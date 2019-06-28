华中科技大学校长李元元：拥抱新时代 跑好接力赛

华中科技大学校长 李元元（华中科技大学 供图）

人民网北京6月28日电 华中科技大学2019年研究生毕业典礼暨学位授予仪式于6月20日举行，校长李元元在典礼上对顺利完成学业的毕业生们寄语：希望你们传承华中大人“艰苦奋斗、同舟共济”的优良传统和“敢于竞争、善于转化”的精神品格，坚定“任尔东西南北风”的战略定力，逢山开路，遇水搭桥，跨越千难万险，朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋力奔跑！

李元元题为《拥抱新时代 跑好接力赛》的演讲全文内容如下——

尊敬的各位老师、校友代表和来宾们，亲爱的2019届研究生同学们：

大家上午好！

时光荏苒，骊歌唱响。今天，我们欢聚一堂，隆重举行华中科技大学2019届研究生毕业典礼，共同见证7068名毕业研究生同学的荣耀时刻。在此，我谨代表学校，代表邵新宇书记，代表全校的教职员工，向圆满完成学业、即将开启新征程的同学们，致以热烈的祝贺和美好的祝愿！向所有为你们成长成才辛勤付出、无私奉献的师长、亲人和朋友们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

岁月不曾驻足，时光不等你我。我非常庆幸有缘与大家相遇在美丽的华中大。8个月来，我和老师们一起，在新年音乐会上与你们分享优美的旋律；在春节座谈会上与留校学子共迎猪年新春；在学生表彰大会上见证你们的成长与荣耀；在“校长有约”上聆听你们对学校发展的良言益策；在校园春季长跑中感受你们的青春与活力；在毕业晚餐中体味你们对母校的不舍与留恋……于我而言，8个月不长，但“你好，华中大”已牢牢刻在我的心里；8个月很短，短到当我要说出“再见，同学们”的时候，才意识到，我和同学们“比比谁更爱华中大”的约定还未分出胜负。同学们，你们是我来到华中大工作后送出的第一届毕业生，在我心中，你们占有特殊的地位。

却顾所来径，苍苍横翠微。同学们，时间永远是最忠实的记录者。几年前，你们怀揣着梦想来到华中科技大学，一步一个脚印，以梦为马，奋力奔跑。今天，你们奔跑追梦的画卷已是异彩纷呈、美妙绝伦。你们当中，有在Science等期刊上发表6篇高水平论文的科研达人；有毅然投身西部基层的选调生；有深入贫困山区开展“大手拉小手”支教服务的志愿者；有团结带领支部党员获得教育部首批百个样板党支部的支部书记……看到你们一路逐梦奔跑、收获成长，我和老师们都由衷地为你们感到骄傲。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。与大家一起奔跑逐梦的还有我们的华中大。华中大一直致力于中国特色世界一流大学的建设，办学影响力不断扩大。我们一同见证了学校第四颗“明珠”国家数字化设计与制造创新中心，以及人工智能研究院、人工智能与自动化学院的成立，引领了制造技术与信息技术的深度融合和创新发展；我们一同见证了华中大取得软科2019中国最好大学排行榜第七、国内首家大学科学与技术贡献排行榜第五、SCI论文数全国高校第四、2019中国最佳医学院校人才培养排行榜第四和医学临床排行榜第七、QS大学与雇主关系排名全球第一等等，虽然这些参考排名并不能全面反映学校的办学内涵，但也在一定程度上体现了师生们的学术佳绩；我们也一同见证了师生服务中心和梧桐语问学中心的相继启用、医学转化大楼的建设竣工、喻园大道的畅通无阻、湖溪河改造工程的加快推进；我们的学校每天都在悄悄地发生着变化。在这当中，你们作为学校科学研究和学术发展的生力军，刻苦钻研，勇于创新，对推动学校“双一流”建设做出了重要的贡献，我要为你们点赞，并向你们深表谢意！与此同时，我们也知道，学校的工作还有诸多问题，仍需精准发力，补齐短板：我们的教育教学改革还需进一步深化，国际学术交流合作还需进一步拓展，研究生教学质量还需进一步提升；我们的办学条件还需持续改善，大家普遍关心的硕士研究生宿舍修缮、二期博士生公寓、游泳馆等基础设施建设还需加快推进……这些既是学校发展中存在的问题，也是我们未来改进工作的方向和动力。

同学们，在民族复兴的赛程上，一代又一代的先辈们奋力奔跑，为我们跑出了新中国、实现了改革开放、迈进了新时代！今天，你们将走出华中大，开启新征程，我希望你们树立远大理想、热爱伟大祖国、担当时代责任、勇于砥砺奋斗、练就过硬本领、锤炼品德修为，拥抱新时代、跑好接力赛。

跑好接力赛，要有信仰、信念和信心，做坚定的爱国者。同学们，我们不是生活在和平安定的世界，而是有幸生活在和平安定的国家。回顾1840年以来的中国近代史，再看看每天媒体上的国际新闻报道，我们应该更加明白“没有国、何来家”，应该更加懂得“和平来之不易，和平需要守护”。“科学没有国界”需要我们捍卫，“科学家有祖国”更需要我们铭记！当今世界正面临百年未有之大变局，机遇与挑战并存。中国的发展并非一片坦途，有艰难险阻甚至惊涛骇浪；民族的复兴也绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，而是一场接力跑、一场马拉松，需要一代又一代青年上下求索、接续奔跑。

