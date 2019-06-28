原标题：高考报志愿，不浪费一分真的好吗

高考结束，另一件大事就要开始了，那就是填报志愿。

寒窗苦读十几年，大家的每1分都来之不易，终于要拿到了成果，可要谨慎对待。“不浪费1分”的想法，估计存在于每一位学生和家长的心中。 “志愿填得好，等于多考20分”也就成为很多人报考时的策略。

但与此同时，我们也需要想一想，不浪费1分真的对吗？我们可以先澄清不浪费1分的含义。

所谓不浪费1分，其实就是用比较低的分数去了一个比较好的学校，最好是你能擦着某个学校的最低分，或者高出一两分进入。这样听起来，性价比较高，但是超低空飞行的技术，也存在很大风险。

乐然是一位来自北京的考生，总共经历了两次高考。第一年高考，跟自己心仪的第一志愿一本院校相差6分，又因为当年高考政策的缘故，其他一本学校都没有录上，于是直接进入到补录过程中。

乐然本来选志愿的时候是有一些原则的，比如不想离开北京，不想学机械、医学、计算机之类，但是真正到了补录阶段后，这些选择都变得迫不得已了。于是将以上专业统统选上，只想着有学念就好。但戏剧化的是，这些学校最终都没有录取她，乐然最终还是选择了 复读。

第二年高考，成绩也不太理想，最终乐然报考的是一所师范类院校，专业是并不喜欢的旅游管理。总体上是擦边进入，跟调剂差不多。入学后，乐然 根据自己的兴趣辅修了心理学。 因为平时成绩出色，最终在毕业前拿到了保研名额， 被北京师范大学录取，成为心理健康教育专业的研究生。

从乐然的故事来看，不浪费1分的想法和做法，其实是有一定风险的。

第一个 是 容易滑档，或进入到补录阶段。乐然只差几分没能进入自己心仪的学校， 后来就被递补到一些 分数低很多的学校去，结果她没去。追求末位进入某个学校和专业，本身就是一件极小概率的事件。每年每个学校在某个省的录取都有一个分位段，尤其是实行了平行志愿之后，分数优先，每个学校录取的学生从最高分到最低的区间是很小的。

你想卡着低分进入某所学校，概率很低。往往我们看到的“低分高就”只是个案，你只看到了那个侥幸进入某个学校或某个专业的成功宣传，看不到有多少人作了相似的选择，却都失败了。如果去了“征集志愿”，那就更加浪费你的分数了。

第二个风险，那就是为了 避免补录这种情况， 大部分人会选择服从调剂，这时候你会丧失专业选择权。 调剂的风险 就是学生会被自己完全不了解或者不喜欢的专业录取。还有的专业可能因为冷门，很多人都不愿意报读，你不喜欢的可能性也很大。

第三个风险就是，你如果以低分进入到某所大学，入学后面临的压力 较大。而这往往是很多同学在上高中时没有想到的一个痛点。为什么这样讲呢？

教育心理学有个名词叫做“大鱼小池塘效应”。人都喜欢比较，并且喜欢跟周围的人比较，以此来定位自己。如果你身边的人都比你优秀，你很容易自尊受到打击。这个情况也可以叫做“发展性危机”，是很多大学生一入学都会面临的。

当然，我们不能用分数来定义一个人，学生们也可以通过各种方式来自我调整。只是 “不浪费一分”的做法很可能让你多了一道坎，也是追求所谓“高性价比”的结果。出来混，都是要还的。

总体来看，报志愿虽然不能决定我们的一生，但确实是人生大事，我们需要全面考虑到底喜欢什么专业，到底想成为什么样的人 ，到什么地方去，而不要片面地追求“不浪费一分”这样的单一效果。

（作者单位：北京师范大学珠海分校教育学院）

高艳 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)