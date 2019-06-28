中央戏剧学院院长郝戎：用“大爱”精神坚定文艺创作的使命担当

中央戏剧学院院长 郝戎（中央戏剧学院/供图）

人民网北京6月28日电 中央戏剧学院2019届毕业典礼6月26日在该院举行，该院院长郝戎在典礼上对顺利完成学业的毕业生们寄语：我希望，从这里走出去的中戏人，都能坚守艺术理想，坚持高尚人格，坚定文艺创作的使命担当。希望你们面对成功时更谦虚谨慎，面对失败时更坚持不懈，面对质疑时更从容自若，面对挑战时更勇往直前。面对不良的文艺作品、现象、思潮，敢于表明态度，在大是大非问题上敢于表明立场，永远不放弃对国家、对民族的责任与爱，永远不放弃对艺术作品真、善、美的追求！

郝戎题为《用“大爱”精神坚定文艺创作的使命担当》的演讲全文内容如下——

亲爱的2019届毕业生同学们、尊敬的老师和家长们，各位来宾：

大家上午好！首先，我要向在中央戏剧学院圆满完成学业的2019届毕业生表示衷心祝贺；向在过去日子里为同学们成长，付出艰辛努力和汗水的全体教职工表示衷心感谢。我还要向今天到场的家长们、亲友们表示感谢，感谢大家的信任，把今天这些对艺术、对戏剧怀有热忱和理想的年轻人交到学校手中，让中戏不断焕发出勃勃生机。

同学们，你们在这里学习和生活的时间，短之三年五年，多之十载有余。在这几年时光中，你们写过很多构思，排练过很多小品，上过很多次舞台，可是，没有哪一个构思和哪一场小品中的情景，比今天更让人留恋和难忘。我曾经给2004级表演系人艺班排过一出戏，名字叫做《结婚》。此时此刻，我想起了这出戏的最后一句台词，只有5个字：“从明天开始”。曾经，你们怀揣梦想从这里起航，从明天开始，就将离别母校，各奔东西；曾经，你们用青春时光在中戏的舞台上从“幕启”走到“幕落”，从明天开始，又要拉开新的帷幕，重新出发；曾经，你们在这里开始了友谊与爱情，经历了成长与蜕变，从明天开始，便将抛开稚嫩与彷徨、犹豫与焦虑，以勇气追求真理，以智慧探寻创造，以坚持拥抱至美！

同学们，这一别，山一程，水一程，道不尽的眷恋和祝福。中戏早已成为了大家遮风避雨的家，而我作为家长，也有太多的话想对即将离家远行的你们说一说。

首先，我想说，中央戏剧学院发展很快，“家里”的变化很大。这些年学校昌平校区、东城校区的环境发生了翻天覆地的变化。我们的教学条件在亚洲乃至世界都是一流的。另外，中国的戏剧教育、中央戏剧学院的戏剧教育正处在发展方向上的三个转变时期，一个转变是从戏剧教育活动中心向世界戏剧教育学术中心转变，就是说，中国的戏剧教育正朝着“出学术思想”、“出学术大家”、“出艺术方法”、“出艺术教育体系”的方向在发展；第二个转变是从舶来品向民族化转变，也就是要解决好如何扎根中国大地办教育的问题，就是要逐步形成具有中国特色、中国气派、中国风格的戏剧与影视学科体系、学术体系、话语体系；第三个转变是如何使中华传统戏剧文化创造性发展和创造性的转化问题，就是要形成面向世界而言的、非流派意义上的中国传统戏剧教育教学体系。中戏正在以更加开放自信的姿态走向世界，世界也看到了更多来自中戏的华彩。我希望，对于即将迈出学校大门的你们，不再是这些变化的见证者，而是逐渐成为这些变化的引领者，让中国特色、中国气派、中国风格成为你们未来艺术创作中不断汲取灵感来源和永恒的价值追求。这是你们作为“中戏人”要牢记之一。

其次，我想说，中央戏剧学院的“校风”、“家风”要在大家身上传承。“做戏先做人”是学校老师们常常在课堂上、生活中跟大家唠叨的。可我们的“家风”是什么呢？我认为，这是一种“大爱”精神，是要成为能够正确地评价自己和善待他人的人，能用全部身心去感受和理解戏剧艺术，接触人类最深层的情感的人，具有以心印心、心心不异，承载大爱、善待、责任，洋溢人文的温情和关怀，有约束、有担当、有格局的容纳，以诚相待、不存浮名虚誉的人。愿你们坚守“家风”，以这样一种家国情怀去热爱国家、关注社会、潜心创作、精心生活，关心他人也用心爱自己。这是你们作为“中戏人”要牢记之二。

在踏进中戏校园时，你们都听到过一句话，“你是什么样，中戏便是什么样。”而今在迈出中戏校园时，我想再告诉你们一句话，“你们坚守什么，世界就会收获什么。”今年是建国七十周年，正是靠着一批又一批像你们这样的青年学子为人民战斗、为祖国献身、为幸福生活奋斗，用最美好的青春为中华民族伟大复兴的中国梦谱写赞歌。文化感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声。无论是在国家危亡之际，还是在民族伟大复兴之时，祖国的文艺界前辈们始终站在第一线，举精神之旗、立精神支柱、建精神家园，以滂沱的力量，为国家和民族的命运而奋斗抗争。

作为中央戏剧学院的毕业生，你们都是未来的文艺工作者。我希望，从这里走出去的中戏人，都能坚守艺术理想，坚持高尚人格，坚定文艺创作的使命担当。希望你们面对成功时更谦虚谨慎，面对失败时更坚持不懈，面对质疑时更从容自若，面对挑战时更勇往直前。面对不良的文艺作品、现象、思潮，敢于表明态度，在大是大非问题上敢于表明立场，永远不放弃对国家、对民族的责任与爱，永远不放弃对艺术作品真、善、美的追求！

同学们，今天是令人不舍的一天，也是充满希望的一天。我们共同团聚在“家里”，话离别，一步一回首；道希冀，一花一世界。希望你们能永远记得中戏校园里的每一个角落，角落里的每一抹笑容，笑容里的每一丝温暖。从此后、踏征程，无论披星戴月、跋山涉水，愿你们永远带着中戏人的赤诚和骄傲，去劈开星空下的暗夜，去点亮山巅上的火炬，带着光和热，踏踏实实走好每一步路，成为人生路上的坚定者、奋进者和搏击者。

请你们相信，中央戏剧学院永远为你们而感到自豪！更请你们记住，中央戏剧学院永远是你们温暖的家。祝大家意气风发，鹏程万里！谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、文松辉)