演，面向全校招募愿意进入项目的同学，进一步扩大和磨合团队。

刘冰介绍，小学期开始前，学校已经对这批学生的创业项目进行了遴选与研究，提前确定学校可以为各个项目提供哪些服务。“我们还考虑学生毕业以后，项目如何发展，学校会帮忙对接孵化基地，帮学生走好后续的道路。”

“我们是一家农业公司，主要从事农产品种植与销售，种植芦笋、玉米、葡萄等作物。我是从大二时开始创业的……但资金不足，项目落地太难，都是创业路上的痛点。”该班学生周志华已是“手上有500亩地”的农业公司负责人，他坦言报考该校正是看中了科大讯飞的资源优势。

作为科大讯飞独资经营的民办高校，安徽信息工程学院天生有着创业基因， 可以依托科大讯飞成熟的产业链，尤其是讯飞智能语音与人工智能平台，锁定最前沿的产业发展方向，为大学生创业者搭建平台。

“希望公司未来可以和科大讯飞合作，从玉米做起，让互联网和农业结合得更紧密一些，让优质农产品被更多人知晓。”对于项目发展前景，周志华充满信心。

“在校学生创业很多是自发的，因而发展到一定阶段，就会面临管理的技术瓶颈与转型升级的压力，只有通过‘再充电’，储备新能力，才能找到解决方案。”该班一名同学向记者表示。

“这等于把全省范围内有创业经历的专科生集合在一起，教学模式上必须进行创新，融入创业真实场景。”刘冰介绍，今后会有上市公司高管及有企业工作经验的导师给学生上课，“专业化”导师团队、“实战化”课程体系和“创新化”教学模式相结合，指导学生实践。“及时了解学生要求，调整课程，并且对接争取资金，解决学生的融资问题。”

“这次专升本考试经过省教育厅指导，立足学校特色和资源优势，不打传统牌。打个比方，给这批学生上财务管理课，就不能太理论化，应该按照企业的管理运营实操模式来教学。”安徽信息工程学院校长吴敏表示，创新是学校实施“换道超车”战略的关键，此次专升本考试形式的创新探索，是学校又一次大胆尝试。

“这批新生不仅是招生方式创新的幸运儿，更是学校教育教学改革的参与者，甚至是设计者。我们有理由对他们充满更多期待！”6月24日，吴敏在该校2019年专升本新生开学典礼上说。

中国青年报·中青在线记者 王海涵 王磊 来源：中国青年报

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