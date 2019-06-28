西北工业大学校长汪劲松：努力做引领未来的奋进者

西北工业大学校长 汪劲松（西北工业大学/供图）

人民网北京6月28日电 西北工业大学2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式于6月26日在该校举行，该校校长汪劲松在典礼上对顺利完成学业的本科毕业生寄语：引领未来，要有“以天下为己任”的责任与担当；要有“敢为天下先”的勇气与智慧；要有“咬定青山不放松”的坚韧与执着。

汪劲松题为《努力做引领未来的奋进者》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们，尊敬的各位老师、各位嘉宾，家长朋友们：

大家下午好！

六月，是青春收获的季节，又是一年毕业季。今天，我们在这里隆重举行2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式，见证同学们开启人生新篇章。在此，我代表张炜书记、代表全校师生员工向圆满完成本科阶段学习的同学们表示诚挚的祝贺和良好的祝愿！我也想和同学们一起，向陪伴你们成长的老师、家人和朋友们致以崇高的敬意和衷心的感谢！

美好的时光总显短暂。过去的四年，同学们把最美好的芳华留在了学校，经历了学校追赶超越、砥砺奋进的点点滴滴，与学校同发展、共成长。你们在跨年歌会上用歌声和激情“点燃”工大，敲响新年的钟声；你们亲历了学校八十华诞，感受到学校的办学成绩和社会影响，也为学校进入国家“双一流”建设A类高校而自豪和骄傲。四年前，在大家的入学典礼上，我曾鼓励大家，用四年的时间成就最好的自己。此时此刻，从你们自信的眼神和灿烂的笑容中可以看出，你们没有让工大失望，学校也为你们感到自豪和骄傲！我也相信，在大家在经历了大学四年的拼搏和毕业十字路口的选择后，你们已经做好了迎接未来的准备。

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。同学们，按照党的十九大提出的目标，未来的30年，是从全面建成小康社会到基本实现现代化，再到全面建成社会主义现代化强国的30年，是实现中华民族伟大复兴最为关键的30年，也正是同学们最年富力强、最能干事创业的30年，你们生逢其时，也重任在肩。面对层出不穷的挑战、面对风险日益增多的世界，中国要在国际竞争中浩荡前行，很大程度上取决于今天的中国青年能否勇立潮头、如何引领未来。这是你们必须回答的时代命题，也是我今天想跟大家交流的主要内容。

引领未来，要有“以天下为己任”的责任与担当。天下兴亡，匹夫有责。在中华民族悠久历史中，“以天下为己任”的爱国主义精神始终是我们民族精神的核心。从《礼记·大学》“修身、齐家、治国、平天下”，到范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，从陆游“位卑未敢忘忧国，事定犹须待阖棺”，到林则徐“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，从孙中山先生第一个提出“振兴中华”，到毛泽东同志喊出“问苍茫大地，谁主沉浮”，爱国主义精神激励着一代又一代中华儿女为救亡图存不懈奋斗。西工大自诞生的那一天起，就与国家和民族的命运紧紧相连，家国情怀始终是西工大人的精神追求。我们的先辈，无论是“八载隔洋同对月，一心挫霸誓归国”的师昌绪先生，“为航天而生，为航天而去”的陈士橹先生，还是“甘为人梯育英才”的胡沛泉先生，都是在国家最需要的时候，放弃了国外优越的工作条件和丰厚的生活待遇，毅然回国投身建设，为祖国事业发展鞠躬尽瘁、死而后已，他们都是“以天下为己任”的优秀代表。随着我国在世界舞台上扮演着越来越重要的角色，在全球治理体系中越来越体现大国责任和担当，我们的价值理念、制度模式对世界的影响不断增强。中国日益扩大的全球影响，为新时代中国青年走向国际社会创造了更多条件，同时也赋予了你们新的时代使命。同学们，希望你们厚植家国情怀，把个人的梦想融入中华民族伟大复兴的中国梦中来，同时要主动走向世界、秉持世界眼光、勇担社会责任，努力成为世界发展和人类进步的积极贡献者！

引领未来，要有“敢为天下先”的勇气与智慧。“敢为天下先”，是要敢于做先行者，开天下万物之先河，要敢闯敢试，勇于创新创造。在西工大的历史上，曾经开创了新中国众多的“第一”，我们研制出我国第一架小型无人机、第一台地效飞行器、第一型50公斤级水下无人智能航行器、世界首颗12U立方星；我们也培养出6个学科的全国第一位工学博士、我国第一批硕士飞行员，以及一大批在各行各业积极创新创造的优秀校友。在去年11月份的珠海航展上，航空工业自主研制的歼10B推力矢量验证机成功进行了过失速机动飞行表演，标志着我国推力矢量技术攻关取得重大突破，是我国航空核心技术自主创新的又一次成功实践，我国成为世界上少数几个掌握此项关键技术的国家之一。航展上，为这门技术专门召开了新闻发布会，出席新闻发布会的5五位专家，其中有4位都是你们的学长，是我们学校的优秀校友。我们的校友，用敢为天下先的气魄和智慧，用创新创造的才智为国家解决了关键问题，为西工大赢得了荣誉，也又一次为国家航空事业的进步贡献了“西工大力量”。同学们，你们正处在一个比以往任何时候都更需要、也更能成就创新的时代。我经常讲，同学们未来不应当仅仅是某个岗位合格的就业者，更要成为社会新领域的开辟者、新职业的创造者。希望你们敢于创新、善于创新，走前人没有走过的路，拥有改善世界的勇气和智慧，争做创新创造的排头兵！

引领未来，要有“咬定青山不放松”的坚韧与执着。“惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。”伟大成就的诞生常常源自锲而不舍的坚守与执着，伴随“板凳要坐十年冷”的寂寞与艰辛。哥白尼写《天体运行论》用了36年，达尔文写《物种起源》用了27年，马克思用40年创作出《资本论》，“两弹”元勋邓稼先为研制原子弹成功隐姓埋名奋斗28年，屠呦呦在经历了190次实验失败后成功提取出青蒿素……都证明选准了方向，耐得住寂寞，忍得了艰苦，才能攀登高峰。同学们，在通向成功的道路上，往往伴随着常人难以忍受的孤独与艰辛，认准目标，执着前行，方能百炼成钢。希望你们坚定信念，不忘初心，努力做伟大梦想坚定的推动者和忠实的笃行者！

同学们，从今天起，你们将成为学校最年轻的校友，希望在未来，在国家建设发展的各个领域，在竞争日趋激烈的国际舞台，都能看到你们奋斗的身影。临别祝福、唯言珍重，愿你们阅遍世界，归来仍是少年。风里雨里，西工大永远都在这儿等你！祝大家好运！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)