爱国，是民族精神的核心，是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。爱国是本分，也是职责，更是心之所系、情之所归。华中科技大学在共和国的旗帜下诞生，始终坚持扎根中国大地办大学，坚定不移培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为国育才40余万；自强不息、艰苦奋斗，从无到有建设了面向世界科技前沿的“四颗明珠”；率先推动产学研一体化，用“华中大智慧”点亮了“中国光谷”……67年的砥砺征程中，华中大始终以服务国家为己任，爱国的“红色基因”已经融入华中大的血液，已经成为华中大的鲜明底色。

同学们，爱国是我们为伟大梦想奋力奔跑的人生方向。新时代华中大人要树立坚定信仰、信念和信心，要胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情，以持续的奋斗投身到中国特色社会主义的伟大事业中。心中有国家，肩上有责任，脚下才有力量，前行才有方向。希望你们肩负起民族复兴的时代重任，不忘华中大人服务国家的初心使命，将个人的小我融入到祖国的大我、人民的大我之中，以青春之我，奋力奔跑，跑出青春之民族、青春之国家！

跑好接力赛，要知善恶、辨是非、守正道，做高尚的明德者。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。学校第四次党代会明确提出，要建设有品德、有品质、有品位的大学；明确要求，以品德为先、夯实教育之基，引领教师以德立身、以德立学、以德施教，培养学生成为德才兼备、全面发展的人才。我们的崔崑院士为国家钢铁事业和教育事业鞠躬尽瘁，以实际行动演绎了知识分子的报国热忱，成就“一块千锤百炼的特殊钢”；黄群校友用生命托举舰船报国的梦想，诠释了共产党员许党报国的忠诚与信仰，是当之无愧的“时代楷模”；协和医院学子泰国游变救援行，在灾难面前逆向而行，自觉担起“志愿善举”“医者仁心”；临床医学“90后”博士生跨越千里只为捐髓救人，传递生命的种子，彰显青年担当……还有很多华中大人的故事，他们用朴实的行动、真情的付出诠释了什么是华中大“立德树人”的初心使命，什么是华中大“明德厚学”的校训精神！他们是我们每一个华中大人学习的榜样！

在华中大求学的岁月里，科学知识赋予了你们解释世界、改造世界的智慧与能力，道德素养帮助你们找到人生真谛、生命价值和事业方向。你们看到了利益驱使下疫苗事件给千万家庭带来的伤害，但也见证了科技进步为人类带来的美好生活。你们经历了“摔倒老人要不要扶”的社会大讨论，但也看到了快递小哥为陌生人伸出的援助之手，予人玫瑰，手留余香，给世界增添了许多温暖。新时代华中大人要自觉树立和践行社会主义核心价值观，善于从中华民族传统美德中汲取道德滋养，从英雄人物和时代楷模身上感受道德风范，从自身内省中提升道德修为。

同学们，明德是我们为伟大梦想一起奔跑的精神力量。心有大德，定能不忘初心，走得更正、行得更远；定能饮水思源，善待世界、温暖时代。落其实者思其树，饮其流者怀其源。希望你们牢记“明德厚学、求是创新”的校训精神，反躬自省，正己修身，知行合一，明大德、守公德、严私德，以明德汇聚的磅礴力量奋力奔跑，跑出一个“厚德载物”的美好未来！

跑好接力赛，要勇担当、思进取、勤力行，做不懈的奋斗者。历史是勇敢者创造的，时代是奋斗者书写的。道路千万条，奋斗第一条。喻家山腹的“引力人”，30多年如一日，隐身山洞“磨一剑”，测出当今世界上最精准的万有引力常数值，让原本普通的防空洞成为“世界引力中心”，这就是奋斗。“全国向上向善好青年”占美丽校友，近20年如一日与垃圾、尘土打交道，致力于固体废弃物处理和研究，被亲切地称为青岛“垃圾总工”，这就是奋斗。宿管阿姨金林君，10年来坚守平凡的岗位，为学生守护最美好的时光，这也是奋斗……不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。 奋斗从来不只是响亮的口号，而是在做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一份职责中彰显。新时代华中大人要志存高远、勇于担当，保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的进取精神，以锲而不舍的执着去创造新的事业辉煌。

同学们，你们是担当民族复兴大业的青年一代，第一个百年奋斗目标即将在你们的共同努力下成为现实，第二个百年奋斗目标将是你们接过接力棒、奋力奔跑的方向！希望你们传承华中大人“艰苦奋斗、同舟共济”的优良传统和“敢于竞争、善于转化”的精神品格，坚定“任尔东西南北风”的战略定力，逢山开路，遇水搭桥，跨越千难万险，朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦奋力奔跑！

喻园启航前程似锦，醉晚再会温情如故。华中大的生活是你们人生中一曲动人的乐章、一程续航的驿站，给予你们奔赴远方的力量和依恋。你们会记得，春有玉兰芬芳，秋有桐叶金黄，夏有绿荷舒卷，冬有寒梅飘香。当然我知道，光阴的故事里有你们挥洒的青春、奋斗的足迹，有你们美丽的爱情、不舍的伙伴。未来的日子里，或许不再有杏林园的美食、图书馆的书香，不再有导师的教诲、辅导员的叮咛，不再有同学间的嬉戏、小伙伴的陪伴……但请你们谨记：母校永远在这里守望你们，伴你们奋勇前行、展翅翱翔！

远行有路，归程有期。喻家山下，碧珠廊旁，玉兰有意，梧桐有情，年年盛放，静待你们载誉归来！

同学们，再见了，再见！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、文松辉)